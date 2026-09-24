Цукими – любование осенней луной

Японский калейдоскоп

Древний японский обычай цукими, любования осенней луной, сохранился до наших дней как важная культурная традиция. Он упоминается в старинной поэзии и оказывает влияние даже на современный фастфуд.

Что такое цукими? Полюбуйтесь осенней луной в Японии

Осенью в Японии обычно ясное чистое небо, и как раз в это время проводится цукими – традиционное любование луной. Пятнадцатая ночь восьмого месяца лунного календаря известна как дзюгоя, «пятнадцатая ночь», и издавна отмечается как повод для наблюдения за тюсю но мэйгэцу, «яркой луной середины осени», которая традиционно считается самой красивой луной года. По современному календарю дзюгоя приходится на период с сентября по октябрь.

Цукими – это нечто большее, чем просто созерцание ночного неба. Помимо наслаждения красотой луны и окружающих пейзажей, это также повод выразить благодарность за богатый осенний урожай. Даже сегодня культура любования луной остается неотъемлемой частью жизни в Японии, она отражается в традиционных праздниках и сезонных блюдах.



Полная луна в ясном осеннем небе над пампасной травой сусуки (© Adobestock)

Традиции цукими, которые сохраняются и по сей день

Существует традиция выставлять на подоконник или в традиционную нишу токонома рисовые лепёшки цукими данго, пучки пампасной травы сусуки и дары осени, такие как сладкий картофель и таро. Круглые данго символизируют полнолуние, а сусуки, как говорят, олицетворяют колосья риса, выражая надежду на обильный урожай, и служат украшением, которое, по поверьям, отгоняет зло.



Лепёшки цукими данго и пампасная трава сусуки (© Adobestock)

Использование слова цукими вышло за пределы традиционного праздника любования луной. Это понятие стало распространённым мотивом в повседневной японской кухне. Многие рестораны предлагают блюда, названия которых начинаются с цукими, обычно это блюда с яичным желтком, напоминающим полную луну. Классические примеры включают цукими удон – миску горячей лапши удон с сырым яйцом сверху, и цукими бургер – это котлета с жареным яйцом, ставшая стандартным сезонным предложением в сетях быстрого питания осенью.



Цукими удон и цукими бургер (© Adobestock)

Любоваться луной можно и вне дома. В некоторых святилищах, храмах, исторических зданиях и японских садах проводятся специальные кангэцукай – мероприятия, посвящённые любованию луной. Монастырь Дайкакудзи в Киото, где есть пруд Осава, пруд Сарусава в парке Нара и монастырь Исиямадэра в префектуре Сига считаются тремя самыми известными местами для наблюдения за луной в Японии. Мероприятия также проводятся на императорской вилле Кацура в Киото, которая была спроектирована с учётом возможности любоваться луной, и в замке Химэдзи, национальном достоянии и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Луна над прудом Осава в Дайкакудзи, Киото (© Pixta)

Придворные приёмы и традиции сбора урожая

Считается, что обычай любоваться луной пришёл в Японию из Китая в период Хэйан (794-1192). Аристократы того времени устраивали собрания, на которых сочиняли стихи вака, любуясь луной как на небе, так и в отражении на поверхности прудов или в чашках сакэ. В период Эдо (1603-1868) этот обычай распространился среди простых горожан, и любование луной стало также ассоциироваться с выражением благодарности за осенний урожай.

Почему в Японии на Луне видят зайца?

В Японии традиционно говорят, что на Луне живёт заяц, который молотком разбивает рис для рисовых лепёшек моти, исходя из узоров лунной поверхности. Связь между Луной и зайцами можно найти в буддийских джатаках, пришедших из Индии. В одной из историй заяц приносит себя в жертву, чтобы накормить голодающего старика, который на самом деле является божеством Индрой, известным в Японии как Тайсёкутэн. Тронутый самоотверженностью зайца, божество рисует его изображение на Луне. Эта история в конечном итоге дошла до Японии, способствуя формированию прочной связи между зайцами и Луной. По этой причине в сезон наблюдения за луной часто можно увидеть японские сладости, украшенные изображениями зайцев или в форме этих животных.



Вы видите зайца, бьющего молотком по моти? Кролик наклонился над ступкой, его голова и уши горизонтально тянутся по верхней части луны. (© Adobestock)

Фотография к заголовку: PIXTA

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