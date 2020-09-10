Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов

Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфуновОбщество Стихийные бедствия
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Скорость ветра измеряют, определяя среднее значение за 10 минут, а мгновенную скорость – за три секунды. Ветер дует постоянно, становясь то сильнее, то ослабевая, и скорость порывов часто примерно в 1,5 раза превышает его среднюю скорость, но при нестабильных атмосферных условиях может быть выше в три раза.
Когда в прогнозе погоды указывают область штормовых ветров тайфуна, имеют в виду районы, где средняя скорость ветра составляет 25 метров в секунду или выше, это примерная скорость автомобиля, едущего по скоростной автомагистрали. Такой ветер срывает вывески, сносит черепицу с домов и может разрушить сборные постройки. Когда скорость ветра превышает 30 метров, он дует со скоростью скорого поезда, и иногда валит деревья и столбы электропередач, при таком ветре опасно находиться на улице, он может также перевернуть едущий грузовик. Ветер в 40 метров в секунду и выше может разрушать жилые дома и деформировать стальные конструкции.
Максимальная мгновенная скорость ветра (указаны рекордные значения в истории наблюдений в каждом месте)
|Пункт наблюдения
|Наблюдаемое значение (м/сек)
|Дата регистрации
|Гора Фудзи, преф. Сидзуока
|91,0
|1966/9/25
|О-в Мияко, преф. Окинава
|85,3
|1966/9/5
|Мыс Мурото, преф. Коти
|84,5
|1961/9/16
|О-в Ёнагуни, преф. Окинава
|81,1
|2015/9/28
|Г. Надзэ, преф. Кагосима
|78,9
|1970/8/13
|Г. Наха, преф. Окинава
|73,6
|1956/9/8
|Г. Увадзима, преф. Эхимэ
|72,3
|1964/9/25
|О-в Исигаки, преф. Окинава
|71,0
|2015/8/23
|О-в Ириомотэ, преф. Окинава
|69,9
|2006/9/16
|Гора Цуруги, преф. Токусима
|69,0
|1970/8/21
Источник: Метеорологическое агентство Японии
Максимальная скорость ветра (указаны рекордные значения в истории наблюдений в каждом месте)
|Пункт наблюдения
|Наблюдаемое значение (м/сек)
|Дата регистрации
|Гора Фудзи, преф. Сидзуока
|72,5
|1942/4/5
|Мыс Мурото, преф. Коти
|69,8
|1965/9/10
|О-в Мияко, преф. Окинава
|60,8
|1966/9/5
|Гора Ундзэн, преф. Нагасаки
|60,0
|1942/8/27
|Гора Ибуки, преф. Сига
|56,7
|1961/9/16
|Гора Цуруги, преф. Токусима
|55,0
|2001/1/7
|О-в Ёнагуни, преф. Окинава
|54,6
|2015/9/28
|О-в Исигаки, преф. Окинава
|53,0
|1977/7/31
|О-в Якусима, преф. Кагосима
|50,2
|1964/9/24
|Пос. Суццу, преф. Хоккайдо
|49,8
|1952/4/15
Источник: Метеорологическое агентство Японии
Фотография к заголовку: Светофор, упавший во время тайфуна № 21 в сентябре 2018 года, и строительные леса на строительной площадке, р-н Нисинари г. Осака (Jiji Press)
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