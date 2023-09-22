24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сюбун (Осеннее равноденствие)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Сезон Сюбун, наступающий в середине осени, – время самого красивого полнолуния в году.

Сезон старого солнечного календаря Сюбун (Осеннее равноденствие) начинается примерно 23 сентября по современному календарю. Как и в день весеннего равноденствия, солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, а продолжительность дня и ночи одинакова. В период обоих равноденствий люди отдают дань уважения предкам на буддийских праздниках Хиган, «Переправа на другой берег», но осеннее равноденствие в этом смысле важнее. Говорят, что Хиган знаменует начало более тёплых дней весной и окончание жары осенью.

Даты 24 сезонов солнечного календаря и 72 микросезонов ко устанавливаются Национальной астрономической обсерваторией Японии и рассчитываются на основе положения Солнца. Оба равноденствия являются национальными праздниками в Японии, они посвящены бережному отношению к природе.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 23 сентября по 7 октября.

Хигамбана (цветы ликориса лучистого)

Хигамбана, «цветок Хиган», или ликорис лучистый, цветёт осенью, примерно в период празднования Хиган, когда люди посещают могилы предков, откуда и получил своё название. Этот многолетний цветок родом из Китая. Он также известен как небесный цветок мандзюсягэ – это слово заимствовано из санскрита. Поскольку у цветов луковицы ядовиты, их высаживают вокруг полей для отпугивания мышей, кротов и других вредителей. С приближением сезона праздника Хиган они быстро выпускают стебли, на которых распускается шесть цветков диаметром около 10 сантиметров ещё до появления листьев.



Хигамбана (ликорис лучистый) (© Pixta)

Цукими (любование луной)

Слово дзюгоя, «пятнадцатая ночь», относится к полнолунию пятнадцатого дня восьмой луны по традиционному календарю, которое было самым значимым осенним полнолунием. Истоки любования луной в эту ночь лежат в китайском празднике середины осени, во время которого семьи собираются, чтобы веселиться и отпраздновать полнолуние по традиции, существовавшей со времён династии Тан (618-907). Этот обычай был завезен в Японию в период Хэйан (794-1192), но его практиковала только аристократия. Он распространился среди более широких слоёв населения в начале периода Эдо (1603-1868).

Во время дзюгоя люди на специально отведенном месте выкладывают сезонные продукты, такие как таро, каштаны и хурма, а также рисовые клецки, чтобы поблагодарить богов за урожай. Пампасная трава сусуки также является традиционным украшением в этот праздник. Это связано с тем, что она напоминает рисовые колосья и считается местом обитания божеств, выполняя в таком качестве роль оберега от злых сил.

Киммокусэй (Османтус)

Киммокусэй (Osmanthus fragrans) известен как одно из трёх важнейших ароматических деревьев Японии. Во время цветения цветы источают сладкий аромат, напоминающий о приходе нового времени года. Высушенные цветы используются в популярном китайском «чае с цветами османтуса» гуйхуача.



Киммокусэй (Османтус) (© Pixta)

Сансэки-но ута (Три вечерних стихотворения)

В императорскую антологию XIII века «Собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю) вошли три знаменитых стихотворения об осенних вечерах, которые сложили буддийские монахи Сайгё (1118-1190) и Дзякурэн (1139-1202), а также один из составителей антологии, Фудзивара-но Тэйка (1162-1241).

見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮 Миватасэба

Хана мо момидзи мо

Накарикэри

Ура-но томая но

Аки-но югурэ Взгляну кругом –

Не видно даже алых листьев клёна,

Лишь в бухтах –

Бедные рыбачьи шалаши…

О сумерки осенние у моря! (пер. А. Е. Глускиной)

В стихотворении Фудзивара-но Тэйка вместо красивых пейзажей видит лишь рыбацкие хижины, что передаёт чувство одиночества, охватывающее его в осенний вечер.



Осенний закат (© Pixta)

Грибы мацутакэ

Мацутакэ – грибы, известные своим характерным ароматом. В Японии их любят с древних времён, они упоминаются в стихотворной антологии VIII века «Собрание мириад листьев» (Манъёсю). Они растут возле японской красной сосны, и их трудно выращивать искусственно, поэтому и сейчас это редкий деликатес. В 2020 году Международный союз охраны природы признал мацутакэ уязвимым видом, и с каждым годом он дорожает. Мацутакэ можно жарить на гриле, пропаривать с рисом, готовить на пару в глиняном горшке добиммуси, или же использовать в качестве одного из ингредиентов в прозрачном супе суимоно.



Мацутакэ (слева) и рис, приготовленный на пару (© Pixta)

Корнеплоды таро

Корнеплоды таро были завезены в Японию в период Дзёмон (около 10 000-300 до н. э.), ещё до того, как японцы стали выращивать рис. Родительское (семенное) растение таро окружают дети и внуки растения, поэтому этот овощ считается символом обильного урожая и продолжения рода. Таро обычно тушат с мясом, желеобразным продуктом конняку и соевым соусом, чтобы приготовить густой суп имони, популярное в регионе Тохоку блюдо. Каждый сентябрь в городе Ямагата проводится крупнейший в Японии праздник имоникай. Для приготовления имони на этом празднике используется кастрюля диаметром 6,5 метра и весом четыре тонны , в результате получается около 30 000 порций, и угощение привлекает большое количество людей.



Имони со вкусом соевого соуса (© Pixta

День соевого творога тофу (2 октября)

Японская ассоциация тофу объявила 2 октября Днём тофу, исходя из игры слов гороавасэ, где из числительных образуют другие слова – в данном случае 10 (то) и 2 (фу) складываются в «тофу». Существует множество продуктов из тофу, а также бесчисленное множество способов его приготовления и употребления. В последнее время особую популярность приобрели заварной пудинг из соевого молока и другие сладкие блюда.



Хияякко (охлажденный тофу) (© Pixta)

Плоды гинкго

Осенью листья гинкго желтеют, и дерево сбрасывает зрелые орехи. Они мягкие и слегка горьковатые. Орехи очищают, а затем жарят, варят, готовят на пару с рисом или запаривают в тяванмуси (пикантное заварное блюдо, приготовленное на пару из яиц и бульона даси), но некоторых людей отталкивает их характерный запах. Чрезмерное употребление орехов может вызвать расстройство желудка, поэтому рекомендуемый дневной максимум для взрослого человека составляет 10 штук.



Аллея деревьев гинкго (слева); жареные орехи гинкго (© Pixta)

Арахис

Арахис был завезен в Японию через Китай, поэтому его иногда называют «нанкинской фасолью» (нанкиммамэ). Его обычно сушат, жарят, а затем солят, хотя в последнее время стал популярен и арахис, сваренный в солёной воде. В Японии особенно известна выращиванием арахиса префектура Тиба.



Свежесобранный арахис (слева), готовый арахис (© Pixta)

Самма (тихоокеанская сайра)

Самма, тихоокеанская сайра, – это длинная рыба, которую иероглифами кандзи записывают как «осенняя меч-рыба» (秋刀魚). Самма осенью наиболее жирная и вкусная, и когда-то это была довольно недорогая рыба, которую часто ел простой народ. Эта рыба также очень питательна, что объясняет идиому «Когда появляется самма, исчезают амма (массажисты)». Рыбу часто подают жаренной в соли на гриле, но при современных достижениях в области охлаждения и замораживания рыбы самма стала доступнее и в сыром виде как сасими. Однако в последние годы эта рыба становится всё более дефицитной, и цены соответственно растут.



Самма (тихоокеанская сайра), приготовленная на гриле (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Красные цветы ликориса вокруг террасных рисовых полей Ояма сэммаида в Камогава, префектура Тиба (© Pixta)