Сейсмическая активность в Японии за десятилетний период после Великого восточно-японского землетрясения

Сейсмическая активность в Японии за десятилетний период после Великого восточно-японского землетрясенияСтихийные бедствия
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Японское метеорологическое агентство опубликовало сводку сейсмической активности за 10 лет после землетрясения в Тихом океане магнитудой 9,0 в регионе Тохоку, которое вызвало масштабное бедствие, получившее название «Великое восточно-японское землетрясение».
Количество землетрясений магнитудой 4,0 и выше, произошедших в зоне афтершоков, простирающейся вдоль побережья Тихого океана от префектуры Иватэ до северо-восточной части префектуры Тиба, составляло 5387 в год после главного толчка, но за последний год (с 11 марта 2020 г. до 6 марта 2021 г.) он уменьшилось до 208, то есть более чем в 25 раз, однако по-прежнему превышает средний показатель в 138 землетрясений в год в период с 2001 по 2010 год.
13 февраля 2021 года у побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3 с максимальной сейсмической интенсивностью более 6 баллов. Максимальная интенсивность выше 6 баллов в предыдущий раз наблюдалась во время землетрясения магнитудой 7,2 у побережья префектуры Мияги 7 апреля 2011 г.
Количество землетрясений в зоне афтершоков Великого восточно-японского землетрясения
|Количество землетрясений магнитудой 4 и выше
|Количество землетрясений с интенсивностью 1 и выше
|Среднее за 2001-2010 гг.
|138
|306
|С 11 марта 2020 г. до 6 марта 2021 г.
|208
|469
Источник: Метеорологическое агентство Японии
Количество землетрясений с сейсмической интенсивностью 1 или выше, ощущаемых телом, составило 14 711 за последние 10 лет и 469 за последний год (с 11 марта 2020 года по 6 марта 2021 года). Хотя это менее одной семнадцатой от уровня первого года после главного толчка, оно всё же выше среднего в 306 раз в год за период с 2001 по 2010 год.
Фотография к заголовку: Оползень в г. Сома преф. Фукусима, вызванный землетрясением 13 февраля 2021 года; обрушившиеся камни заблокировали дорогу (фотография «Кёдо имэдзидзу»)
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