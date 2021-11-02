Простые рецепты с тофу от мастера Кудо Сиори

Вкусная еда — это всегда удовольствие

Предлагаем лучшие рецепты с тофу на все сезоны года от мастера Кудо Сиори. Тофу можно использовать при приготовлении супа-потажа, гавайского блюда поке, салата капрезе и испанского омлета. Тофу вкусен сам по себе, однако, варьируя способы приготовления и приправы, мы можем изменить его вкус до неузнаваемости.

Сырой тофу

Повара прозвали тофу «белым холстом», потому что он отлично сочетается с любыми ингредиентами. Его можно употреблять в пищу без кулинарной обработки, например, в виде блюда хияякко. В процессе подготовки топпинга для хияякко лучше вытащить тофу из холодильника, чтобы он согрелся до комнатной температуры. Это сделает вкус тофу более интенсивным.

Хияякко



Хияякко -традиционное летнее блюдо из тофу

Хияякко – это охлаждённый тофу, нарезанный на кубики размером 3-4 сантиметра, с топпингом из сезонных ингредиентов. Обычно для топпинга используют тёртый имбирный корень, нарезанный зелёный лук, стружку из тунца бонито и соевый соус. Это блюдо очень легко приготовить, оно не требует термической обработки, к тому же вы можете варьировать топпинг, используя любимые продукты.

Сальса-мексикана якко

Мелко нарежьте помидор, красный лук, зелёный перец и перец чили. Смешайте соль, оливковое масло, тёртый чеснок, сок лимона, чёрный перец грубого помола, по желанию добавьте порубленную кинзу, перемешайте и полейте этой смесью тофу. Поэксперементируйте с ароматом и текстурой блюда, добавив немного огурца или мёга!

Якко с луком, лимоном и горчицей

Топпинг из свежего лука и соус с освежающей кислинкой.

Смешайте горчицу, оливковое масло и лимонный сок. Полейте полученной смесью тофу, сверху добавьте мелко нашинкованный лук. По желанию посыпьте каменной солью.

Гавайский поке из тофу

Тофу можно использовать для приготовления гавайского блюда поке. Поке – это разновидность салата. По желанию придайте блюду остроты с помощью хрена васаби и чилийского перца.

Нарежьте тофу сорта момэн на кубики размером 2-3 сантиметра и заверните их в бумажное полотенце на 10 минут, чтобы просушить. Нарежьте авокадо на кубики, тонко нашинкуйте лук. Смешайте 2 чайные ложки соевого соуса (или соуса пондзу) с 2 чайными ложками кунжутного масла и половиной чайной ложки соли. Поместите в миску тофу, лук и авокадо, полейте их смесью из приправ и переимешайте. Выложите блюдо на тарелку, по желанию посыпьте кунжутным семенем или сушёными водорослями нори.

Маринованный в масле тофу

Тофу можно отжать и замариновать в масле. Готовое блюдо по консистенции и вкусу напоминает сыр фета.

Нарежьте тофу сорта момэн на кубики размером 2 сантиметра и просушите в течение 1 часа, завернув в бумажное полотенце. Периодически меняйте бумажные полотенца. Не кладите сверху гнёт, чтобы не помять тофу. Выложите тофу в банку таким образом, чтобы между кусочками не оставалось свободного места, и залейте его оливковым маслом доверху. Добавьте 1 чайную ложку соли, перец чили, базилик, розмари или другие любимые приправы. Закройте банку крышкой и наклоните её, чтобы соль равномерно распределилась внутри банки. Поставьте банку в холодильник на 2 дня, чтобы довести до готовности. Готовый тофу следует употребить в пищу в течение 5 дней.

Салат капрезе с маринованным в масле тофу

Отличная закуска!

Выложите на тарелку маринованный в оливковом масле тофу, разрезанные пополам помидоры черри и базилик. Полейте продукты оливковым маслом, в котором мариновалось тофу, и посыпьте крупно молотым чёрным перцем.

Существует множество вариантов применения маринованного тофу. Например, его можно размять и использовать в качестве паштета для бутербродов или подмешивать в картофельный салат.

Раздробленный тофу

Суп-потаж из тофу

Сытный нежный суп-потаж – отличное блюдо для завтрака. Чтобы сделать суп разноцветным, добавьте варёный горох или тыкву. Летом суп-потаж можно употреблять в пищу холодным.

Ингредиенты (на 2 порции):

150 граммов тофу сорта кинугоси (1/2 пачки)

200 миллилитров соевого молока

1 чайная ложка порошка или гранул консоме

1/4 чайной ложки соли

(чтобы сделать вкус более глубоким, замените соль на 1/2 чайной ложки пасты мисо)

Приправы по вкусу:

Грубо молотый чёрный перец

Оливковое масло

Способ приготовления

Перемешайте все ингредиенты в миксере. Полученную смесь выложите в кастрюлю, поставьте кастрюлю на средний огонь и нагревайте смесь, перемешивая её снизу вверх, чтобы не допустить закипания. Готовую смесь выложите в тарелку, посыпьте грубо молотым чёрным перцем и полейте оливковым маслом.

Испанский омлет из тофу

Тесто с протёртым тофу после обжарки становится нежным и сохраняет мягкость даже холодным. Для аромата добавьте сушёную петрушку или смесь трав. В качестве начинки можно использовать помидоры черри, грибы, горох и пр.

Ингредиенты (на 2 порции):

150 граммов (1/2 пачки) тофу сорта момэн или кинугоси

3 средних или крупных яйца

65 граммов картошки (1 маленький клубень)

45 граммов шпината

60 граммов бекона

30 граммов нашинкованного сыра для пиццы

Соль: по вкусу

Чёрный перец: по вкусу

Сушёная петрушка или травы: по вкусу

Оливковое масло: по вкусу

Кетчуп: по вкусу

Способ приготовления

Очистите картофель, разрежьте сначала пополам, затем на четвертинки толщиной 2 миллиметра. Нарежьте шпинат на порции, бекон – на кусочки размером 1 сантиметр. Выложите тофу в миску и размешивайте его с помощью венчика до получения однородной массы (вместо венчика можно использовать миксер или блендер). Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Положите на сковородку сливочное масло и потушите шпинат и бекон. Посолите и поперчите, доведите до готовности. Готовые шпинат и бекон положите в миску со смесью яиц с тофу. Добавьте туда картошку и сыр и перемешайте. Нагрейте сковородку с оливковым маслом на среднем огне, вылейте на сковородку тесто, закройте крышкой и жарьте 8-10 минут. Когда нижний слой омлета прожарился, переверните омлет и продолжите жарку в течение 5 минут без крышки. Когда поверхность омлета потемнеет – блюдо готово. Нарежьте омлет на 6-8 кусочков, по желанию добавьте кетчуп.

Варёный тофу

Никудофу

При варении тофу как губка впитывает вкус продуктов и бульона. Для приготовления никудофу нужно немного времени и сковородка. Под воздействием высоких температур тофу становится жёстким, поэтому следует приготовить насыщенный бульон и варить тофу на малом огне, чтобы он пропитался вкусом бульона, но сохранил мягкость.

Ингредиенты (на 2 порции):

150 граммов (1/2 пачки) тофу сорта момэн

150 граммов говядины, нарезанной тонкими ломтиками

1/2 луковицы

По желанию добавьте грибы сиитакэ и лапшу сиратаки для придания объёма.

Бульон

3 столовые ложки кулинарного сакэ

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки мирина

3 столовые ложки соевого соуса

200 миллилитров воды

Способ приготовления

Нарежьте тофу сорта момэн на кусочки размером 4-5 сантиметров и толщиной 1,5-2 сантиметра, заверните их в бумажное полотенце на 15 минут, чтобы просушить. Нарежьте говядину на порции, нарежьте лук соломкой. Выложите тофу и лук в глубокую сковородку, добавьте смешанную приправу и нагревайте на малом огне. Периодически поливайте тофу бульоном, чтобы он лучше пропитался.

*Если нарезать тофу на тонкие кусочки, которые будут полностью закрыты бульоном, он лучше пропитается. Когда лук стал прозрачным и тофу пропитался вкусом бульона, добавьте воды и готовьте на среднем огне.

*Если тофу недостаточно просушен, из него будет выделяться вода, поэтому количество добавляемой воды следует сократить на 20-50 миллилитров. Сдвиньте тофу и лук на край сковородки, на освободившееся место выложите ломтики говядины и тщательно их обжарьте. Когда мясо готово, снимите сковородку с огня и оставьте на 10 минут.

*При длительном воздействии высоких температур тофу и говядина становятся жёсткими, поэтому время температурной обработки следует минимизировать. Выложите готовое блюдо на тарелку, по вкусу посыпьте приправой ситими или сычуаньским перцем.

Фотографии © Кудо Сиори