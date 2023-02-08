24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Япония известна особым вниманием к смене четырёх времён года, но помимо этого традиционно год также делился на 24 сезона (сэкки) солнечного календаря. В этой серии статей мы расскажем об этих сезонах и о связанных с ними традициях.

Сельскохозяйственный календарь

Аромат цветов сливы напоминает нам о приближении весны. Шуршание опавшей листвы говорит о приходе осени. В Японии сосуществуют традиционные календарные системы, в одной из которых четыре времени года разбивают на 24 солярных сезона, а в другой год делят на 72 микросезона.

Представления о 24 сезонах сэкки восходят к древней китайской цивилизации, появившейся в бассейне реки Хуанхэ более 2500 лет назад, они были завезены в Японию примерно в VI веке. Географические различия между Японией и Китаем привели к различному пониманию характеристик времён года, но на протяжении столетий деление года на 24 солярных сезона, основанное на движении Солнца и Луны, постепенно приспособили к сезонным условиям Японии.

Японский календарь и 24 солярных сезона

Япония приняла григорианский календарь, основанный на движении Солнца, в 1873 году, когда правительство Мэйдзи принимало меры по модернизации, чтобы привести японские стандарты в соответствие с западными. До этого в Японии использовался лунно-солнечный календарь, основанный на циклах Солнца и Луны, но поскольку старый календарь смещался на 11 дней каждый год, он постепенно переставал соответствовать затмениям и другим астрономическим событиям, нарушая ритм ведения сельского хозяйства и внося беспорядок в повседневную жизнь.

Сегодня в Японии отмечают, например, Рождество и День святого Валентина в фиксированные даты календаря, но в прошлом, когда такого календаря не было, а большинство людей полагалось на сельское хозяйство как на источник средств к существованию, им нужно было руководство, указывающее, когда нужно вспахивать поля, сажать семена и так далее. Чтобы помочь людям привести свою жизнь в соответствие с временами года, использовались 24 солярных сезона сэкку.

Как определяют 24 цикла?

Деление года на 24 сэкки основано на движении Солнца. Ориентирами года являются зимнее и летнее солнцестояние, а также осеннее и весеннее равноденствие. Между ними расположены четыре точки, отмечающие начало каждого времени года. Каждый из получившихся восьми сегментов делят на три части, и каждая такая часть названа в соответствии с сезонными характеристиками. Так получается 24 периода протяжённостью примерно по 15 дней.

В этой серии мы рассмотрим обычаи, праздники, блюда, цветы и птиц, которые характерны для каждого солнечного периода. Сегодня многие люди не слишком следят за природой, целыми днями работая с компьютерами и техникой, но мы надеемся, что описания периодов года в наших статьях побудят задуматься о ритмах природы и понаблюдать за временами года в собственной жизни.

(Обратите внимание, что даты каждого из 24 солнечных периодов могут меняться на один или два дня в зависимости от года).

Сэкки (солярный сезон) Примечания Примерная дата Весна 立春 Риссюн (Начало весны) Традиционный Новый год 4 февраля 雨水 Усуи (Дождевая вода) Снег тает и превращается в воду 19 февраля 啓蟄 Кэйтицу (Пробуждение насекомых) Насекомые появляются из-под земли 6 марта 春分 Сюмбун (Весеннее равноденствие) 21 марта 清明 Сэймэй (Чистота и ясность) Зацветают растения 5 апреля 穀雨 Кокуу (Злаковые дожди) Весенние дожди и посев семян 20 апреля Лето 立夏 Рикка (Начало лета) 6 мая 小満 Сё:ман (Малое созревание) Растения полностью одеваются в листву 21 мая 芒種 Бо:сю (Колосья и семена) Время сажать рисовую рассаду 6 июня 夏至 Гэси (Летнее солнцестояние) 21 июня 小暑 Сё:сё (Малая жара) Конец сезона дождей 7 июля 大暑 Тайсё (Большая жара) Самое жаркое время года 23 июля Осень 立秋 Риссю (Начало осени) 8 августа 処暑 Сёсё (Терпимая жара) Заканчиваются самые жаркие дни 23 августа 白露 Хакуро (Белая роса) На листьях образуется роса 8 сентября 秋分 Сюбун (Осеннее равноденствие) 23 сентября 寒露 Канро (Холодная роса) Становится холоднее 8 октября 霜降 Со:ко: (Выпадение инея) Сезон заморозков 24 октября Зима 立冬 Ритто: (Начало зимы) 8 ноября 小雪 Сё:сэцу (Малый снег) Далеко в горах появляется снег 22 ноября 大雪 Тайсэцу (Большой снег) Из Сибири дуют холодные ветры 7 декабря 冬至 То:дзи (Зимнее солнцестояние) 22 декабря 小寒 Сё:кан (Малый холод) Приближаются самые холодные дни 6 января 大寒 Дайкан (Большой холод) Самое холодное время года 20 января

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Закат над горой Фудзи и полнолуние в середине осени (© Nippon.com)