Ан: японская паста из сладких бобов

Ан: японская паста из сладких бобовКультура Еда и напитки
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От адзуки к ан
История пасты ан восходит ко временам эпохи Хэйан (794-1192), когда приезжающие из Китая путешественники привезли рецепты паровых булочек из пшеничной или рисовой муки. Такие булочки мандзю и в древности, и в наши дни начиняли мясом и овощами. Однако буддийские монахи, традиционно практиковавшие растительную диету, заменили начинку из свинины или курятины варёными бобами адзуки, создав вегетарианские версии этих несложных блюд.
Подслащивать бобовую пасту начали в период Муромати (1333-1568), но кондитерские изделия на её основе, особенно те, которые используются в чайной церемонии, наиболее быстро стали набирать популярность уже после того, как в период Эдо (1603-1868) голландские торговцы начали регулярно импортировать в Японию сахар. В своё время для овладения искусством приготовления пасты ан требовалось 10 лет постоянной практики, но сегодня всё гораздо проще, и упаковки с пастой массового производства можно купить в супермаркетах.
Многообразие пасты ан
По видам бобовую пасту обычно делят на пропущенную через сито тонкую (косиан) и грубую (цубуан). Помимо адзуки, ан также готовят из таких продуктов, как каштаны, фасоль и сладкий картофель. Иногда в неё включают и другие вкусовые добавки – например, молотый кунжут, юдзу и мисо.
Ниже мы приводим примеры обычных японских кондитерских изделий с начинкой из бобовой пасты.
Дораяки: эта популярная закуска, которой дети лакомятся после школы, представляет собой пару оладьев, напоминающих кастеллу (касутэра), с бобовой пастой между ними. Поклонникам комиксов-манга и аниме это блюдо известно как излюбленное лакомство известного персонажа, робота-кота Дораэмона, которого создал Фудзико Фудзио.
Тайяки: ещё одно излюбленное детское блюдо. Эти пирожные сделаны в форме рыбы тай, морского леща. Их выпекают в железных формах, заполняя пастой, вкуснее всего они сразу после приготовления. Есть варианты других форм – крупные обанъяки, кобанъяки меньшего размера и нингёяки в форме кукол.
Дайфуку: эти тягучие сладости представляют собой лепёшки моти из толчёного клейкого риса, начинённые бобовой пастой. Внешний слой моти часто смешивают с адзуки, чёрными соевыми бобами или полынью (ёмоги) для придания вкуса и текстуры.
Кинцуба: это пирожное с богатым вкусом – паста ан, покрытая тонким слоем жареного теста.
Монака: эта японская сладость сделана из воздушных рисовых вафель, она бывает самых разных форм и размеров.
Паста ан – не только начинка
Бобовая паста также прекрасно дополняет множество сладких блюд, таких как данго, лепёшки из клейкой рисовой муки, и чудесные десерты например, аммицу. Её могут использовать и с менее традиционными блюдами, такими как тосты с маслом, и холодными сладостями – ледяной стружкой какигоори или ванильным мороженым.
Одним из необычных блюд является дзунда – разновидность ан, изготовленная из соевых бобов в стручках. Это главный ингредиент ярко-зелёного дзунда-моти, традиционного блюда из префектуры Мияги.
Охаги – это традиционная сладость, покрытая пастой ан. Её обычно едят во время хиган, длящихся неделю периодов весеннего и осеннего равноденствий, когда родственники обычно посещают семейные могилы. Охаги, также называемое ботамоти, – это простое блюдо из клейкого риса, покрытого бобовой пастой. Его любят не только живые – охаги обычно кладут и в качестве подношения на могилы или буддийские алтари в домах.
Бобовая паста – неотъемлемый ингредиент японских сладостей вагаси, она продолжает менять свой традиционный образ, привлекая всё новые поколения любителей сладкого.
Фотография к заголовку: Варёные бобы адзуки (© Pixta)