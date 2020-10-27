Сто страшных рассказов эпохи Эдо: ужасные и забавные призраки-ёкай

Летом 2020 года из-за эпидемии нового коронавируса были отменены многие праздники и фейерверки, однако «дома с привидениями» продолжали работать, хотя и с соблюдением безопасной дистанции между посетителями. Транслировались и онлайн-шоу ужасов с использованием сервисов Skype и Zoom.

Юмото Коити, исследователь призраков, рассказывает, что культура тщательно продуманных развлечений, связанных с чувством страха, передавалась в Японии от периода Эдо (1603-1868) до наших дней. В эпоху Эдо, когда «пугаться» стало популярным народным развлечением, жанр «сто историй» (хяку моногатари) широко развивался в различных форматах, таких как собрания для рассказывания историй о привидениях и книги, и получил повсеместное распространение. На «собраниях ужасных историй» кайданкай зажигали много светильников, а с окончанием каждой следующей истории один из них гасили. Рассказывали, что когда гаснет последний светильник, и комната погружается во тьму, может произойти нечто удивительное.

Этнограф говорит, что происхождение традиции «ста историй» в точности неизвестно, но предполагают, что началом было «испытание на храбрость» в самурайской среде в эпоху Муромати (1336-1573). Оно распространилось в народной среде как развлечение и особую популярность обрело в эпоху Эдо (1603-1868).

Истории о загадочных событиях из разных земель, основанные на «правдивых свидетельствах»

По словам Юмото Коити, «сто историй» не обозначает именно сотню, здесь числительное показывает просто большое множество, как устоявшееся выражение «восемь сотен десятков тысяч богов» (яоёродзу-но ками) значит не «восемь миллионов», а «мириады богов». С ростом популярности «собраний ужасных историй» стали выходить книги – «Сто историй из разных земель» (Сёкоку хяку моногатари, 1677), «Сто забавных историй» (Отоги хяку моногатари, 1706) и много других сборников рассказов о загадочном с использованием выражения «сто историй», однако только первая из них включает ровно сотню рассказов.



Кацусика Хокусай «Сто историй: Сараясики» (предоставлено Мемориальным музеем японских ёкай Юмото Коити)

Юмото говорит, что ранее существовали и рукописные, переписывавшиеся от руки книги, но их невозможно было производить в больших количествах, так что по-настоящему популярными «сотни историй» стали с распространением ксилографического книгопечатания. Чтобы оживить собрания ужасных историй, часто шли на разные ухищрения – например, вешали живописные свитки с изображениями призраков. Появляется множество произведений искусства на тему «ста историй» – например, Кацусика Хокусай создаёт цветные гравюры нисики-э «Сто историй».

Какие же рассказы входили в сборники «ста историй»? Юмото рассказывает, что это не были тщательно обработанные литературные произведения, они имитировали стиль рассказов «собраний ужасных историй»: «В такой-то местности рассказывают такую историю…» , «А вот что я слышал от одного человека…», то есть как будто люди собрались и рассказывают то, что они видели и слышали. В предисловии «Ста историй из разных земель» говорится, что это истории о произошедших в разных местах событиях, основанные на «правдивых свидетельствах», рассказывается, где и с кем это случилось, и такое ощущение якобы реальности описываемого привлекало людей.





Места событий рассказов пятитомного сборника «Сто историй из разных земель» – который считается первым произведением этого жанра – охватывают всю страну от Тохоку на севере до Кюсю на юге, и истории о призраках составляют примерно треть от общего числа. В одной из них, например, прежняя жена умирает в родах и становится призраком, после чего отрывает голову новой жене за то, что она наложила на неё злые чары – вообще там немало историй о ревности и мести. В других историях появляются животные-монстры, такие как змеи, лисы, тануки и кошки, а также чудовища неизвестной формы.

Современные городские легенды также существуют в качестве «историй, которые действительно происходили», но в нынешнем информационном обществе услышанное можно поискать в Интернете или пойти и проверить самостоятельно. Однако простые люди в эпоху Эдо не могли так просто выехать из мест, где они родились, и когда люди собирались, и кто-то рассказывал: «А вот что случилось в Тохоку…», то проверить это было невозможно, что как бы придавало реалистичности рассказу, и люди развлекались и давали волю воображению.





Истории о призраках из Миёси в Хиросиме

«Сто историй» вдохновляли многих писателей XIX и XX веков – среди них Лафкадио Хирн, Мори Огай, Кёгоку Нацухико. Они сыграли большую роль и в становлении «Записей о духах Ино» (Ино мононокэ року), передававшихся в городе Миёси в Хиросиме и повествовавших, как в период Эдо после испытания на храбрость молодому самураю являются различные духи.

Это история о том, как в седьмом лунном месяце 1749 года шестнадцатилетнему мальчику Хэйтаро из Миёси Ино днём и ночью угрожают различные чудовища и духи, но он выдерживает это испытание. Там также описывается, как Хэйтаро, чтобы проверить себя на храбрость, рассказывает «сто историй». Говорят, что позже Хэйтаро служил в резиденции главы княжества в Эдо (при системе обязательных ежегодных посещений Эдо главы княжеств имели там свои резиденции), где и рассказал коллеге о том, что с ним произошло в юности.

Юмото рассказывает, что эта история не только бытовала в тех местах – по её мотивам в период Эдо создавали живописные и рукописные свитки, иллюстрированные книги. Рукописные книги не могли производить сотнями, но существовали лавки, где книгу можно было взять взаймы, и представляется, что многие люди могли их прочитать. В свитках с картинками бывали самые разные изображения монстров – одни производили ужасающее впечатление, другие были наивными или забавными.

Перед нами проходит целый парад монстров – женская голова, которая с хохотом шагает, используя волосы вместо ног, огромное старушечье лицо на потолке, которое вылизывает лицо спящего Хэйтаро... Хирата Ацутанэ, занимавшийся «национальной наукой» (кокугаку) в период Эдо, проявлял необычайный интерес и исследовал повесть, а начиная с эпохи Мэйдзи Идзуми Кёка, Ивая Садзанами, Инагаки Тарухо и другие создавали произведения, будучи очарованы этой загадочной историей.







