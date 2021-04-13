Система санкин котай: почтовые станции и «командные пункты» как временные резиденции даймё в дороге в период Эдо

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Система посменного пребывания феодалов в Эдо санкин котай требовала мест для проживания в дороге, когда многочисленные многолюдные процессии с большим количеством груза перемещались в Эдо и обратно. Благодаря этому почтовые станции вдоль дорог разрастались, превращаясь в поселения для размещения процессий даймё. Через них проходила транспортировка товаров, там собирались носильщики хикяку, и они приобрели важное значение как ключевые транспортные пункты, через которые шли люди, товары и деньги.

Иэясу расширяет систему конной транспортировки

Первые прототипы «постоялых городов» сюкубамати появились ещё во времена законов Тайхо (701) как «постоялые станции» сюкуэки. Через каждые 30 ри на тракте, соединяющем Киото и Дадзайфу (Кюсю), были устроены почтовые станции и жилые помещения (в те времена 1 ри составлял около 533 м, то есть 30 ри – около 16 км). Там также держали лошадей, необходимых для перевозки товаров.

С наступлением периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) система перевозок через постоялые станции на перекладных, когда людей и лошадей, перевозящих товары, меняют на каждой почтовой станции, расширилась.

Род Гоходзё, правивший из Одавары землёй Сагами (в настоящее время –центр и запад префектуры Канагава), расширил транспортную сеть перевозок и проезда на перекладных, благодаря чему экономика региона развивалась.

Когда Токугава Иэясу выиграл битву при Сэкигахара (600), он ещё больше расширил систему постоялых станций и транспортировки на перекладных. Началом этого процесса стало учреждение в 6 году Кэйтё (1601) системы постоялых станций на тракте Токайдо, после чего постоялые станции быстро росли и превращались в знакомые нам постоялые города сюкубамати.

Сёгунское правительство чётко оговаривало количество людей и лошадей на станциях каждого тракта. Например, на Токайдо полагалось иметь 100 человек и 100 упряжных лошадей, на Накасэндо – 50 человек и 50 лошадей, на других трактах – по 25 людей и лошадей.

Если постоялый посёлок не мог обеспечить необходимое количество людей и лошадей, их запрашивали у «вспомогательных деревень» сукэго, которые были обязаны их предоставить. Таким образом, существовало распределение обязанностей между постоялыми станциями и окружающими их деревнями в ходе обеспечения потребностей системы посменного пребывания феодалов в Эдо, санкин котай.

Центром постоялого посёлка была контора тоияба и «командный пункт» хондзин. В тоияба работали чиновники, которым было поручено управление постоялым посёлком, это был центр, распределяющий носильщиков нинсоку, лошадей и посыльных хикяку. Начальником тоия часто был местный владетельный человек – например, деревенский староста (нануси), которому помогали конторщики тёдзукэ, занимавшиеся канцелярскими делами и бухгалтерией.

«Командный пункт» хондзин – это заведение, где останавливались даймё на пути для посменного пребывания в Эдо или по дороге домой. Зачастую этими хондзин управляли тоия, главы тоияба. Таким образом, должность тоия была очень важной, без них не могла бы функционировать система посменного пребывания в Эдо.

Кроме того, хотя я сказал, что хондзин – место, где останавливаются главы княжеств, со временем его функции менялись, и в нем уже могли останавливаться не только высокопоставленные гости, о чём я хочу рассказать в следующий раз.

Стандартная структура постоялого посёлка



«Командный пункт» хондзин, гостиница для высоких лиц, находится в центре посёлка. Два входа (обведены красным) имеют форму коробки, чтобы противник не мог напасть, двигаясь по прямой к расположению даймё – это показывает, что постоялый посёлок был своего рода временным лагерем феодалов (составлено издательством «Аториэ пуран»)



Постоялый посёлок Одавара-дзюку в «Карте участков тракта Токайдо». Это был один из крупнейших постоялых посёлков на Токайдо. Большие здания слева – вероятно, хондзин и тоияба (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Прибытие феодала во временную резиденцию (хондзин)

Перемещение в Эдо феодалов со свитой было «походом», а места остановок становились «командными пунктами», или «лагерями», то есть во время пребывания даймё в постоялом посёлке он рассматривался как собственный лагерь, или собственная территория.

Однако хондзин нужно было заказывать заранее, и феодалы делали запрос по меньшей мере за 10 дней до планируемой даты остановки. В хондзин тщательно проверяли, не регистрировался ли другой даймё на эту дату, и отправляли подтверждение заказа, на этом резервирование завершалось.

Затем до дня, предшествующего остановке в постоялом посёлке, от даймё доставляли «заставные таблички» сэкифуда с указанием фамилии и официального положения даймё, которые прикрепляли возле входа в посёлок и перед хондзин, что показывало всем, кто сейчас занимает «лагерь».

Бывали и загруженные дни, когда процессия одного даймё устраивала там дневной отдых, а другой бронировал ночлег. Бывало и такое – например, в 5 году Бунсэй (1822) постоялый посёлок Футагава-дзюку (33-й на тракте Токайдо, на территории современного города Тоёхаси преф. Айти) должен был использоваться княжеством Хиконэ днём ​​и княжеством Фукуока ночью, и княжество Хиконэ подало жалобу, когда оказалось, что к моменту их прибытия там уже были вывешены таблички Фукуока («Система санкин котай и процессии даймё», изд-во «Ёсэнся»).



«Командный пункт» хондзин в постоялом городке Футагава-дзюку, реконструкция хондзин, которым управляла семья Баба, влиятельное семейство Футагава-дзюку, с 1807 по 1870 гг., здание и сейчас популярно как символ региона

Княжество Фукуока обычно по дороге останавливалось в постоялом посёлке Футагава-дзюку, и «Книге записей хондзин Футагава-дзюку» в музее этого хондзин есть записи об остановке в 8 году Тэмпо (1837).

Княжество Фукуока забронировало остановку на 22 день третьего месяца, и в 17 день прибыли таблички сэкифуда, однако из-за сильных дождей поход был отложен, а дата прибытия была изменена на 4 день четвёртого месяца. В первой половине этого дня наконец прибыли занавеси и фонари с фамильными гербами, которые использовались для декорирования хондзин. Тогда же от тоияба отправили встречающих на 1 ри (около 4 км) и на половину ри от посёлка.

Из прибывшей процессии княжества Фукуока 51 человек, включая правителя, остановились в хондзин, а прочие вассалы (их число неизвестно) остановились в 57 домах, в том числе гостиницах хатаго. При приёме процессий нельзя было ничего упустить, и служащие тоияба, наверное, сбивались с ног, чтобы встретить как подобает процессию, а потом ранним утром проводить в путь.

На гравюре укиё-э Хиросигэ есть сцена, изображающая атмосферу постоялых посёлков во время остановки процессии санкин котай, хотя и не относящаяся к княжеству Фукуока. На гравюре «Пятьдесят три станции Токайдо: раннее отправление из хондзин в Сэки» изображено утро в Сэки-дзюку (сейчас – в г. Камэяма преф. Миэ), 47-м постоялом посёлке на Токайдо.



Хиросигэ, «Пятьдесят три станции Токайдо: раннее отправление из хондзин в Сэки». Под занавесями дзиммаку на здании слева висят таблички сэкифуда, перед ним готовят паланкины. Если присмотреться, на табличках нет имён даймё, вместо них – реклама косметики, а гербы на дзиммаку – вымышленное сочетание отцовской фамилии Хиросигэ «Танака» и телеги, здесь в полной мере проявляется юмор в стиле Хиросигэ (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Здание хондзин затянуто полотнищами с семейными гербами, висят таблички сэкифуда, фонари, стоит паланкин для даймё, ожидая выхода правителя. Семейные гербы и таблички не имеют ничего общего с действительностью, но сама сцена, несомненно, воссоздаёт атмосферу утренних забот перед уходом какой-то процессии.

Процессии даймё как источник доходов постоялых посёлков

Процессии даймё были прекрасными клиентами постоялых посёлков. Если процессия оставалась на ночь, в посёлке в одночасье оседала огромная сумма денег. С другой стороны, всегда существовал риск потерять хорошего клиента, если что-то пошло не так или другой посёлок предоставит лучшие услуги. Вероятно, поэтому владельцы хондзин крупных постоялых посёлков посещали резиденции разных княжеств в Эдо с новогодними поздравлениями и посылали им дорогие подарки, как об этом говорят исторические документы. Им приходилось отдавать бизнесу все силы. Привлечение процессий даймё для остановки было серьёзнейшим вопросом, от которого зависело процветание постоялых посёлков и территорий возле них, и потому они делали всё, чтобы заполучить клиентов.

Такая жестокая конкуренция иногда тяжело сказывалась на местных деревнях и живущих там людях. В следующий раз я хотел бы остановиться на негативных аспектах системы управления постоялыми посёлками.

Фотография к заголовку: гравюра Хиросигэ «69 станций Кисо-кайдо: Кано» (Кисо кайдо рокудзю-кю дзи-но ути кано). Процессия даймё проходит через Кано (в настоящее время г. Гифу преф. Гифу), 53-й постоялый посёлок на тракте Накасэндо (Кисо-кайдо), это был пятый по величине такой посёлок на Накасэндо (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

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