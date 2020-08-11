Лето без праздников: услышат ли в Японии голоса покойных предков?

Из-за эпидемии нового коронавируса все праздники в 2020 году были либо отменены, либо проводятся в сокращённых масштабах. Так происходит не только с огромными мероприятиями, привлекающими толпы туристов, но и с местными летними праздниками, имеющими очень долгую историю – например, Бон-одори. Такое вынужденное решение было принято во избежание скопления людей – однако многие из этих праздников связаны с поминовением умерших и молениями о защите от эпидемий. В период праздника О-Бон, когда возвращаются предки, – что они подумают, когда люди не станут их поминать? Учёный-этнограф размышляет о нынешней ситуации «лета без праздников».

Отмена летних праздников

Эпидемия небывалых масштабов заставила отменить в Японии многие праздники, поскольку в ходе мероприятий не избежать скоплений людей. В результате не будут проводиться праздники, во время которых жители Японии традиционно искренне молятся, высказывая самые разные пожелания.

Согласно данным исследования информационного журнала индустрии развлечений, из 30 праздников, собирающих наибольшее количество посетителей в Японии, 24, проводящиеся с мая по сентябрь, были отменены. Из остальных шести три перенесены на более поздние сроки, в двух случаях отслужат ритуальную часть, а один будет проведён онлайн – ни один ежегодный праздник не будет проводиться, как обычно («Санкэй симбун», 22 июня).

Отменены «Три великих праздника Тохоку», проводящиеся в северо-западном регионе Японии, – Аомори Нэбута-мацури, Акита Канто-мацури и Сэндай Танабата-мацури. Фестиваль Аомори Нэбута отменён впервые с того времени, как в послевоенные годы он обрёл нынешний вид движущейся по городу процессии огромных фигур; Акита Канто-мацури отменяли во время войны, а в послевоенное время это первая отмена. Сэндай Танабата-мацури также отменён впервые после его возрождения в 1946 году. Даже в префектуре Иватэ, где не было инфицированных, отменили праздник Мориока Санса-одори (прим.: в преф. Иватэ первое заражение выявили 29 июля; на 6 августа в префектуре насчитывается 6 случаев заражения).

Праздник Гион в Киото – один из «Трёх великих праздников Японии», он зарегистрирован как объект Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, часть «Праздников ритуальных священных повозок и паланкинов», но процессии повозок и паланкинов отменены. Традиционные «Прощальные огни Пяти гор», Годзан окуриби, зажигаемые во время праздника О-Бон, будут значительно уменьшены в масштабе. Обычно зажигают огромные костры в виде иероглифов и символов, в этот раз у знака «великий» (大) зажгут только центральную часть и окончания черт, всего в шести местах, фигуру ворот-тории, обычно состоящую из 108 огней – только в двух местах в верхней части. Ассоциация Годзан окуриби сообщает: «Чтобы проводить души, мы зажжём огни, но просим по возможности воздержаться от осмотра с улицы и складывать руки в молитве дома» («Киото симбун», 27 июня).

Тэндзин-мацури, летняя достопримечательность Осаки, будет проводиться только в виде ритуала с участием персонала Осака Тэммангу. Хаката Гион ямакаса отложен в этом году и будет перенесён на следующий год.

Фейерверки также испытали влияние коронавирусного кризиса. По данным Японской ассоциации фейерверков, в которую входят производители фейерверков, ежегодно в стране проводится более 200 таких мероприятий, однако по состоянию на 21 июня примерно 80% из них отменены. В этом году много фестивалей фейерверков отменили из-за совпадения времени их проведения с Олимпийскими играми, но даже те, которые решили устроить в другое время – например, фейерверк на реке Сумида – в конце концов тоже проводить не стали.

Праздники и эпидемии

Мы не преувеличим, если скажем, что изначально большинство праздников, которые издавна проводят японцы, посвящены почитанию душ предков и защите от заразных болезней.

Когда в период Хэйан (794-1192) происходила эпидемия, то считалось, что это бедствие насылают духи умерших, наказанных без вины. Чтобы усмирить болезнь, люди старались умилостивить дух и избавиться от проклятия, проводя буддийские ритуалы, устраивая песни и пляски, соревнования по верховой стрельбе из лука, сумо, скачки.

Такие собрания для почитания духов из столичного района Кинай распространились по всей стране. Весной 5 года Дзёган (863) страну охватила «болезнь кашля», много людей слегло, и правительство распорядилось впервые провести на государственном уровне Собрание (почитания) духов Горёэ в храме Синсэнъэн (нынешний р-н Накагё в Киото) в столице. В этом храме утроили могилы шести человек, в том числе принца Савара и принца Иё, провели разъяснения сутр, концерт музыки гагаку, танцевальные выступления детей.

Поскольку потом последовали другие великие бедствия, такие как извержение горы Фудзи и Великое землетрясение годов Дзёган, в 11 году Дзёган (869) сделали 66 повозок-хоко по числу провинций страны в то время и в 14 день 6 лунного месяца провели шествие со священными паланкинами от святилища Гион (сейчас – святилище Ясака) до Синсэнъэн, устроив праздник Гион-горёэ, молясь об избавлении от бедствий. Это событие считается началом традиции праздника Гион. Что касается «болезни кашля», из-за которой проводили Горёэ в храме Синсэнъэн, то это, вероятнее всего, был грипп.

Началом праздника Тэндзин-мацури считается ритуал хокорю – «плывущее копьё», проведённый для избавления от эпидемии. В 5 году Тэнряку (951) от святилища Осака Тэммангу по реке Окава пустили «божественное копьё», и там, где его прибило к берегу, устроили место поклонения богам. Есть версия происхождения праздника Хаката Гион ямакаса, согласно которой он возник во время молений Сёити-кокуси, основателя монастыря Дзётэндзи, во 2 году Ниндзи (1241), когда он разбрызгивал в городе «воду очищения» для избавления от морового поветрия. Как же так получается – такие праздники приходится отменять из-за распространения инфекции?

Иногда рассказывают, что праздник фейерверков Рёгоку, предшественник фейерверка на реке Сумида, появился для поминания умерших и борьбы с ужасной болезнью во время эпидемии холеры в 17 году Кёхо (1732) – однако, похоже, что такая версия возникла уже позднее периода Эдо.

Тем не менее, есть и фейерверки, проводящиеся как поминовение жертв войн и бедствий. Фейерверк праздника Нагаока-мацури в преф. Ниигата восходит к эпохе Мэйдзи, но он обрёл также смысл поминовения и панихиды по жертвам воздушного налёта на г. Нагаока 1 августа 1945 года и пожелания восстановления после землетрясения Ниигатакэн-Тюэцу, которое произошло 23 октября 2004 года. Обычно он ежегодно проводится в первую неделю августа, но он тоже отменён.

Танцы бон-одори как древняя форма почитания духов предков

Множество праздников проводится летом, поскольку это время праздника О-Бон, когда духи предков возвращаются домой. Танцы бон-одори, являющиеся частью летних праздников, связанных с О-Бон, во многих регионах также отменены из-за коронавируса.

Отменены танцы Ниино-но бон-одори в посёлке Анантё уезда Симоина преф. Нагано (Важное нематериальное наследие народной культуры), о которых Янагита Кунио, основатель японской этнографии, сказал, что они «сохранили древнюю форму почитания предков».

Каждый год с 14 по 16 августа жители всю ночь танцуют вокруг устроенной на возвышении площадки ягура, и на рассвете последнего дня проводят ритуал «проводов богов танца» с фонарями кирико для тех, кто умер в последний год. Такие проводы и являются древней формой поклонения духам предков – теперь праздник отменили, впервые за почти 500-летнюю его историю («Синано майнити симбун», 27 июня).

Председатель Общества Ниино-когэн бон-одори сказал: «Праздник проводили даже в военное время, хотя и в меньших масштабах. Как же решились его отменить?». Он до последнего изыскивал хоть какую-то возможность его проведения. В настолько сложной ситуации он предложил не отменять хотя бы проводы духов, однако на собрании организаторов 24 июня все молчаливо согласились с трудным решением об отмене. Председатель рассказывал, насколько ему было грустно и тоскливо от этого – однако вместе с тем первая отмена праздника дала ему возможность ощутить, какое счастье ему приносила возможность участвовать в танцах каждый год.

Танец Ниино бон-одори, который исполняют без музыкального сопровождения барабанов и флейт, только в ощущении присутствия наблюдающих за танцем духов, позволяет по-настоящему прочувствовать, насколько японские праздники связаны с почитанием умерших. Лето в Ниино без бон-одори – яркий символ японского лета в нынешней чрезвычайной ситуации.

Простят ли нам мёртвые?

Как раз из-за множества отмен праздников мы остро ощущаем, насколько они являются неотъемлемой частью лета в Японии, и насколько само лето связано с духами умерших. Меня не покидает мысль, что унаследованные через поколения летние праздники унаследованы именно благодаря тем, кто умерли.

На празднике Цукуда, ежегодном празднике святилища Сумиёси в токийском квартале Цукуда, во время проводящегося раз в три года главного праздника (следующий запланирован на 2021 год) из храма выходит процессия с танцующим львом, восьмиугольными священными паланкинами микоси, и проходит по району, где живут прихожане, совершая церемонию фунатогё, переправы святыни через реку. Прошедшие в святилище обряд очищения прихожане, возглавляемые тремя фигурами львов, несут микоси до мест промежуточных остановок, при этом на фигурах львов имеются иэй – изображения тех, кто умер за эти три года. Мёртвые также являются важными участниками праздника.

На острове во Внутреннем море Сэто, во время бон-одори вы можете увидеть обычай танцевать с ёмкостью хако, содержащей поминальные таблички и портреты (иэй) умерших за последний год. Когда я размышлял об этих праздниках, невольно думалось, насколько решения об их отмене учитывали интересы усопших, и не будут ли на праздники бон-одори танцевать только духи мёртвых...

У меня нет какого-то конкретного варианта решения, просто из-за того, что нынешнее лето выдалось вот таким, захотелось вновь поразмышлять об отношениях японцев к праздникам…

Фотография к заголовку: Фейерверк в г. Гифу, проведённый без уведомления во избежание скопления людей (jiji Press)

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