Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Норэн – это специальные занавески, которые вешают перед входом в магазины и рестораны в Японии.

Занавеска норэн как реклама и показатель профессиональной гордости

Норэн – это традиционные короткие занавески, которые вешают у входа в магазины, рестораны и другие заведения. Изначально они служили для защиты от солнечного света и пыли, являясь меньшей преградой для посетителей, чем двери. Со временем они стали своего рода рекламой, поскольку владельцы начали размещать на занавесках название или логотип своих заведений.

Норэн также стал символом репутации конкретного заведения, или, выражаясь современным языком, ценности бренда. Выражение «нанести ущерб» норэн означает нанесение ущерба репутации компании, а «разделить» норэн значит помочь сотруднику открыть собственный филиал магазина или ресторана.

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме