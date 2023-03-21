24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сюмбун, весеннее равноденствие

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

С каждым днём становится всё теплее, и уже чувствуется приближение весны. Наступает Сюмбун – день весеннего равноденствия, когда день равен ночи.

Сюмбун, весеннее равноденствие, занимает важное место среди 24 сезонов традиционного солнечного календаря. По современному календарю он приходится примерно на 21 марта, и этот день является одним из государственных праздников. Солнце восходит точно на востоке и садится точно на западе, а день и ночь имеют одинаковую продолжительность. 21 марта в иранском календаре является праздником Новруз, знаменующим начало года.

В этой статье будут рассмотрены события и природные явления в период примерно с 21 марта по 4 апреля.

Хиган

Во время буддийского праздника Хиган, который отмечают в день весеннего и осеннего равноденствия, люди отдают дань уважения предкам. Согласно некоторым буддийским представлениям, Будда и бодхисаттвы обитают в расположенной на западе Чистой Земле, которая является миром просветления, «дальним берегом» (яп. хиган). В Японии считается, что Чистая Земля находится ближе всего в дни равноденствий, когда солнце садится точно на западе. Обычай проводить поминальные службы по умершим в этот день появился в период Хэйан (794-1192) и характерен только для Японии.Неделя Хиган начинается за три дня до равноденствия и продолжается в течение трёх дней после него. В связи с началом сельскохозяйственного года в этот период проводятся и синтоистские церемонии. Считается, что с окончанием сезона Хиган окончательно устанавливается более тёплая погода весной и более прохладная осенью.



В период Хиган многие люди посещают могилы, чтобы помянуть предков (© Pixta)

Покрытые пастой из сладких бобов адзуки рисовые лепёшки ботамоти – традиционное угощение на день равноденствия, они символизируют пеоны (ботан), цветы этого сезона. Рисовые лепёшки также используются в качестве приношений на могилы предков и на домашний буддийский алтарь буцудан, чтобы попросить ниспослать хороший урожай. Такие же лепёшки осенью называются охаги в связи с тем, что осенью в горах цветёт леспедеца хаги.



Рисовые лепёшки, которые весной называются ботамоти, а осенью – охаги (© Pixta)

Сакура, цветение вишни

В это время года в новостях ежедневно сообщают о ходе цветения сакуры. Обычай ханами, «любования цветами», возник в период Нара (710-794) и изначально любовались цветами сливы, но в период Хэйан (794-1192) их место заняла сакура. Это смещение фокуса заметно в поэтической антологии «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю), датируемой примерно 905 годом, где 18 стихотворений посвящены цветению сливы, и 70 стихотворений воспевают цветы сакуры. Первый зарегистрированный пир по случаю цветения сакуры устроил император Сага в 812 году. С 831 года император ежегодно проводил мероприятия для ханами. В настоящее время подавляющее большинство деревьев сакуры в Японии относится к сорту сомэй ёсино, впервые выведенному в конце периода Эдо (1603-1868). До этого уже было известно более 400 сортов, таких как горная вишня ямадзакура. Поскольку сомэй ёсино является клонированным сортом, цветы, как правило, в каждом регионе цветут и опадают в одно и то же время. Напротив, дикие разновидности, такие как ямадзакура, генетически различаются, поэтому каждое дерево цветёт в свое время.



Разнообразие сакуры (по часовой стрелке начиная с левой верхней фотографии): сомэй ёсино, ямадзакура, эдо-хиган и канхидзакура (© Pixta)

Самые известные места любования сакурой в Японии

На горе Ёсино в префектуре Нара растёт около 30 000 деревьев сакуры разновидности ямадзакура в четырёх зонах на разных высотах, что приводит к смещению сезонов их цветения. Вечеринки ханами в Ёсино восходят к мероприятию, которое провёл могущественный военачальник Тоётоми Хидэёси в 1594 году. Он пригласил около 5000 гостей на пятидневный пир. В числе приглашённых были Токугава Иэясу, другие военачальники, чайные мастера и поэты жанра рэнга.



Горная вишня (ямадзакура) в Накасэмбон, на полпути к вершине горы Ёсино (© Pixta)

Начало финансового и учебного года

Для японских компаний и школ новый финансовый и учебный год начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта. Эту систему установили в период Мэйдзи (1868-1912).

«Весною – рассвет» (Записки у изголовья)

Писательница Сэй Сёнагон (966-1025), жившая в период Хэйан, является написала «Записки у изголовья» (Макура-но соси), которые начинаются знаменитым описанием лучшего весеннего времени: «Весною — рассвет. Всё белее края гор, вот они слегка озарились светом. Тронутые пурпуром облака тонкими лентами стелются по небу» (перевод В. Марковой).



Весною — рассвет (© Pixta)

Воробьи

В это время года воробьи строят гнёзда под карнизами и крышами домов. Для японцев с древних времён эти птицы являются привычной частью их окружения, они появляются в народных сказках, таких как «Воробьиный домик» и «Воробей с отрезанным языком», а также в детской песенке «Воробьиная школа».



Воробьиха с птенцом (© Pixta)

Магнолии кобуси и мокурэн

Кобуси, японская разновидность магнолии, цветёт в марте и апреле. Английское название Kobus magnolia происходит от японского кобуси. В Японии они также известны как «сакура возделывания полей», поскольку появление первых цветов служит для фермеров знаком того, что пора возделывать поля и готовиться к посадке риса. Мокурэн – японское название магнолии лилиецветной (Magnolia liliiflora), она цветёт несколько более крупными белыми или фиолетовыми цветами, которые тоже распускаются ранней весной.



Магнолия кобуси (слева) и мокурэн, магнолия лилиецветная (© Pixta)

Сакурамоти

Сакурамоти – японская сладкая лепёшка, весеннее лакомство. Говорят, что впервые их начали продавать в чайном доме возле храма в Мукодзима в Эдо (нынешний Токио). В регионе Канто в них используют пасту из красных бобов адзуки, заворачивая её в пшеничное тесто​. В регионе Кансай ей начиняют лепёшки, сделанные из рисовой муки домёдзико. Оба варианта подают завёрнутыми в засоленные листья сакуры, которые придают блюду нежный запах цветов сакуры.



Лепёшки сакурамоти в стиле региона Канто (слева) и Кансай (справа) (© Pixta)

Морской лещ – праздничное блюдо

Морские лещи (тай) считаются в Японии приносящими удачу счастливыми из-за созвучия со словом мэдэтай, «благостный». Красная его разновидность мадай, которая в это время года заходит на защищённое скалами морское мелководье для нереста, также называется сакурадай. Приготовленного целиком леща подают в праздничных случаях весной, когда наступает этот сезон. Осенью их называют момидзи-дай, подразумевая связь с красным цветом осенней листвы момидзи. Лещей используют с пищу, когда они вырастают примерно до 50-60 сантиметров в длину.



Красный морской лещ мадай (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Цветущая вишня и жёлтые цветы рапса нанохана весной на набережной сакуры Гонгэндо в префектуре Сайтама (© Pixta)