Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов

Каждый год летом и осенью на Японию обрушиваются тайфуны, и ураганные ветры часто наносят огромный ущерб. Рекордные показатели скорости ветра регистрировали в сентябре. При ветре в 20 метров в секунду люди не могут устоять на ногах, если не держатся за что-нибудь, ветер более 30 метров в секунду может переворачивать грузовые автомобили.

Скорость ветра измеряют, определяя среднее значение за 10 минут, а мгновенную скорость – за три секунды. Ветер дует постоянно, становясь то сильнее, то ослабевая, и скорость порывов часто примерно в 1,5 раза превышает его среднюю скорость, но при нестабильных атмосферных условиях может быть выше в три раза.

Когда в прогнозе погоды указывают область штормовых ветров тайфуна, имеют в виду районы, где средняя скорость ветра составляет 25 метров в секунду или выше, это примерная скорость автомобиля, едущего по скоростной автомагистрали. Такой ветер срывает вывески, сносит черепицу с домов и может разрушить сборные постройки. Когда скорость ветра превышает 30 метров, он дует со скоростью скорого поезда, и иногда валит деревья и столбы электропередач, при таком ветре опасно находиться на улице, он может также перевернуть едущий грузовик. Ветер в 40 метров в секунду и выше может разрушать жилые дома и деформировать стальные конструкции.

Максимальная мгновенная скорость ветра (указаны рекордные значения в истории наблюдений в каждом месте)

Пункт наблюдения Наблюдаемое значение (м/сек) Дата регистрации Гора Фудзи, преф. Сидзуока 91,0 1966/9/25 О-в Мияко, преф. Окинава 85,3 1966/9/5 Мыс Мурото, преф. Коти 84,5 1961/9/16 О-в Ёнагуни, преф. Окинава 81,1 2015/9/28 Г. Надзэ, преф. Кагосима 78,9 1970/8/13 Г. Наха, преф. Окинава 73,6 1956/9/8 Г. Увадзима, преф. Эхимэ 72,3 1964/9/25 О-в Исигаки, преф. Окинава 71,0 2015/8/23 О-в Ириомотэ, преф. Окинава 69,9 2006/9/16 Гора Цуруги, преф. Токусима 69,0 1970/8/21

Источник: Метеорологическое агентство Японии

Максимальная скорость ветра (указаны рекордные значения в истории наблюдений в каждом месте)

Пункт наблюдения Наблюдаемое значение (м/сек) Дата регистрации Гора Фудзи, преф. Сидзуока 72,5 1942/4/5 Мыс Мурото, преф. Коти 69,8 1965/9/10 О-в Мияко, преф. Окинава 60,8 1966/9/5 Гора Ундзэн, преф. Нагасаки 60,0 1942/8/27 Гора Ибуки, преф. Сига 56,7 1961/9/16 Гора Цуруги, преф. Токусима 55,0 2001/1/7 О-в Ёнагуни, преф. Окинава 54,6 2015/9/28 О-в Исигаки, преф. Окинава 53,0 1977/7/31 О-в Якусима, преф. Кагосима 50,2 1964/9/24 Пос. Суццу, преф. Хоккайдо 49,8 1952/4/15

Источник: Метеорологическое агентство Японии

Фотография к заголовку: Светофор, упавший во время тайфуна № 21 в сентябре 2018 года, и строительные леса на строительной площадке, р-н Нисинари г. Осака (Jiji Press)

Статьи по теме