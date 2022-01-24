Мацуо Басё: мастер хайку и его путешествия в поисках красоты

Биографии знаменитых японцев

Басё, считающийся непревзойдённым мастером хайку, вывел этот жанр на уровень высокой поэзии. Отшельничая, он путешествовал по разным местам, сложив множество известных стихов и путевых записок. Его произведения стали известны как классические шедевры не только в Японии, но и во всём мире. Здесь мы поговорим о жизни Басё, наследника духовной традиции Ноина, Сайгё, Сэссю, Соги и других творцов и странников.

В одно время я завидовал служившим в воинских домах, в другой раз хотел затвориться в монашеской келье, но в дни, когда я бесцельно скитался, подобно ветру и облакам, меня восторгали цветы и птицы; долгое время я только этим и занимался, и в конце концов, не обладая ни способностями, ни талантами, я посвятил себя сложению стихотворных строк.

Это отрывок из «Записок из Кельи призрачной жизни» (Гэндзюан-но ки), написанных Мацуо Басё в 47 лет (годы приводятся по японскому счёту, когда ребёнок на момент рождения считается годовалым, а с наступлением нового года к возрасту прибавляется год). Здесь Басё оглядывается на прожитую половину жизни и, похоже, приходит к выводу, у него не было другого выбора, кроме как жить в качестве мастера хайку.

В происходящей из древней японской стихотворной традиции литературной форме рэнга, представляющей собой цепочку стихов, создаваемую несколькими авторами, те стихи, в которых присутствовали юмористические элементы, назывались хайкай-но рэнга, или просто хайкай. В начале периода Эдо (1603-1868) уровень грамотности вырос, и сложение хайкай стало популярным занятием среди самураев и торговцев.

Басё родился в 21 году Канъэй (1644) на территории современного городе Ига префектуры Миэ, он был вторым сыном в семье Мацуо. Семья Мацуо относилась к прослойке мусокунин, приравненной к самураям, но не получавшей плату, однако его отец утратил этот статус и перебрался в земли при замке Ига-Уэно, где занимался фермерством. Басё в детстве носил имя Кинсаку, а когда вырос, получил имя Мунэфуса. В позднем подростковом возрасте он получил должность при кухне семьи Тодо Синситиро, владельца замка Ига-Уэно. Юный господин Тодо Ёситада выбрал его партнёром для литературных увлечений, и отправной точкой его карьеры в хайкай стали стихи, сложенные под именем Мунэфуса. Однако Ёситада, сочинявший под поэтическим псевдонимом Сэнгин, умер в молодом возрасте, и 29-летний Басё перебрался в Эдо.

Мастер хайку в растущем городе Эдо

В юности Басё была популярна школа хайкай Тэймон, «дом Тэйтоку», которую возглавлял живший в Киото знаток классической литературы Мацунага Тэйтоку (классик, живущий в Киото). Это была утончённая школа, которая в основном обыгрывала слова, заимствуя и имитируя образцы классики – например, стихи вака. В Эдо же он встретился с популярной тогда школой хайкай Данрин, главным деятелем которой был живший в Осаке Нисияма Соин, занимавшийся стихосложением в жанре рэнга – «сцепленных строф». Его стиль отличает использование образов Чжуан-цзы, он часто пародирует ёкёку – классические драмы театра Но, манипулирует ассоциативными образами для построения вымысла, и вместе с тем активно встраивает в стихи детали тогдашних обычаев.

Басё, придя в Эдо, стал использовать имя Тосэй (桃青), занимался делами, связанными с гидротехническими сооружениями, но в возрасте 35 лет стал независимым профессиональным наставником хайкай. Это был довольно популярный бизнес, он поселился в Нихомбаси, проводил собрания любителей хайкай, редактировал работы заказчиков и составлял сборники хайкай. Именно в этот период он обрёл учеников, которые впоследствии до самой смерти продолжали поддерживать Басё – это были Такараи Кикаку, Хаттори Рансэцу и Сугияма Сампу.

Посмотрим на стихи Басё того времени.

実にや月 間口千金の 通り町 Гэ ни я цуки // Магути сэнкин-но // Тооритё И вправду, луна // Стоит тысячи золотом // Тооритё (из сборника «Эдо Тооритё»)

За основу здесь взят отрывок из стихотворения Су Ши (китайского поэта времён династии Северная Сун) «Весенняя ночь»: «Весенний вечер дороже тысячи золотых монет – цветы источают аромат, луна создаёт тени». Басё же пишет: «И вправду прекрасная луна, за полную не жалко и тысячи, когда смотришь на неё с Тооритё в районе Нихомбаси». Тооритё – это главная улица, пересекающая Нихомбаси. Хайку создано в стиле школы Данрин, это триумфальный гимн растущей новой столице – Эдо.

Шедевры путевых записок, созданные странствующим отшельником

Басё, получивший известность как мастер хайку, зимой в возрасте 37 лет внезапно удалился в деревню Фукава на восточном берегу реки Сумида. Перед домом, куда он переехал, ученики посадили японский банан басё, поэтому этот отшельнический приют стали называть Басё-ан, «Банановой хижиной», а позднее и сам поэт стал использовать поэтический псевдоним Басё.



Портрет Басё кисти Огава Харицу, скульптура поэзии. Харицу – живший в середине периода Эдо живописец и мастер по лаку, ученик Басё. Он написал портрет, поскольку был с ним очень близок (собрание Мемориального музея Басё)

В то время популярность школы Данрин начала угасать, литературное искусство хайкай вступило в период противоречий и перемен. В этих условиях Басё старался обрести собственный стиль, ведя жизнь отшельника, который держится на расстоянии от мирской суеты. Тогда он также изучал Дзэн у наставника Буттё. Затем, в 40 лет, он стал много путешествовать и начал писать путевые записки. Ниже приводится их список с указанием возраста Басё (заглавия даны по переводам Т. Л. Соколовой-Делюсиной).

«В открытом поле» (Нодзараси кико)

С осени 1 го Дзёкё (1684) до весны следующего года Басё совершил путешествие по тракту Токайдо из Эдо в родной город Ига, а затем пошёл в Киото, Оцу, Овари Ацута и по другим местам (41-42 года).

«Путешествие в Касима» (Касима моодэ)

В восьмую луну 4 года Дзёкё (1687) он совершил путешествие по Эдо и Касима для любования луной (44 года).

«Записки из дорожного сундучка» (Ои-но сёбун)

С зимы 4 год Дзёкё (1687) до начала лета следующего года он вначале вернулся домой в Ига, а потом вместе с Цубои Тококу путешествовал по региону Кинки – например, любовался цветением сакуры в Ёсино (44-45 лет).

«Путешествие в Сарасина» (Сарасина кико)

В восьмую луну 5 года Дзёкё (1688) вместе с Оти Эцудзин он вышел из Нагои и вернулся в Эдо, полюбовавшись луной в Синано и Сарасина (45 лет).

«По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити)

С третьей по девятую луну 2 года Гэнроку (1689) он и Касаи Сора путешествовали из Эдо по дорогам земель Осю, Дэва и Хокурику и в конце пришли в Огаки в земле Мино (46 лет).

Среди причин, по которым Басё активно путешествовал в поздние годы своей жизни, можно назвать и стремление практиковать отшельническое паломничество (ангя), и желание своими глазами увидеть знаменитые места и исторические памятники, упоминающиеся в классической литературе и поэзии, а также он, вероятно, хотел пройти по стопам предшественников – поэтов Ноин, Сайгё, Соги и других. Наверное он также стремился распространять свой стиль хайкай.

В путевых заметках «В открытом поле» (Нодзараси кико) есть стихи:

野ざらしを 心に風の しむ身哉 Нодзараси о // кокоро ни кадзэ но // симу ми кана Пусть горсткой костей // Лягу в открытом поле // Пронзает холодом ветер (пер. Т. Л. Соколовой-Делюсиной)

В этом стихотворении нодзараси – это череп скелета. Настроение стихотворения в том, что он отправляется в путешествие, представляя, как когда-нибудь станет черепом в чистом поле, и чувствует, как осенний ветер пронизывает до костей – но всё равно это не удержит его от путешествия. Тема стихотворения – стремление пуститься в дорогу несмотря ни на что.

Воспоминания о Сайгё

После завершения путешествия в Осю, Дэва и Хокурику, которое послужило темой записок «По тропинкам Севера», Басё странствовал по разным частям региона Кинки около двух лет. «Записки из Кельи призрачной жизни» (Гэндзюан-но ки), отрывок из которых приведён в начале статьи, были написаны как раз в то время. После он вернулся в Эдо и провёл там около двух с половиной лет, а в пятую луну 7 года Гэнроку (1694) перебрался в Ига. С дополнительной пятой луны (месяц, вставлявшийся для исправления погрешности календаря, – прим. перев.) до седьмой луны того же года он путешествовал по Киото и Оцу, а в девятую луну направился из Ига в Нара, потом в Осака, где на постоялом дворе «Ханая» в квартале Мидосудзи слёг и умер в 12 день 10 луны в возрасте 51 года. Причиной смерти, по-видимому, стало желудочно-кишечное заболевание.

У Басё до самого конца жизни не появилось жены и детей. Согласно одной из теорий, Басё имел любовную связь с женщиной по имени Дзютэй, но подтверждений этому мало. В течение последних пяти лет в стиле Басё чувствуется особенно глубокое понимание как японских стихов вака, драм театра Но ёкёку и китайской поэзии, так и философских идей Дзэн и Чжуан-цзы. Обладая таким пониманием, он на своём примере показывал своим ученикам суть эстетической концепции каруми, «лёгкости», пронизывающей классическую литературу и поэзию и включающей такие важные элементы, как незамысловатая красота ваби, проявляющаяся в скромной бедности, и саби – прелесть постаревших вещей, в которых видно непостоянство сущего.

Басё настаивал на том, чтобы при создании хайкай, когда несколько авторов добавляют строфы, максимально отказаться от приёмов котобадзукэ, «присоединения слов» – связи при помощи ассоциативных слов, и кокородзукэ, «присоединение смысла» – внесения смысловых значений, основанных на причинно-следственной связи, и стремился использовать технику ниоидзукэ, «придания запаха», чтобы стихи выражали больше атмосферу происходящего и передавали ощущение каруми, а не смыслы. Школа хайкай, у истоков которой стоит Басё, называется Сёмон, а стиль стихов – сёфу. В поздние годы жизни Басё его учениками были Мукаи Кёрай, Найто Дзёсо, Морикава Кёрику, Кагами Сико и другие. С середины периода Эдо стиль сёфу стал господствующим, а Басё обрёл ореол непревзойдённого мастера.

旅に病で 夢は枯野を かけ廻る Таби ни яндэ // юмэ ва карэно о // какэмавару В пути я заболел // Во сне бегу, кружу // Среди сухой травы

Это стихотворение создано перед смертью, когда Басё слёг в Осаке. Слово かけ廻るиногда читают как какэмэгуру, но, судя по записям учеников, оно скорее читается как какэмавару (это синонимы, «бежать кругами», – прим. пер.). Оно отсылает нас к стихотворению Сайгё из антологии «Новое собрания старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю):

津の国の

難波（なにわ）の春は

夢なれや

芦（あし）の枯葉に

風わたるなり Цу-но куни-но

Нанива-но хару ва

Юмэ нарэ я

Аси-но карэха ни

Кадзэ ватару нари О весна в стране Цу,

На побережье Нанива,

Ужель ты приснилась мне?

В листьях сухих камыша

Шумит, пролетая, ветер (пер. В. Марковой)

Басё хочет своими глазами увидеть пейзаж сухих тростниковых полей, о которых писал Сайгё – как раз стоит зима, Басё в Осаке в земле Сэццу, где и расположено побережье Нанива. Однако из-за болезни его желание неосуществимо, и лишь во сне душа, отрываясь от тела, кружит по полям среди иссохшего тростника. Можно сказать, что это предсмертное стихотворение выражает стремление Басё идти по стопам Сайгё до самого конца...

Фотография к заголовку: Портрет Басё (коллекция Мемориального музея Басё)

Статьи по теме