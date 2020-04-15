Мытьё рук и проветривание помещений как меры при эпидемии холеры в Японии во второй половине XIX века

В связи с распространением нового коронавируса во многих странах мира призывают к тщательному соблюдению норм личной гигиены. Как обстояли дела в Японии XIX века, когда в конце периода Эдо и в период Мэйдзи бушевали эпидемии холеры?

Открытие Японии и начало тяжёлых эпидемий холеры

В VI веке в Японии разразилась сильнейшая эпидемия оспы, и впоследствии неоднократно происходили эпидемии, в том числе эпидемии кори. Однако до XIX века её не затрагивали пандемии вроде чумы или жёлтой лихорадки, когда болезни бушевали в мировых масштабах, и только в конце периода Эдо в Японию, дальневосточное островное государство, пришла холера.

Холера изначально была распространена в бассейне Ганга, но после того, как Англия колонизировала Индию и стала вести активную торговлю в Азии, с первой половины XIX века эта болезнь разнеслась по всему миру. Холера сопровождается сильной диареей, рвотой и приводит к смерти от обезвоживания. В Японии первая эпидемия зарегистрирована в 1822 году. Предполагается, что она из циньского Китая перекинулась на Окинаву, откуда попала через Кюсю в Японию. На Хонсю она поразила западные регионы и распространялась на восток вдоль тракта Токайдо, соединявшего Киото и Эдо, но до самого Эдо не добралась.

В Эдо, крупнейший тогда город мира с населением более миллиона человек, холера пришла в 1858 году. Источником новой эпидемии стало американское военное судно «Миссисипи», входившее в эскадру адмирала Перри, приходившую в Японию. Говорят, что на этом судне, пришедшем в Нагасаки из Китая, были больные холерой. В тот год Япония подписала неравноправные договоры «о дружбе и торговле» с пятью странами, в том числе США, что вызвало обеспокоенность в стране, долгое время проводившей политику изоляции. Можно представить и сильный страх, порождённый эпидемиями инфекционных болезней, пришедших из-за рубежа.

Информация о числе умерших в Эдо по разным источникам различается: в одних приводится цифра в 100 тысяч человек, в других – 280 или 300 тысяч. Холера также унесла жизнь знаменитого художника Утагава Хиросигэ, которому посвящены некоторые материалы этого сайта.

С каботажными кораблями кайсэн, основного тогда средства грузовых перевозок, болезнь попала в порты разных регионов, в том числе в Тохоку. Пик смертей в Эдо пришёлся на 5 год Ансэй (1858), и его считают годом основной эпидемии, однако многие регионы наибольший ущерб от болезни пережили в следующем году.

Третья волна эпидемии разразилась во второй год Бункю (1862). Это была сильнейшая по смертности эпидемия в период Эдо, однако в истории больше известна эпидемия Ансэй, нанёсшая значительный урон Эдо, где жило много образованных людей и деятелей культуры.



Иллюстрация к «Записям об эпидемии корори (холеры) годов Ансэй»: гробов так много, что невозможно кремировать всех (хранилище Национальной общественной библиотеки)

Корори: болезнь, наводившая ужас на Эдо

В документах из Эдо за 5 год Ансэй и из Нагасаки за 2 год Бункю упоминается «холера» (корэра) как название болезни. Однако оно ещё не было широко известно в народе, и в каждой местности заболеванию давали своё имя. В Нагасаки её называли тонкорорин, в других регионах – тэппо (пушка), кэнкю, микка корори (трёхдневная корори), и наиболее часто – просто корори в смысле «быстрая смерть». Удивительно, что между корори и корона – разница лишь в один японский слог.

Было и много способов записать название болезни иероглифами способом атэдзи, когда используется общий смысл иероглифа, а не звуковой смысл. Кинтон Додзин (Канагаки Рубон) в 5 году Ансэй издал «Записи эпидемии корори годов Ансэй». Корори записывали иероглифами «лиса, волк и барсук (точнее, енотовидная собака)» (狐狼狸) из-за того, что приводила к быстрой смерти, поскольку волк – опасное животное, а лиса и енотовидная собака (в русских переводах часто как «барсук» – прим. перев.), по легендам, могли своим колдовством вредить людям, или как «понос тигра и волка» (虎狼痢), который, подобно тигру, молниеносно преодолевает расстояние в тысячу ри. Известный исследователь «голландских наук» Огата Коан в том же 5 году Ансэй написал руководство по лечению холеры «Правила лечения корори», использовав в названии эти иероглифы, и впоследствии устоялось название корэра (虎列剌), в котором тоже использован иероглиф «тигр» – вероятно, хорошо передающий серьёзный характер этой болезни.



Огата Коан, «Правила лечения корори» (Корори тидзюн) (Национальная парламентская билиотека) – трёхтомный труд, основывающийся на данных западной медицины

Изданная в 19 году Мэйдзи (1886) гравюра «Изгнание холеры» хорошо показывает тот ужас, который наводила эта болезнь на жителей Японии. На гравюре она изображена как химерическое животное – у неё передняя часть от тигра, волчье туловище, и огромная мошонка, в японском искусстве присущая енотовидным собакам, этом образе смешались две разные записи слова корори.



«Изгнание холеры» (хранилище Токийской общественной библиотеки); в качестве «чудодейственного средства» от холеры упоминается сливовый уксус

Холера и осознание важности гигиены в Японии

До эпидемий холеры в Японии почти не проводились противоэпидемические меры. Надежды на избавление от бедствий возлагали на обряды заклинаний и молитв кадзикито, клеили на вход в дом бумаги с молитвой об усмирении моровой болезни и запирались в доме, били в барабаны и звонили в колокола, чтобы изгнать поветрие.

Огата Коан и голландский врач Помпе ван Мердерсворт применяли лечение, которое давало определённые успехи, и во 2 году Бункю (1862) государственное ведомство по изучению иностранных книг по приказу сёгунского правительства издало «Пояснения по предотвращению заразных болезней». Это было сокращённый перевод «Общего трактата о гигиене» голландского врача Фрейнкопса, где содержались в том числе рекомендации «держать тело и одежду в чистоте», «часто проветривать помещение», «соответствующим образом упражняться и соблюдать умеренность в пище».



Записки сёгунского министра Миядзаки Сэйсина «О том, что видел и слышал» (Ситёсо); в св. 3 содержатся «Пояснения по предотвращению заразных болезней», над которыми работали авторы и переводчики Сугита Гэнтан, Мицукури Гэмпо и другие (хранилище Национальной общественной библиотеки)

В период Мэйдзи (1868-1912) тоже происходили вспышки холеры, особенно сильные эпидемии 1879 и 1886 унесли более сотни тысяч жизней. В этот период «Пояснения по предотвращению заразных болезней» были дополнены новыми правилами. Поскольку заражение часто происходило через воду, и болезнь особенно свирепствовала летом, рекомендовали не пить колодезную воду, избавляться от влажности в помещениях путём проветривания, не есть сырое и несвежее, то есть призывали к принятию уже более конкретных мер.

В «Памятке о предотвращении холеры», которую в 10 году Мэйдзи (1878) издал министр внутренних дел Окубо Тосимити, упоминается и дезинфекция при помощи фенола, и очистка уборных и дренажных систем. В статье 13 для членов семей, где есть заболевшие холерой, запрещается посещение дома, за исключением ухаживающих за больным.

Как говорят, именно инфекционные болезни порождают общественное понимание необходимости гигиены. В Японии для быстрого формирования представлений о гигиене важнейшую роль сыграли эпидемии холеры. Нынешнее распространение нового коронавируса происходит совсем в других условиях – отличаются и особенности болезни, и медицинская система, и социальная среда, однако меры предупреждения болезни естественным образом очень похожи. Вокруг болезни в XIX веке ходили различные ложные слухи, но людям не оставалось, по сути, ничего кроме таких мер, как содержать себя в чистоте, проветривать помещения и воздерживаться от выхода из дома до тех пор, пока эпидемия не завершится. Современному человеку со всеми нынешними средствами предупреждения инфекций и обилием информации нужно, пожалуй, всего лишь правильно избегать заражения и принимать рекомендуемые меры.



«Памятка о предотвращении холеры» (Национальная парламентская библиотека), страницы со статьёй 13. После выздоровления либо смерти больного семья должна дезинфицировать дом, и в течение 10 дней детям запрещено посещать школу

Фотография к заголовку: Гравюра «Изгнание холеры» (хранилище Токийской общественной библиотеки, регистрационный номер お 114)