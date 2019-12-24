Феномен «каваий» с точки зрения экспериментальной психологии

Феномен «каваий» с точки зрения экспериментальной психологииКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Анализ концепции каваий с научной точки зрения
На сегодняшний день каваий является одним из наиболее часто используемых японцами слов. Все, что относится к каваий – от младенцев и щенков до одежды, предметов интерьера и даже сладостей – ощущается жизнерадостным и веселым. Однако давайте подумаем, что же именно означает каваий, и почему всё, что связано с этим понятием, рассматривается как нечто позитивное?
Понятие каваий появилось в японской культуре предположительно в 1970-е годы и было связано с молодыми женщинами. В то время многие были обеспокоены недостатком словарного запаса девочек, которые постоянно восклицали: «Каваий!» Но как только эти девочки достигли совершеннолетия, понятие каваий оказалось не только прочно связано с модой, мягкими плюшевыми игрушками и атрибутикой, но и заняло свое место в поп-культуре Японии. А когда мероприятия в жанре «косплей», в которых взрослые изображали своих любимых персонажей аниме, начали проводиться и за границей, японское понятие каваий приобрело всемирную популярность.
Японцы по понятным причинам гордятся тем, что их культура воспринимается за границей в позитивном ключе, но популярность каваий относительна и мало кто из живущих за пределами Японии знаком с подлинным смыслом этого слова. Кроме того, по-японски каваий произносится с очень открытым последним слогом, похожим на продолжительный звук «э», а большинство людей за границей произносят это слово как «кавайи» – примерно как «Гавайи».
Но, возвращаясь истинному смыслу каваий, что же это на самом деле? Как объяснять это понятие иностранным друзьям? Это то же, что и «мило»? В Японии обычно придают большее значение восприятию вещей с помощью зрения и слуха и не имеют привычки описывать их словами. То же самое касается каваий: приведенные примеры иллюстрируют качества, о которых часто говорят: «Да, я вижу, что это каваий...». Но в идеале, если мы действительно хотим познакомить мир с этим аспектом нашей поп-культуры, мы должны уметь правильно объяснить каваий словами.
Наука полезна для исследования сложных явлений и объяснения их обычным людям. Экспериментальная психология – это наука, которая использует методы, основанные на сборе данных, для изучения общих принципов человеческого мышления и поведения. Я использую экспериментальную психологию для изучения каваий около 10 лет. В моей последней книге «Изучение психологии каваий с помощью экспериментов» я объясняю, почему решил исследовать этот феномен. На тему каваий было опубликовано много работ, но моя книга является первой, где феномен каваий исследуется систематически и с научной точки зрения.
Попытка выделить характерные особенности каваий сразу заводит в тупик, потому что существует очень много исключений. То, что для одного человека каваий, для другого может иметь совершенно иную окраску. Поэтому я решил изменить свой подход, предположив, что каждый, кто воспринимает что-то как каваий, должен иметь определенное восприятие окружающего, поскольку в противном случае он не сможет общаться с помощью этого дескриптора. Я подумал, что если усилить то, что заставляет людей чувствовать, что что-то является каваий, я мог бы использовать экспериментальную психологию, чтобы попытаться понять это явление.
Слишком много разнообразия для любой существующей теории
В статье, опубликованной в 1943 году, исследователь поведения животных Конрад Лоренц выдвинул идею, что у людей есть врожденная склонность воспринимать определенные физические формы как привлекательные, иными словами, каваий. Например, он утверждал, что независимо от того, является ли объект живым или нет, люди могут воспринимать его как нечто теплое и уютное и, что важно, испытывать потребность заботиться о нем или защищать его, поскольку его внешность соответствует «детской модели»: голова крупнее тела, высокий и выпуклый лоб, большие глаза занимают практически всю нижнюю половину лица.
Эмпирические исследования «детской модели» начались в 1960-х годах, и это исследование подтвердило догадку Лоренца. Теория была проста и вскоре приобрела широкую популярность.
Между тем, в японском языке слово каваий используется для описания моды, сладостей и других предметов , которые не имеют ничего общего с «детской моделью». У японцев также есть удивительные слова-гибриды, объединяющие понятие каваий со словами противоположного значения. Например, термин «кимокаваий» означает «милый, но одновременно отталкивающий», а «бусакаваий» – «некрасивый, но милый». Существует слишком много разнообразных форм каваий, которые не вписываются в рамки теории «детской модели», поэтому эту концепцию так трудно объяснить. Вот почему я начал работать в этой области.
Результаты эмпирических исследований среди студентов японских университетов показали, что они не ассоциируют каваий с чем-то детским, и что объект, который является каваий, побуждает, скорее, стремиться к более близкому контакту с человеком, а не вызывает желание накормить и защитить. Например, и мужчины, и женщины, принимавшие участие в исследовании, воспринимали улыбающееся лицо не как детское, а просто как очень каваий. Кроме того, когда они увидели что-то, что они посчитали каваий, не прошло и секунды как их лица озарила улыбка. Эта реакция была подтверждена измерениями электрической активности мышц, управляющих мимикой.
Каваий побуждает нас улыбаться, заставляя нас выглядеть каваий для окружающих, которые, в свою очередь, начинают улыбаться сами. Таким образом, в ситуациях социального взаимодействия ощущение каваий распространяется, ширится и усиливается – я назвал это явление «спиралью каваий».
Позитивное чувство, стимулирующее социальное взаимодействие
Учитывая распространенность явления каваий в Японии, этому должно быть объяснение. В конце концов, поведение человека не закрепляется без вознаграждения. Благодаря исследованиям в области экспериментальной психологии, пока что удалось установить, что контакт с чем-то, что воспринимается как каваий, стимулирует проявление определенных моделей поведения и состояний сознания. Когда что-то воспринимается как каваий, оно:
- Привлекает внимание
- Задерживает на себе взгляд на долгое время
- Стимулирует более скрупулезное отношение к себе
- Делает человека более внимательным к деталям
- Побуждает человека схватить и прижать эту вещь к себе
- Заставляет человека приписывать вещи человеческие качества
- Побуждает человека позаботиться или помочь
- Заставляет не отказывать в ответ на вопрос
- Побуждает расслабиться
- Обладает успокаивающим, заживляющим эффектом
То, что каваий вызывает улыбки и подталкивает людей к общению, можно применять в различных социально-бытовых ситуациях. Например, строительные площадки в Японии часто окружены стальными трубами с опорами самых причудливых форм, таких как милые животные, или вывесками с фигурой кланяющегося человека, который как бы извиняется за причиненные неудобства, что помогает успокоить прохожих. Корпорации и правительственные учреждения в искренней попытке сократить расстояние между собой и своими клиентами или пользователями их услуг обычно используют корпоративные талисманы. Опыт показывает, что такие меры работают, но у всего этого однозначно существует научное обоснование, связанное с эффектами каваий, приведенными мной выше.
Предметы каваий, вызывающие восторг и побуждающие людей сближаться друг с другом, обладают положительным эффектом, стимулируя социальное взаимодействие. Это биологически обоснованная универсальная черта человека, которая не зависит от культурных факторов. Культура каваий сформировалась в Японии, потому что именно здесь она была впервые оценена и принята на уровне общества, но, несомненно, и за пределами Японии есть люди, которые обладают чувством каваий.
Я считаю, что в глобализированном мире с его разнообразием ценностей значение каваий как позитивного ощущения, стимулирующего социальное взаимодействие, будет только расти. В японском языке каваий – это чувство, но по-русски характерную черту каваий выражает слово «милый». Каваий – это внутреннее ощущение, в то время как «милый» – это нечто находящееся извне воспринимающего. «Милый» вписывается в детскую модель, а каваий – нет. Каваий действительно в глазах смотрящего, и восприятие каваий меняется в зависимости от отношений человека с объектом. Вот почему есть разные взгляды на каваий, зависящие от личности или ситуации. Каваий – это то, что вы открываете для себя. Вы не можете заставить другого человека почувствовать каваий.
Я не думаю, что нужно предпринимать какие-то особые усилия для популяризации каваий в мире. Поскольку Япония является страной-первооткрывателем каваий, ее роль заключается в том, чтобы на основе научных данных продемонстрировать, что феномен каваий существует и что он действительно влияет на наши мысли и поведение. Тогда нам останется лишь смотреть, как люди по всему миру открывают свой каваий.
Фотография к заголовку: различные примеры каваий (фотографии предоставлены автором)