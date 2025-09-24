Хигамбана (ликорис лучистый) – предвестник осени

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

В Японии цветы хигамбана ассоциируются с посещением могил предков и переходом от лета к осени.

Символ осени

В Японии во время буддийских праздников Хиган, которые длятся неделю в период весеннего и осеннего равноденствия, принято посещать могилы предков. Осенью на период Хиган приходится цветение красных цветов ликориса лучистого, и эти изящные цветы в Японии называют хигамбана, «цветок Хиган»).

Яркие красные цветы появляются ещё до того, как распускаются листья, это завораживающее зрелище. Цветение хигамбана можно увидеть по всей Японии, особенно вдоль дорог, тропинок, пролегающих через рисовые поля, и на кладбищах. Многие регионы славятся этими цветами – например, город Хидака в префектуре Сайтама, где цветёт более 5 миллионов хигамбана, ежегодно привлекая множество любителей этих цветов.

Помимо того, что красные лилии ликориса являются символом осени и периода Хиган, они традиционно ассоциируются с переходом от летней жары к более прохладным осенним дням.

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме