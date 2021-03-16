Сильное землетрясение в западной части Японии

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Рано утром 15 марта в префектуре Вакаяма на западе Японии произошло сильное землетрясение интенсивностью менее 5 баллов с эпицентром в городе Юаса.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 0:25 в северной части префектуры на глубине 4 км, с предполагаемой магнитудой 4,6.

За ним последовали землетрясения интенсивностью 3 балла по японской шкале в Юаса около 0:59 и 11:37.

По данным властей префектуры, сообщений о травмах не поступало.

Агентство призвало жителей пострадавших районов сохранять готовность к землетрясениям интенсивностью до 5 баллов по японской шкале примерно в течение недели.

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