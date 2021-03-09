10 лет со времени Великого восточно-японского землетрясения: восстановление Кэсэннума – города, выбравшего жить с морем

Со дня землетрясения минуло 10 лет. При поддержке как всей Японии, так и из-за рубежа, город Кэсэннума по большей части завершил запланированные восстановительные работы. Вначале их вели под девизами «Как можно скорее» и «Сделать город живее и энергичнее, чем до землетрясения», однако реальность была суровой. Но дух жителей поддерживала идея восстановления, выраженная словами «Живем вместе с морем». Наш рассказ непосредственно с места событий – из города Кэсэннума, не раз подвергавшегося ударам цунами, но все-таки избравшего путь восстановления в сосуществовании с морской стихией.

Жители города против гигантских береговых стен

В районе Кусакидзава порта Кураути, примыкающего к городу Минамисанрику, есть место, очень символичное для города Кэсэннума, выступившего против строительства береговых стен для защиты от волн. О том, как после изначального согласия местной общины в мае 2015 года с планом строительства волнозащитной стены высотой 9.8 метра над уровнем моря далее, по итогам повторного рассмотрения в феврале 2012 года вопроса о необходимости таких сооружений, от реализации этого плана было решено отказаться, рассказывали даже по телевидению. Особый интерес вызвало то, что в соседней бухте, со стороны Минамисанрику, из тех же соображений защиты насыпи железнодорожной линии JR Минамисанрику и сельскохозяйственных угодий, возделывать которые не планировалось, волнозащитная стена была построена в соответствии с планом. То есть примыкающие друг к другу муниципалитеты выбрали противоположные решения.

Уже по тому, что в маленькой и неприметной гавани отказались от строительства береговых стен, можно догадаться, что едва ли среди пострадавших от удара стихии районов найдется другое место, где планы их строительства обсуждались более бурно. И дело не только в том, что стоимость работ сочли слишком высокой или планируемое число стен – слишком большим. В этом городе особенно сильны чувства, которые люди испытывают к морю. Подтверждением силы этих отношений служит то, что при всем стремлении к скорейшему возрождению здесь целых семь лет не жалели ни времени, ни средств для того, чтобы наконец прийти к заключению по поводу строительства каждого из защитных сооружений.



Рыбный порт в районе Кусакидзава, где остановили реализацию плана строительства волнозащитной стены стоимостью 1,28 млрд йен. На заднем плане видна насыпь бывшей железнодорожной линии JR Кэсэннума. Теперь это дорога для автобусного сообщения



Вид со стороны города Минамисанрику, где сооружение волнозащитной стены прошло по плану. Стоимость работ составила 450 млн йен

Чтобы понять, почему обсуждения потребовали так много времени, нужно знать следующее.

В подготовленном городом плане восстановления под девизом «Создавать город, в котором никто не гибнет он цунами» целью ставилось обеспечить уровень защиты от этого бедствия, при котором горожане будут в безопасности даже в том случае, если цунами случится, когда они спят. Но правительство страны согласилось только с высотой волнозащитных сооружений, достаточной для защиты от таких волн, которые случаются с промежутком от нескольких десятилетий до сотни с несколькими десятками лет (максимальной высотой порядка 15 метров) – подобных цунами Мэйдзи-Санрику и цунами, вызванным землетрясением в Чили. Именно по этой причине районы с вероятностью затопления волнами, сопоставимыми по высоте с теми, что были вызваны Великим восточно-японским землетрясением (высотой примерно до 25 метров), даже после строительства новых береговых защитных сооружений оказывались районами, определенными как подверженные риску бедствия с соответствующим ограничением проживания людей. Чтобы хоть немного сократить площадь территорий с риском стихийного бедствия, было решено повысить уровень городской территории, а там, где этой меры окажется недостаточно – переселять людей в жилые комплексы в более высоких местах.

Таким образом, без окончательного решения по плану строительства береговых защитных сооружений было невозможно определить территории с риском бедствия, а это, в свою очередь, не позволяло выделить ту часть населения, которую требовалось переселять в более возвышенные места. Поэтому с лета года, наступившего вслед за годом бедствия, во всех соответствующих районах стали проводить разъяснительные собрания по поводу планов строительства волнозащитных стен.

В то, что предлагалось в первом плане, представленном населению, верилось с трудом. До стихийного бедствия волнозащитные стены по большей части имели высоту 2-4 метра, а некоторые участки побережья и вовсе не имели защиты, между тем как высота новых волнозащитных стен достигала 14,7 метра. Но даже при строительстве столь высоких защитных стен зоной с риском ущерба в случае стихийного бедствия оставались 75% территорий, затопленных цунами во время Великого восточно-японского землетрясения. Часть горожан, переживших удар стихии, говорила: «Пусть строят еще выше», другая – бурно возражала, считая: «Стена не нужна, раз она не защитит от цунами, подобного нынешнему», «Будем сидеть за бетонной стеной как в тюрьме», «Нам совсем не будет видно моря», «Стены не нужны настолько, чтобы хоронить под ними песчаные бухты и прибрежные скалы».

Слезы школьников по побережью Коидзуми

В черте города число мест строительства волнозащитных стен в рамках восстановительных работ составляло 106 на 78 участках побережья. Из них строить сооружения новой высоты было решено в 72 местах, а в остальных они были только восстановлены до прежнего состояния. Проводить разъяснительные собрания для местных жителей и формировать консенсус требовалось для каждого места в отдельности, и результаты оказались разными в зависимости от того, насколько удавалось находить общий язык, а в некоторых случаях, как с уже упомянутым районом Кусакидзава, от предложенных планов пришлось отказаться.

Рассмотрим лишь два совершенно противоположных примера, которые дают пищу для размышлений о подходе к формированию консенсуса.

На пляже Коидзуми, который был внесен Министерством по делам окружающей среды в список «Сто наиболее приятных пляжей», планировалось возвести волнозащитную стену высотой 14,7 метра. Предполагалось, что вместе с продолжением волнолома от речной дамбы совокупные расходы на проведение работ по строительству этого сооружения общей длиной 4,6 километра составят 22 млрд 300 млн йен. Но поскольку данной местности был нанесен опустошающий ущерб, и люди, жившие на затопленной цунами территории, переселялись на более возвышенный участок, там, где уровень территории был ниже защитной стены, не было жилья. Поэтому люди стали возражать, заявляя: «Это напрасная трата налогов», «Чем бетонную стену возводить, лучше оставьте природу».

Администрация префектуры, которая отвечала за проведение работ, на разъяснительном собрании в ноябре 2013 года заключила, что «согласие получено». Но часть жителей города выступила против, сочтя некорректным подход властей к вопросу о согласии, и начала сбор подписей под петицией к правительству и администрации префектуры, чем привлекла внимание СМИ.

При повторном проведении разъяснительного собрания председатель местной ассоциации развития и другие лица из желания восстановления в скорейшие сроки единодушно согласились с предлагаемым планом. Но затем, на разъяснительном собрании в июле 2014 года для окончательного подтверждения в связи с началом выполнения строительных работ, учащиеся местной полной средней школы потребовали еще раз пересмотреть вопрос строительства, выдвинув встречный план со словами: «Мы не хотим, чтобы нас защищали строительством стены от волн». Однако к их мнению не прислушались. Со слезами на глазах школьники говорили: «Они утверждают, что это делается для будущих поколений, а сами при этом не желают прислушаться к мнению молодежи».

Молодежь требовала пересмотреть план строительства, потому что верила в то, что оживление региона будет зависеть именно от богатства его природы, а взрослые были уверены в том, что развития региона можно добиться, стремясь к урбанизации посредством проведения общественных работ. Они так и остались каждые при своем видении будущего, не согласовав единой позиции.

Строительство защищающих от волн стен и волнорезов практически завершено. К нынешнему этапу совокупная сумма расходов возросла до 49 млрд 400 млн йен, но поскольку горожане уже смотрят в будущее, теперь они склонны воспринимать вопрос о волнозащитных стенах скорее как былую проблему.

На территорию с тыльной стороны стены переехало крупное тепличное хозяйство по выращиванию помидоров, а в 2019 году вновь открылся пляж. Ведутся также переговоры по привлечению производства пивоваренной кампании из Камакуры. Конфронтация сторонников и противников стены какое-то время продолжалась, но из слез школьников извлекли урок, пересмотрев подход к формированию консенсуса. В какой-то мере утешает то, что случившееся учли при подготовке планов создания волнозащитных стен в других районах.



Защитная стена высотой 14,7 м, построенная на побережье Коидзуми. Даже зимой сюда приезжают любители серфинга

Рыбный порт Оосима: аплодисменты по окончании разъяснительного собрания

Остров Кэсэннума-Оосима – самый крупный из обитаемых островов региона Тохоку. Этот остров, который прозвали «зеленой жемчужиной» за богатство и щедрость природы, был потрясен планом строительства береговых волнозащитных стен.

Практически все население острова восприняло идею о возведении огромных защитных стен с сомнением, и от плана строительства на пляже защитной стены высотой 11.8 метра отказались; в соседней бухте также избежали сооружения бетонной волнозащитной стены благодаря строительству защитной насыпи с лесопосадкой. И лишь в отношении плана строительства стены для защиты от волн высотой 7.8 метра в рыбном порту Уранохама, который служит морскими воротами острова, возникла патовая ситуация: администрация префектуры не могла пойти на необоснованное изменение высоты, а жители острова требовали ее изменить.

«Вы продавливаете свой план в одностороннем порядке». «Вам все равно, что думает население острова, которому здесь жить». Каждый раз во время проведения разъяснительных собраний на представителей администрации префектуры обрушивался шквал критики.

Прорывом из тупиковой ситуации стало учреждение совета по обсуждению восстановления, в где за столом переговоров встретились представители населения и административных органов. В отличие от конфронтации на разъяснительных собраниях, на заседаниях совета стали искать пути решения задач, тщательно рассматривая каждый вопрос – необходимость строительства волнозащитной стены, воздействие, которое окажет изменение высоты волнозащитных сооружений и т. п. Чтобы не возвращаться к уже обсужденным и согласованным вопросам, вели протоколы заседаний.

Итогом стала договоренность отодвинуть волнозащитную стену от моря на 30 метров, снизить высоту на 30 сантиметров и покрыть стену со стороны моря землей с тем, чтобы провести озеленение. При этом договорились повысить уровень территории с тыльной стороны до верхней кромки стены для того, чтобы город смог разместить в этом месте объекты, способствующие оживлению территории.

После этого итоговое разъяснительное собрание, которое провели в июле 2017 года для всех жителей острова, завершилось аплодисментами населения и теплыми словами благодарности.

Приведенные примеры дают урок о том, насколько необходимо для формирования консенсуса занимать позицию, открытую для диалога. Этот опыт демонстрирует, как можно шаг за шагом продвигаться вперед, если обеспечить площадку для диалога, где и местная община, и административная власть вместе обдумывают пути решения, верно понимая положение дел благодаря обмену сведениями и замыслами.



Остров Оосима, рыбный порт Уранохама. Благодаря повышению уровня с тыльной стороны и покрытию землей стороны, обращенной к морю, бетонную стену совсем не видно

Район Найван: цель – креативное восстановление

Многочисленные и разнообразные изменения были внесены в планы не только на острове Оосима – на других побережьях тоже изменяли место расположения стен с тем, чтобы сохранить песчаные бухты или каменистые берега; дополняли стены прозрачными окнами из акрила, чтобы они не производили чересчур гнетущее впечатление, комбинировали с автомобильными дорогами и так далее. И в каждом из этих случаев реализовать план, изначально не принятый населением, удалось лишь благодаря настойчивому ведению диалога.

Найван, будучи одним из центральных районов Кэсэннумы, вместе с тем является частью рыбного порта Кэсэннума. Находясь рядом с рыбным рынком, он развивался как место, где встречаются местные жители, рыбаки и туристы. Оживленности способствовало еще и то, что именно отсюда отправлялись и прибывали пассажирские суда до острова Оосима. Но с завершением строительства моста в апреле 2019 года регулярное морское сообщение прекратилось. Поскольку многие местные жители переселялись на более высокие участки, в районе остро почувствовали угрозу утратить оживленность и стали усиленно работать над так называемым «креативным восстановлением», к которому призывало правительство страны.

Необходимо было принять решение по поводу плана администрации префектуры о возведении волнозащитной стены высотой 6,2 метра.

До стихийного бедствия здесь не было никаких береговых защитных сооружений – город и море составляли единое целое. Желание оставаться местом с видом на море было здесь особенно сильным. Организовали конкурс по сбору идей городского строительства, выдвигалось предложение соорудить подвижные волнозащитные стены, которые будут подниматься с морского дна, или создать волнозащитные сооружения у входа в бухту. Неоднократно проводилось моделирование, и в целом вопрос сосредоточенно и многократно обсуждали на протяжении трех лет.

Несмотря на то, что по итогам скорректированного моделирования ситуаций высоту стены в конечном счете уменьшили до 5.1 метра, разница между склоном с тыльной стороны и верхушкой стены составила более 2 метров – моря за такой стеной было не увидать. И тогда администрация префектуры согласилась выполнить верхний метр стены, который обеспечивал запас по высоте относительно предполагаемых волн цунами, в виде поднимающихся барьеров. Они устроены таким образом, чтобы в обычное время находиться в опущенном состоянии, но подниматься за счет напора воды в случае прихода цунами. Такую конструкцию использовали впервые в стране. Хотя сооружать подобные подъемные барьеры дороже, чем бетонную стену такой же высоты, благодаря этому приему удалось добиться, чтобы из городских кварталов сохранился вид на море.

Единым целым со стеной запланировали построить коммерческие – рестораны, кафе и т. п., а также общественные объекты с таким расчетом, чтобы со второго этажа открывался вид на море.

При всем при том на соседнем с этим отрезком участке волнозащитную стену решили не строить. Это объясняется тем, что за стеной оказались бы туристические объекты и ряд производств, связанных с судами. Решение стало результатом изъявления единого мнения всем местным населением.

Поднимающиеся барьеры, комбинирование стены с другими сооружениями, отказ от стен – все эти разнообразные подходы были реализованы на участке берега протяженностью порядка 500 метров. Другого такого места просто не существует, и поэтому туда приезжают учиться и перенимать опыт исследователи в области строительства, студенты и многие другие.

Решение вопроса волнозащитных стен отняло много времени из ограниченного срока, отведенного на восстановление, однако вместе с тем данный вопрос представил возможность повысить осознание проблем восстановления среди местного населения. А общее видение будущего, объединявшее жителей и власти, – стремление «жить с морем» – позволило не сдаваться и упорно двигаться вперед.



Волнозащитная стена, красная часть которой – встающий барьер. В глубине видны кварталы района, избравшего путь креативного восстановления

Фотография к заголовку: волнозащитные сооружения в г. Кэсэннума префектуры Мияги. Огромные стены высотой 7,2 метра защищают нефтехранилище и верфи. За ними идёт строительство приморской дороги (фотография “Кёдо цусин”)

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