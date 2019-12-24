Феномен «каваий» с точки зрения экспериментальной психологии

Анализ концепции каваий с научной точки зрения

На сегодняшний день каваий является одним из наиболее часто используемых японцами слов. Все, что относится к каваий – от младенцев и щенков до одежды, предметов интерьера и даже сладостей – ощущается жизнерадостным и веселым. Однако давайте подумаем, что же именно означает каваий, и почему всё, что связано с этим понятием, рассматривается как нечто позитивное?

Понятие каваий появилось в японской культуре предположительно в 1970-е годы и было связано с молодыми женщинами. В то время многие были обеспокоены недостатком словарного запаса девочек, которые постоянно восклицали: «Каваий!» Но как только эти девочки достигли совершеннолетия, понятие каваий оказалось не только прочно связано с модой, мягкими плюшевыми игрушками и атрибутикой, но и заняло свое место в поп-культуре Японии. А когда мероприятия в жанре «косплей», в которых взрослые изображали своих любимых персонажей аниме, начали проводиться и за границей, японское понятие каваий приобрело всемирную популярность.

Японцы по понятным причинам гордятся тем, что их культура воспринимается за границей в позитивном ключе, но популярность каваий относительна и мало кто из живущих за пределами Японии знаком с подлинным смыслом этого слова. Кроме того, по-японски каваий произносится с очень открытым последним слогом, похожим на продолжительный звук «э», а большинство людей за границей произносят это слово как «кавайи» – примерно как «Гавайи».

Но, возвращаясь истинному смыслу каваий, что же это на самом деле? Как объяснять это понятие иностранным друзьям? Это то же, что и «мило»? В Японии обычно придают большее значение восприятию вещей с помощью зрения и слуха и не имеют привычки описывать их словами. То же самое касается каваий: приведенные примеры иллюстрируют качества, о которых часто говорят: «Да, я вижу, что это каваий...». Но в идеале, если мы действительно хотим познакомить мир с этим аспектом нашей поп-культуры, мы должны уметь правильно объяснить каваий словами.

Наука полезна для исследования сложных явлений и объяснения их обычным людям. Экспериментальная психология – это наука, которая использует методы, основанные на сборе данных, для изучения общих принципов человеческого мышления и поведения. Я использую экспериментальную психологию для изучения каваий около 10 лет. В моей последней книге «Изучение психологии каваий с помощью экспериментов» я объясняю, почему решил исследовать этот феномен. На тему каваий было опубликовано много работ, но моя книга является первой, где феномен каваий исследуется систематически и с научной точки зрения.

Попытка выделить характерные особенности каваий сразу заводит в тупик, потому что существует очень много исключений. То, что для одного человека каваий, для другого может иметь совершенно иную окраску. Поэтому я решил изменить свой подход, предположив, что каждый, кто воспринимает что-то как каваий, должен иметь определенное восприятие окружающего, поскольку в противном случае он не сможет общаться с помощью этого дескриптора. Я подумал, что если усилить то, что заставляет людей чувствовать, что что-то является каваий, я мог бы использовать экспериментальную психологию, чтобы попытаться понять это явление.

Слишком много разнообразия для любой существующей теории

В статье, опубликованной в 1943 году, исследователь поведения животных Конрад Лоренц выдвинул идею, что у людей есть врожденная склонность воспринимать определенные физические формы как привлекательные, иными словами, каваий. Например, он утверждал, что независимо от того, является ли объект живым или нет, люди могут воспринимать его как нечто теплое и уютное и, что важно, испытывать потребность заботиться о нем или защищать его, поскольку его внешность соответствует «детской модели»: голова крупнее тела, высокий и выпуклый лоб, большие глаза занимают практически всю нижнюю половину лица.

Эмпирические исследования «детской модели» начались в 1960-х годах, и это исследование подтвердило догадку Лоренца. Теория была проста и вскоре приобрела широкую популярность.

Между тем, в японском языке слово каваий используется для описания моды, сладостей и других предметов , которые не имеют ничего общего с «детской моделью». У японцев также есть удивительные слова-гибриды, объединяющие понятие каваий со словами противоположного значения. Например, термин «кимокаваий» означает «милый, но одновременно отталкивающий», а «бусакаваий» – «некрасивый, но милый». Существует слишком много разнообразных форм каваий, которые не вписываются в рамки теории «детской модели», поэтому эту концепцию так трудно объяснить. Вот почему я начал работать в этой области.

Результаты эмпирических исследований среди студентов японских университетов показали, что они не ассоциируют каваий с чем-то детским, и что объект, который является каваий, побуждает, скорее, стремиться к более близкому контакту с человеком, а не вызывает желание накормить и защитить. Например, и мужчины, и женщины, принимавшие участие в исследовании, воспринимали улыбающееся лицо не как детское, а просто как очень каваий. Кроме того, когда они увидели что-то, что они посчитали каваий, не прошло и секунды как их лица озарила улыбка. Эта реакция была подтверждена измерениями электрической активности мышц, управляющих мимикой.

Каваий побуждает нас улыбаться, заставляя нас выглядеть каваий для окружающих, которые, в свою очередь, начинают улыбаться сами. Таким образом, в ситуациях социального взаимодействия ощущение каваий распространяется, ширится и усиливается – я назвал это явление «спиралью каваий».