Ёкай: причудливый мир японских монстров и призраков

Мир японских персонажей

Призраки-ёкай в Японии очень известны, они стали темой анимационного сериала «Гэгэгэ-но Китаро», фильма «Клинок, поражающий демонов», выпускают «часы ёкай», а в последнее время в связи с эпидемией стали говорить о духе Амабиэ, помогающем справиться с заразными болезнями. Призраки, духи и прочие сверхъестественные существа можно найти и в других культурах, но мало где они играют настолько заметную роль в развлечениях. Почему то, чего боялись, превратилось в объект развлечения и игры? Причины популярности ёкай можно найти ещё в культуре периода Эдо.

Иногда в нашем мире люди сталкиваются с чем-то таким, что невозможно объяснить с точки зрения привычных представлений. Бывают впечатляющие странные события – встреча с человеком, который должен бы быть мёртв, или с невиданным монстром, а случаются и мелкие странности – люди слышат человеческие голоса или видят подозрительные огни в местах, где никого не должно быть. Такие случаи вызывают тревогу и страх.

Подобные загадочные существа и явления в японском фольклоре называются ёкай. Хотя этот термин существует давно, в языке общественной мысли он впервые был использован в ​​эпоху Мэйдзи, когда философ Иноуэ Энрё (1858-1919) выступал за исследование ёкай (ёкайгаку) и призывал к просветительской деятельности по искоренению суеверий. После него слово ёкай стало академическим термином в исследованиях фольклора, а когда художник Мидзуки Сигэру (1922-2015) на основе фольклорных книг в 1968 году выпустил анимационный сериал «Гэгэгэ-но Китаро», начался бум ёкай, и эти персонажи стали очень широко известны среди жителей Японии. Однако рассказы о них появились гораздо раньше, и их использование в сфере развлечений началось ещё в период Эдо.



Ёкай, персонажи комиксов-манга и аниме «Гэгэгэ-но Китаро», нарисованные Мидзуки Сигэру (предоставлено Mizuki Pro для Jiji Press)

Ёкай в развлекательной литературе

Существа, которые сейчас называют ёкай, в период Эдо назывались исключительно словом бакэмоно, «оборотни». В буквальном смысле это слово обозначало лис и енотовидных собак, которые, согласно поверьям, могли менять облик, чтобы морочить людей, однако в эту же категорию относили и тех, которые форму не меняли – водяных-каппа, демонов с длинной шеей рокурокуби. Таким образом, это название получили все те существа, которые были признаны отличными от обычных существ нашего мира.



Водяной-каппа, рокурокуби и инугами (дух собаки), нарисованные в период Эдо (из собрания Международного исследовательского центра японистики «База данных изображений таинственных существ и ёкай»)

В период Эдо словом бакэмоно обозначались загадочные существа, появлявшиеся в развлекательной литературе кусадзоси, игравшем тогда роль нынешних книжек с картинками и комиксов-манга. Была, например, эдоская пословица: «Ябо и бакэмоно – от Хаконэ и дальше» (Ябо то бакэмоно ва хаконэ кара саки). Ябо – невежда, не знающий правил поведения в кварталах развлечений юкаку, то есть в поговорке отразилось самоуверенное представление эдосцев, что в пределах культурного ареала Эдо не бывает невежд и загадочных монстров. Бытовали также поговорки «То, чего нет – это деньги и бакэмоно», «В этом мире не бывает непьющих и бакэмоно».



Популярная книга в жанре кусадзоси «Малое сокровище рассказов о трёх едоках персиков» (Момокуи саннин кодакара банаси); двое знаменитых героев японских сказок, Момотаро и Кинтаро, приходят в старый храм, где часто появляются монстры-бакэмоно, и побеждают их (из собрания автора)



«Домашние заботы бакэмоно» (Бакэмоно сэтай катаги), книга в жанре кусадзоси о бакэмоно. Показаны монстры, которые по приказу своего предводителя, Микоси-нюдо, перестали вредить людям и стали заниматься честным трудом (из собрания автора)

Период Эдо часто считают эпохой суеверий, однако в таких больших городах, как Эдо, у людей преобладало рациональное и реалистическое мышление. Однако разница между нашими современниками и людьми периода Эдо заключалась в том, что они не отбросили бакэмоно, поскольку их не существует – так было бы слишком скучно, гораздо веселее было самим их создать для развлечений. Другими словами, они намеренно создавали заведомо вымышленных персонажей, чтобы развлечься.

Именно в XVIII веке, в середине периода Эдо, стали активно придумывать вымышленных бакэмоно (ёкай). За этим процессом, вероятно, стояло изменение отношения горожан к силам природы. До Средневековья природа японцам представлялась гораздо более могущественной и внушающей трепет силой, чем люди, и ёкай появлялись в природной среде – в горах, реках и в море, или же на границе между местом обитания людей и природой. Ёкай напоминали людям об ужасающих природных силах.

В период Эдо люди в земледельческих, горных и рыбацких деревнях всё ещё непосредственно сталкивались с угрозами со стороны природных сил, поэтому относились к ёкай с опасением, но жизнь в городе была устроена так, чтобы устранить природное влияние. Натуральные продукты питания – овощи или рыбу – люди покупали за деньги, гораздо меньше ощущая влияние неурожаев или плохих уловов. В таких условиях благоговение перед силами природы стало сравнительно слабее, и одновременно утрачивалось ощущение реальности монстров-ёкай, символизировавших природу.

Революция ёкай в период Эдо

XVIII век был также временем развития естественных наук. В ходе реализации политики внедрения заимствованных технологий производства, которую проводил 8-й сёгун Токугава Ёсимунэ (1684-1751), велись исследования продуктов со всей страны и развивалась научная отрасль хондзогаку, «изучение местных трав». Эта наука была похожа на западное естествознание, цель изысканий состояла в том, чтобы описать характеристики и фармацевтическую эффективность различных природных объектов, определить их различия и классифицировать. В результате было создано много иллюстрированных книг о животных и растениях. В то время активно собирали образцы животных и растений, которые представляли на своеобразных научных выставках якухинъэ.

В такой обстановке ёкай также считались определённым разрядом живых существ и были представлены вместе с реальными животными в энциклопедических книгах, описывающих различные природные объекты. Это опять же отражает трансформацию восприятия природы в то время – из внушающей благоговение силы она превратилась в объект научного наблюдения. Вместе с этим и ёкай утрачивают ореол таинственности и становятся существами ниже человека, на уровне животных, – странными, но вполне контролируемыми. Автор называет это явление «революцией ёкай периода Эдо».

Уже во второй половине XVIII века создают «иллюстрированные энциклопедии ёкай», подобные «Картинам ночного шествия ста духов» (Гадзу хякки яко) (1776) Ториямы Сэкиэна (1714-1788), и характер присутствия ёкай в жизни людей окончательно меняется.



Фрагмент свитка «Картины ночного шествия ста духов» (Гадзу хякки яко), изображающего процессию различных ёкай. Присутствует много ёкай в форме животных, а также старая домашняя утварь, превратившаяся в монстров (Исторический музей префектуры Хёго)

Изначально ёкай служили своего рода инструментом «объяснения» таинственных необъяснимых явлений, их визуальные характеристики не имели особого значения и играли второстепенную роль. Однако с появлением «энциклопедий ёкай» у них появились собственные имена и визуальные образы. Они стали существами, которых можно различать по облику и имени – можно сказать, что они стали очень напоминать современных покемонов, «карманных монстров».



Пикатю (справа) и Мимиккю на красной дорожке 30-го Токийского международного кинофестиваля. Это особо известные представители покемонов сериала, которых всего насчитывается 901. 26 октября 2017 г. (Jiji Press)

«Карты о-бакэ» как прототип покемонов?

В конце периода Эдо создавались омотя-э, «картинки-игрушки» – разновидность многоцветных гравюр на дереве нисики-э, и среди них были картинки типа «все бакэмоно» и т. п. – на одном листе были помещены изображения самых разных монстров, и эти картинки служили своего рода «энциклопедиями ёкай».



Гравюра омотя-э «Все бакэмоно» со множеством изображений монстров на одном листе, конец периода Эдо (Исторический музей префектуры Хёго)

Помимо этого, призраки-ёкай становились темой различных игр, таких как сугороку – в этой игре продвижение по полю осуществляется по результатам броска костей, в конкретном случае на клетках поля были изображения призраков. Существовали карточные игры карута, в которой стремились набрать больше карт с названиями читавшихся вслух названий ёкай. С одной стороны, это были игры, но в то же время они выполняли функции «иллюстрированной энциклопедии монстров».



«Весёлое путешествие с монстрами» (Бакэмоно мавари вараигуса), игра сугороку на тему монстров; на каждом поле нарисован один тип ёкай, она также служила своеобразной «энциклопедией ёкай» (Исторический музей префектуры Хёго)



«Карты о-бакэ» (Обакэ карута), 1860 г. Выигрывает тот, кто наберёт больше всего карт с изображением монстров – эта игра по коллекционированию монстров появилась более чем за 130 лет до Pokemon GO (Исторический музей префектуры Хёго)

В игре с покемонами люди переживают приключения в вымышленном мире и стараются собрать больше разных существ, чтобы в конечном итоге собрать полную «энциклопедию монстров». В этом смысле можно сказать, что она является прямым преемником игр периода Эдо. Лучшим подтверждением этому является то, что образы некоторых покемонов непосредственно основаны на облике ёкай – так, например, Кюкон (англ. Ninetails) происходит от девятихвостой лисы.

Тем не менее, есть существенное различие между бакэмоно и покемонами – бакэмоно периода Эдо совершенно не обладают качеством каваий, они не «милые», как покемоны. В период Эдо присутствующие в повседневной культуре бакэмоно могли быть забавными или смешными, но не «милыми». С другой стороны, в наше время вообще существует тенденция изображать ёкай, таких как каппа или рокурокуби, «милыми», по примеру покемонов. Это уже характеристика современного восприятия «монстров».



Капару, официальный маскот городской Ассоциации по развитию спорта города Сики, префектура Сайтама, связанный с легендой о каппа (слева), и Конюдо-кун, маскот города Ёккаити, префектура Миэ, образ которого основан на образе Онюдо, предводителе монстров-рокурокуби, изображение которого используется на колеснице во время городского праздника (предоставлены Ассоциацией по развитию спорта города Сики и городом Ёккаити)

Изображение к заголовку: «Картины ночного шествия ста духов» (Гадзу хякки яко) (Исторический музей префектуры Хёго)