Ханами в Японии: разнообразие японской сакуры и происхождение весенних развлечений

В Японии издавна росли живописные во время цветения разновидности сакуры – ямадзакура, эдо-хиган и другие. Любование красотой цветов со временем превратилось в обычай ханами, а с периода Мэйдзи (1868-1912) по всей стране высаживали сорт сомэй-ёсино, и обычай любования цветами, популярный среди жителей Эдо (нынешнего Токио) распространился во все уголки Японии.

Ханами, зародившийся в Японии обычай любования цветами сакуры, восхищает многих людей во всём мире. Немало иностранных туристов приезжает в Японию именно весной, чтобы полюбоваться цветущими деревьями вместе с японцами. Почему же в Японии появилась традиция ханами? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории этого обычая и рассмотрим разновидности дикорастущей сакуры, распространённые в Японии.



Ханами в токийском парке Синдзюку-гёэн. Цветущими деревьями любуются люди всех возрастов (фото автора)

Сакура как предвестник весны

Сакура – общее название листопадных широколиственных деревьев рода Сакура (Cerasus) семейства Розовые, в основном произрастающих в зонах умеренного климата Северного полушария; их насчитывается около 100 видов. Из них очень хорошо известна Вишня птичья (C. Avium), широко культивирующаяся по всему миру, а многие дикорастущие виды растут в Восточной Азии. Существует мнение, что сакуру нужно включать в род Слива (Prunus) вместе со сливой домашней. Однако род Сакура явно отличается формой, и недавние исследования по молекулярной филогенетике тоже подтверждают их различие, поэтому в этой статье я говорю, что сакуры относятся к роду Сакура.

В Японии есть десять дикорастущих видов, из которых ямадзакура (C. Jamasakura) и эдо-хиган (C. Itosakura) росли ещё со времён каменного века, когда на Японских островах появились люди, и были для них вестниками скорого прихода весны. Ямадзакура широко распространена в средней и западной части Японии, она во множестве растёт на холмах там, где издавна жили люди. Эти деревья зацветают раньше других, благодаря чему хорошо выделяются ранней весной. Есть места, где ямадзакурой любуются более тысячи лет, как, например, на горе Ёсино в преф. Нара.



Ямадзакура на горе Ёсино в преф. Нара окрашивает склоны весенними красками (фото автора)



Цветы ямадзакуры, в которых белые цветы контрастируют с красными молодыми листьями (фото автора)

В отличие от ямадзакуры, эдо-хиган редко увидишь в горах. Этот вид цветёт раньше, у него прекрасные нежно-розовые цветы. Деревья вырастают огромными, высота их может превышать 30 метров, а диаметр ствола – 2 метра; такие деревья-великаны и в наши дни привлекают множество туристов. Плоды этих видов несъедобны, но люди каменного века наверняка радовались цветам во время досуга в ходе их жизни в природной среде.



Цветы сакуры эдо-хиган распустились, а листьев ещё нет, благодаря чему цветы особенно выделяются (фото автора)

От сезонных ритуалов аристократии к любованию цветами в среде горожан

Начало любованию цветами положило развлечение кёкусуй-но утагэ, которое устраивали по случаю весеннего праздника Дзёси-но сэкку (один из значимых дней календаря, 3 день 3 месяца, сейчас 3 марта отмечают Праздник кукол, или День девочек – прим. перев.). Третий день третьего месяца по лунно-солнечному календарю (сейчас он приходится на начало апреля) считался днём смены сезонов, и в садах устраивали изысканное пиршество, во время которого любовались цветами, пускали по течению ручья чашки с сакэ и предавались стихосложению. Этот ежегодный обычай пришёл из Китая, и в то время любовались цветами привезенных из Китая деревьев – сливы (P. Mume) и персика (P. Persica). В период Нара (710-794) сакура ещё на была тем цветком, которым любовались придворные.



Сливы святилища Китано-Тэммангу в Киото. До периода Хэйан именно слива была вестником прихода весны (фото автора)

Однако в период Хэйан, в VIII-XII веках в Японии вырос запрос на собственную культуру, и весной во время ханами стали любоваться сакурой. Сакуры было очень много в полях и горах, и её стали использовать вместо сливы – возможно, из-за сходства цветов. Развлечение кёкусуй-но утагэ постепенно исчезло, но ежегодный обычай любоваться во время сезонных церемоний цветами в садах сохранился, и сакурами ямадзакура и эдо-хиган стали любоваться наряду со сливами и персиками. Разве что ханами в садах усадеб и развлечения на природе были разными.

В период Эдо в XVII-XIX веках ханами устраивали не только в садах усадеб, но создавали и большие площадки для этого в городах. В Эдо на холмах Асукаяма и Готэнъяма Токугава Ёсимунэ, который был сёгуном в 1716-1745 годах, сделал парк, где для ханами высадили сотни деревьев ямадзакуры и разрешили доступ широкой городской публике. В таких парках и начались ханами, на которые горожане приносили закуску-обэнто, пили сакэ и веселились. Я считаю, что прообраз нынешних ханами возник как слияние обычая весеннего любования цветами среди аристократов и развлечений на свежем воздухе, которые любили горожане.

Рождение «идеальной сакуры» в конце периода Эдо

В период Эдо активно велась селекция сакуры, которую высаживали в парках. Большое влияние на процесс селекции оказало введение в процесс скрещивания ямадзакуры и эдо-хиган вида оосима-дзакура (C. speciose). Это дикорстущий вид с островов Идзу в регионе Канто, и в период Хэйан он был неизвестен. Однако с появлением в регионе политического центра военного сословия, начиная с периода Камакура (1192-1333) этот вид начали разводить всё шире. Оосимадзакура отличается крупными цветами, и даже на сравнительно небольших деревьях появляется много цветов, которые естественным образом легко мутируют в многослойные. Эти деревья очень хороши для парков.



Крупные белые цветы оосимадзакура (фото автора)

В период Эдо развивался особый эдоский стиль садово-паркового искусства и было выведено множество сортов хризантем, рододендронов и других растений. Сакуры тоже не стали исключением, из оосимадзакура появились и использовались в эдоских садах различные сорта с многослойными цветами – фугэндзо (C. Sato-zakura Group 'Albo-rosea'), укон (C. Sato-zakura Group 'Grandiflora') и другие. Одним из этих сортов была и сомэй-ёсино (C. ×yedoensis 'Somei-yoshino').



Бледно-розовые лепестки сорта сомэй-ёсино очень популярны в Японии (фото автора)

Сомэй-ёсино – это сакуры сорта ёсинодзакура, которые появились в деревне Сомэи в XIX веке и распространились по всей стране. Считается, что росшие в Эдо деревья с однослойными цветами, вырастающие до 10 метров и выше, были ямадзакурой, и их называли «ёсино» из-за горы Ёсино в преф. Нара, где они являются достопримечательностью. Записи о происхождении сомэй-ёсино не сохранились, но генетические исследования показывают, что с материнской стороны был вид эдо-хиган, а с отцовской – оосимадзакура. Как и у эдо-хиган, к моменту раскрытия светло-розовых цветов листья ещё не появляются, от оосимадзакуры крупные цветы и быстрое взросление дерева. Этот гибрид вобрал лучшие качества обоих видов и обрёл популярность у жителей Эдо в качестве идеального дерева, радующего глаза во время цветения.

С периода Мэйдзи (1868-1912), когда шла модернизация Японии, эти деревья распространились по всей стране – их высаживали в парках и школах, у дорог и в других общественных местах. Название «сомэй-ёсино» впервые появилось в 1900 году, когда такие сакуры уже обрели популярность и отличались от знаменитых деревьев ямадзакуры на горе Ёсино. Так что до сих пор иногда использующееся в англоязычной среде название Yoshino cherry в действительности стоит применять к ямадзакуре. Сакуру, которая распространилась по стране после того, как Эдо переименовали в Токио, стоит называть Tokyo cherry, «токийской вишней».

Для появившегося в Эдо ханами сакура сомэй-ёсино стала идеальным деревом. Её можно сажать в больших количествах черенками, и легко создать место для ханами – через десять лет она превращается в большое дерево. Поскольку черенки с одного дерева являются по сути клонами, то они и цветут одинаково – одновременно, и цветы у них одного цвета. Кроме того, под выросшей большой сакурой может разместиться большое количество людей, которые хотят поесть и выпить. Как раз поэтому с распространением этих деревьев по стране разошёлся и эдоский обычай ханами как пирушки под сенью цветущих деревьев. Японский обычай ханами стал доступен для каждого человека именно благодаря существованию сорта сомэй-ёсино.

Бывает и другая сакура!

Ханами – это не обязательно шумная пирушка, можно наслаждаться красотой цветов и в тишине, просто неспешно гуляя по природе – сейчас существует множество способов любоваться сакурой. Есть и разные виды дикорастущей сакуры, которой можно любоваться – ооямадзакура (C. sargentii) на морозных просторах Хоккайдо, канхидзакура (C. campanulata) на жаркой Окинаве, недавно открытая в южной части полуострова Кии куманодзакура (C. kumanoensis)…



Светлые крупные цветы оосимадзакура (фото автора)

Само собой, и разнообразие культурных сортов не исчерпывается сомэй-ёсино – есть и «плакучая вишня» сидарэдзакура (C. itosakura 'Pendula'), и кавадзудзакура (C. ×kanzakura 'Kawazu-zakura'), и тайхаку (C. Sato-zakura Group 'Taihaku'), их множество. Возможно, в эту пору года вам будет интереснее устраивать ханами, зная больше о многоликом облике и богатой истории сакуры в Японии.

