24 сезона традиционного японского солнечного календаря
24 сезона традиционного японского солнечного календаряКультура История
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Сельскохозяйственный календарь
Аромат цветов сливы напоминает нам о приближении весны. Шуршание опавшей листвы говорит о приходе осени. В Японии сосуществуют традиционные календарные системы, в одной из которых четыре времени года разбивают на 24 солярных сезона, а в другой год делят на 72 микросезона.
Представления о 24 сезонах сэкки восходят к древней китайской цивилизации, появившейся в бассейне реки Хуанхэ более 2500 лет назад, они были завезены в Японию примерно в VI веке. Географические различия между Японией и Китаем привели к различному пониманию характеристик времён года, но на протяжении столетий деление года на 24 солярных сезона, основанное на движении Солнца и Луны, постепенно приспособили к сезонным условиям Японии.
Японский календарь и 24 солярных сезона
Япония приняла григорианский календарь, основанный на движении Солнца, в 1873 году, когда правительство Мэйдзи принимало меры по модернизации, чтобы привести японские стандарты в соответствие с западными. До этого в Японии использовался лунно-солнечный календарь, основанный на циклах Солнца и Луны, но поскольку старый календарь смещался на 11 дней каждый год, он постепенно переставал соответствовать затмениям и другим астрономическим событиям, нарушая ритм ведения сельского хозяйства и внося беспорядок в повседневную жизнь.
Сегодня в Японии отмечают, например, Рождество и День святого Валентина в фиксированные даты календаря, но в прошлом, когда такого календаря не было, а большинство людей полагалось на сельское хозяйство как на источник средств к существованию, им нужно было руководство, указывающее, когда нужно вспахивать поля, сажать семена и так далее. Чтобы помочь людям привести свою жизнь в соответствие с временами года, использовались 24 солярных сезона сэкку.
Как определяют 24 цикла?
Деление года на 24 сэкки основано на движении Солнца. Ориентирами года являются зимнее и летнее солнцестояние, а также осеннее и весеннее равноденствие. Между ними расположены четыре точки, отмечающие начало каждого времени года. Каждый из получившихся восьми сегментов делят на три части, и каждая такая часть названа в соответствии с сезонными характеристиками. Так получается 24 периода протяжённостью примерно по 15 дней.
В этой серии мы рассмотрим обычаи, праздники, блюда, цветы и птиц, которые характерны для каждого солнечного периода. Сегодня многие люди не слишком следят за природой, целыми днями работая с компьютерами и техникой, но мы надеемся, что описания периодов года в наших статьях побудят задуматься о ритмах природы и понаблюдать за временами года в собственной жизни.
(Обратите внимание, что даты каждого из 24 солнечных периодов могут меняться на один или два дня в зависимости от года).
|Сэкки (солярный сезон)
|Примечания
|Примерная дата
|Весна
|立春 Риссюн (Начало весны)
|Традиционный Новый год
|4 февраля
|雨水 Усуи (Дождевая вода)
|Снег тает и превращается в воду
|19 февраля
|啓蟄 Кэйтицу (Пробуждение насекомых)
|Насекомые появляются из-под земли
|6 марта
|春分 Сюмбун (Весеннее равноденствие)
|21 марта
|清明 Сэймэй (Чистота и ясность)
|Зацветают растения
|5 апреля
|穀雨 Кокуу (Злаковые дожди)
|Весенние дожди и посев семян
|20 апреля
|Лето
|立夏 Рикка (Начало лета)
|6 мая
|小満 Сё:ман (Малое созревание)
|Растения полностью одеваются в листву
|21 мая
|芒種 Бо:сю (Колосья и семена)
|Время сажать рисовую рассаду
|6 июня
|夏至 Гэси (Летнее солнцестояние)
|21 июня
|小暑 Сё:сё (Малая жара)
|Конец сезона дождей
|7 июля
|大暑 Тайсё (Большая жара)
|Самое жаркое время года
|23 июля
|Осень
|立秋 Риссю (Начало осени)
|8 августа
|処暑 Сёсё (Терпимая жара)
|Заканчиваются самые жаркие дни
|23 августа
|白露 Хакуро (Белая роса)
|На листьях образуется роса
|8 сентября
|秋分 Сюбун (Осеннее равноденствие)
|23 сентября
|寒露 Канро (Холодная роса)
|Становится холоднее
|8 октября
|霜降 Со:ко: (Выпадение инея)
|Сезон заморозков
|24 октября
|Зима
|立冬 Ритто: (Начало зимы)
|8 ноября
|小雪 Сё:сэцу (Малый снег)
|Далеко в горах появляется снег
|22 ноября
|大雪 Тайсэцу (Большой снег)
|Из Сибири дуют холодные ветры
|7 декабря
|冬至 То:дзи (Зимнее солнцестояние)
|22 декабря
|小寒 Сё:кан (Малый холод)
|Приближаются самые холодные дни
|6 января
|大寒 Дайкан (Большой холод)
|Самое холодное время года
|20 января
Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.
Фотография к заголовку: Закат над горой Фудзи и полнолуние в середине осени (© Nippon.com)