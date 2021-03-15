Сейсмическая активность в Японии за десятилетний период после Великого восточно-японского землетрясения

Повторные толчки Великого восточно-японского землетрясения продолжаются до сих пор, хотя их количество постепенно уменьшается; в последние четыре года происходит около 15 землетрясений с магнитудой 4,0 и выше в месяц и около 30 землетрясений, имеющих сейсмическую интенсивность 1 балл и выше. Однако не следует терять бдительность и забывать о том, что и до Великого восточно-японского землетрясения в сейсмически активных районах случалось множество землетрясений, сопровождавшихся цунами. Живя в Японии, приходится быть готовым к возможным стихийным бедствиям.

Японское метеорологическое агентство опубликовало сводку сейсмической активности за 10 лет после землетрясения в Тихом океане магнитудой 9,0 в регионе Тохоку, которое вызвало масштабное бедствие, получившее название «Великое восточно-японское землетрясение».

Количество землетрясений магнитудой 4,0 и выше, произошедших в зоне афтершоков, простирающейся вдоль побережья Тихого океана от префектуры Иватэ до северо-восточной части префектуры Тиба, составляло 5387 в год после главного толчка, но за последний год (с 11 марта 2020 г. до 6 марта 2021 г.) он уменьшилось до 208, то есть более чем в 25 раз, однако по-прежнему превышает средний показатель в 138 землетрясений в год в период с 2001 по 2010 год.

13 февраля 2021 года у побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3 с максимальной сейсмической интенсивностью более 6 баллов. Максимальная интенсивность выше 6 баллов в предыдущий раз наблюдалась во время землетрясения магнитудой 7,2 у побережья префектуры Мияги 7 апреля 2011 г.

Количество землетрясений в зоне афтершоков Великого восточно-японского землетрясения

Количество землетрясений магнитудой 4 и выше Количество землетрясений с интенсивностью 1 и выше Среднее за 2001-2010 гг. 138 306 С 11 марта 2020 г. до 6 марта 2021 г. 208 469

Источник: Метеорологическое агентство Японии

Количество землетрясений с сейсмической интенсивностью 1 или выше, ощущаемых телом, составило 14 711 за последние 10 лет и 469 за последний год (с 11 марта 2020 года по 6 марта 2021 года). Хотя это менее одной семнадцатой от уровня первого года после главного толчка, оно всё же выше среднего в 306 раз в год за период с 2001 по 2010 год.

Фотография к заголовку: Оползень в г. Сома преф. Фукусима, вызванный землетрясением 13 февраля 2021 года; обрушившиеся камни заблокировали дорогу (фотография «Кёдо имэдзидзу»)

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