Хайку: искусство краткости, порождающей бесчисленные смыслы

Хайку, самая короткая стихотворная форма, стала известна далеко за пределами страны, и за рубежом всё больше людей пробуют себя в этом жанре. Здесь мы рассмотрим корни хайку в поэзии вака и рэнга, чтобы выяснить характер этой формы самовыражения в литературном искусстве.

古池や蛙（かわず）飛びこむ水の音 Фуруикэ я // кавадзу тобикому // мидзу-но ото Старый пруд // Прыгнула лягушка // Всплеск

Рождённая в Японии поэзия хайку распространилась по всему миру, и сейчас хайку пишут в самых разных формах на разных языках. Это стихотворение о старом пруде признано шедевром Мацуо Басё (1644-1964), оно является известнейшим в этой поэзии, и в том числе благодаря ему имя Басё известно во всем мире. Однако мало кто может однозначно сказать, что же такое хайку. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой хайку в литературном искусстве, а также проследим его историю до наших дней.

Выражение индивидуального взгляда в стихотворении

Хайку – это тип стихотворения с фиксированной формой, который возник среди говорящих на японском языке и отличается своей краткостью, для счёта таких стихотворений применяется слово «фраза» (句, ку) – одно хайку – одна «фраза» и т. п. В случае японских произведений в этом жанре обычно считаются необходимыми следующие два условия:

Соответствие стандарту 5-7-5 слогов;

Включение «сезонных слов».

Во-первых, о форме. Слоги определяют ритм стихотворения. Например, «古池や фу-ру-и-кэ-я» в музыкальной форме может быть показано как ♩♩♩♩♩. В случае японского языка количество слогов и, соответственно, количество символов азбуки кана часто соответствует ритму стихотворения, хотя оно и может несколько отклоняться от него, так что форма должна соответствовать ощущению ритма 5-7-5. Однако хайку не обязательно должно состоять из 17 слогов в порядке 5-7-5, нередко оно длиннее на один или несколько слогов, это называется «избыточные знаки», дзи-амари. При этом гораздо больше стараются избегать «недостатка знаков», дзи-тарадзу, когда хайку короче общепринятой формы.

«Сезонные слова» киго – это лексика, особо связанная с определённым временем года. Авторы хайку часто используют сайдзики – сборники с классификацией сезонных слов для каждого времени года. Например, слово «луна» указывает на осень (в связи с обычаем осеннего любования луной, – прим. пер.), а слово «цветок» – на весну, напоминая о цветении сакуры. В использовании киго за всю долгую историю японского стихосложения устоялось множество особых правил, и сборники сайдзики являются также справочными пособиями по этим правилам. До периода Эдо (1603-1868) вполне можно было употребить несколько сезонных слов в одном стихотворении, но начиная с него и до наших дней это называется кигасанари, «наложением сезонов», и считается неприемлемым.

Хайку, в которых стараются соблюдать эти два условия, называются «традиционными хайку», но бывают и «авангардные хайку», в которых они намеренно не соблюдаются. Те авангардные хайку, где не соблюдают форму, часто называют «хайку произвольной формы», а те где не используют сезонные слова, – «внесезонными хайку». И, кстати, высказывание – не всегда хайку, даже если в нём соблюдены оба условия. Девиз безопасности дорожного движения не станет хайку, даже если использовано сезонное слово. Важно, чтобы хайку выражало личные впечатления и индивидуальную точку зрения автора.

Далее, хотя это не является обязательным условием для хайку, очень важен «разрез» (切れ, кирэ) в высказывании. Это связано с представлением о том, что одно хайку должно состоять из двух элементов, между которыми существует «разрез», чётко показанный «режущим словом» кирэдзи (切れ字). Типичные кирэдзи – это, например, заключительные частицы я и кана, и несовершенная форма вспомогательных глаголов, таких как кэри и ран. Кирэдзи также могут обращать наше внимание на основное содержание впечатления, поэтому «режущее слово» подчас может быть использовано в конце хайку, что, казалось бы, нелогично. Хайку, в которых нет кирэ, называют «цельносделанными», итибуцу-ситатэ (一物仕立て).

Отелённое от продолжения хайку более популярно, чем вака и рэнга

Из предшествовавших хайку и существовавших с древности вака, японских стихотворных форм, основной стала «короткая песня» танка (短歌), создающаяся в формате 5-7-5-7-7. Для их счёта используется слово сю, «голова» (首). В конце концов стихи танка стали сочинять вдвоём, что положило начало стихотворной форме рэнга (連歌), «нанизанные строфы». Иногда один начинал с длинной части 5-7-5, а другой продолжал короткую часть 7-7, а бывало и наоборот. Примерно с XI века появился формат рэнга, когда начинали с длинной части, добавляли короткую и продолжали, добавляя поочерёдно длинные и короткие части стихотворений.

В полнометражной рэнга (обычно состоящей из ста стихов) первая длинная часть 5-7-5, предложенная первым автором, называлась хокку (発句), «начальной фразой». Сложилось так, что первую длинную часть рэнга предлагал приглашённый гость, и в ней он как бы приветствовал других участников поэтического мероприятия, используя соответствующее сезону слово. Два условия нынешних хайку – стандартная форма и наличие сезонных слов киго – произошли от таких фраз хокку в поэзии рэнга.

Средневековые рэнга воспринимались как разновидность «японских песен» вака, и они были ограничены необходимостью использовать идеи и лексику такой поэзии. Ощущавшие скованность этими жёсткими рамками поэты стали устраивать рэнга-вечеринки, где устанавливали в качестве условий вольную игру слов и «вульгарность» темы стихотворений. Создаваемые произведения получили название хайкай-но рэнга (俳諧之連歌), «шутливые рэнга», или, вкратце, хайкай. В период Эдо хайкай обошли рэнга по популярности, и мы сейчас знаем известных авторов таких стихов – это Мацуо Басё (1644-1694), Ёса Бусон (1717-1783) и Кобаяси Исса (1763-1827).

Когда поэт периода Эдо писал короткое стихотворение, он создавал заглавное стихотворение хайкай-но рэнга, то есть хокку. С течением времени такие произведения становятся всё более независимой формой и обретают самостоятельную художественную ценность. Произведения периода Эдо правильнее называть хокку, но сейчас общепринятым стало название хайку, поэтому и говорят о «хайку Басё».

Масаока Сики как автор «хайку»

Хайку как современное литературное искусство появилось в конце XIX века, начало ему положил Масаока Сики (1867–1902). Он раскритиковал фразу хайкай-но рэнга, «шутливые нанизанные строфы», указывая на бессмысленность её второй части, признавал в качестве законченной формы само хокку в формате 5-7-5, которому дал название «хайку». В отличие от традиционного хайкай, имевшего сильную коллективную природу, хайку стало индивидуальным творческим актом и стало широко распространяться с того времени. Сики также постоянно говорил о необходимости создавать хайку «с натуры», на него повлияли принципы западной живописи.

Такахама Кёси (1874-1959) принял эстафету хайку от Сики. Он был сторонником традиционных хайку, созданных в стандартной форме с использованием сезонных слов, и часто употреблял выражения «объективные зарисовки с натуры» (客観写生, кяккан сясэй) и «песни о цветах и птицах» (花鳥諷詠, катё фуэй), под которыми он понимал изображение мира природы, включающего и людей. С другой стороны, ему противостояли Кавахигаси Хэкигото (1873-1937) и другие, создавшие «хайку новой тенденции», не ограниченные форматом и сезонными словами, в которых больше внимания уделялось социальным темам. Таким образом, ещё с довоенных времён и до наших дней сосуществуют школа Кёси и школа «хайку новой тенденции», связанная с послевоенным направлением «авангардного хайку».

Краткость как источник разнообразия возможных толкований

Напоследок я хочу объяснить хокку и хайку Басё и Сики для лучшего понимания этой поэтической формы.

古池や蛙（かわず）飛びこむ水の音 Фуруикэ я (5) // кавадзу тобикому (7) // мидзу-но ото (5) Старый пруд // Прыгнула лягушка // Всплеск (Басё)

Басё до конца жизни использовал псевдоним Тосэй. Это поэт, поднявший жанр коротких стихотворений хайкай (хайку) до новых высот символизма.

В этом стихотворении сезонное слово – «лягушка», оно связано с весной. Следующую за этим стихотворением короткую фразу создавал его ученик Такараи Кикаку (1661-1707). Частица я – «режущее слово» кирэдзи. Буквальный смысл стихотворения заключается лишь в том, что есть старый пруд, туда прыгнула лягушка и послышался всплеск, но существует множество теорий о том, что старался выразить в стихотворении Басё.

Если обратиться к традиционной старинной поэзии, то лягушка в поэзии вака обычно издаёт голос, и высказывалось мнение, что Басё намеренно изменил этот образ, заставив её издать всплеск. Есть и версия, что стихотворение связано с «Предисловием азбукой-каной» из «Собрания старых и новых песен Японии» (Кокинвакасю), созданного в X веке, где лягушка приводится как пример существа, создающего песни, а Басё хотел показать, как она всплеском выражает радость прихода весны.

Однако Кагами Сико (1665-1731), ученик Басё, в своём трактате о хайку пишет, что «Басё, предававшийся медитации, обрёл просветление от всплеска, когда прыгнула лягушка». Таким образом, это хайку породило множество глубоких интерпретаций. Его часто истолковывают в связи с буддийскими доктринами, такими как дзэн. Узнаваемость и огромное влияние этого стихотворения сделало его своего рода символом поэзии хайкай и хайку вообще.

鶏頭の十四五本もありぬべし Кэйто: но (5) // дзю:сиго хон мо (7) // арину бэси (5) Амарантов // Четырнадцать или пятнадцать // Там точно есть (Сики)

Масаока Сики часто сильно болел из-за кариеса и умер в возрасте 36 лет, но при этом он революционизировал хайку.

Сезонное слово здесь «амарант» (кэйто, «петушиный гребень»), оно указывает на осень. Амаранты – садовые растения, стебли и цветы у них ранней осенью становятся ярко-красными. Но в данном случае – показатель именительного падежа. Аринубэси означает «должно быть», бэси выступает в роли «режущего слова» кирэдзи. 33-летний Сики смотрит на амаранты в саду со своей постели, где он лежит из-за тяжёлой болезни, и складывает стихи. По поводу оценки этого стихотворения ведутся дискуссии, но в ней явно проявляется идея «зарисовок с натуры» (сясэй), в нём то, что затрагивает сознание Сики, обретает чёткую словесную форму и создаёт ощущение того момента и ощущения жизни.

Фотография к заголовку: Лягушка перед прыжком в пруд (PIXTA)