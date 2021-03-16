Сильное землетрясение в западной части Японии
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 марта (Jiji Press). Рано утром 15 марта в префектуре Вакаяма на западе Японии произошло сильное землетрясение интенсивностью менее 5 баллов с эпицентром в городе Юаса.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 0:25 в северной части префектуры на глубине 4 км, с предполагаемой магнитудой 4,6.
За ним последовали землетрясения интенсивностью 3 балла по японской шкале в Юаса около 0:59 и 11:37.
По данным властей префектуры, сообщений о травмах не поступало.
Агентство призвало жителей пострадавших районов сохранять готовность к землетрясениям интенсивностью до 5 баллов по японской шкале примерно в течение недели.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Сейсмическая активность в Японии за десятилетний период после Великого восточно-японского землетрясения
- 10 лет со времени Великого восточно-японского землетрясения: восстановление Кэсэннума – города, выбравшего жить с морем
- Сброс обработанной воды в океан – наша общая проблема: 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» и бесконечная борьба со слухами
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Землетрясение в Японии и воспоминания о сильнейшем цунами 2011 года
- Великое восточно-японское землетрясение и цунами 11 марта 2011 года: трагическая история региона Тохоку
- Около половины домохозяйств в Японии не хранят запас продуктов на случай стихийного бедствия: результаты исследования готовности к бедствиям
- Сильные землетрясения в Японии после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года
- Готовность к стихийным бедствиям как часть повседневной жизни
- Что делать при землетрясении?
- Что делать, когда придёт цунами?
- 70% японцев рискуют стать «туалетными беженцами» в случае стихийного бедствия
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- Годовщина землетрясения Хансин-Авадзи: уроки бедствия в крупных городах