Национальные праздники в Японии в 2023 году

Национальные праздники в Японии в 2023 годуОбщество
Календарь национальных праздников Японии в 2023 году, от Нового года до Дня благодарности труду.
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В Японии в течение года насчитывается 16 национальных праздников, хотя, к сожалению для тех, кто хочет побольше отдохнуть, три таких дня в 2023 году приходятся на субботу – это День основания государства в феврале, День Сёва в апреле и День осеннего равноденствия в сентябре.
|Национальные праздники
|Даты в 2023 году
|Новый год
|1 января (вс), перенос на 2 января
|День совершеннолетия
|9 января (второй понедельник января)
|День основания государства
|11 февраля (сб)
|День рождения императора
|23 февраля (чт)
|День весеннего равноденствия
|21 марта (вт)
|День Сёва
|29 апреля (сб)
|День конституции
|3 мая (ср)
|День зелени
|4 мая (чт)
|День детей
|5 мая (пт)
|День моря
|17 июля (третий понедельник июля)
|День гор
|11 августа (пт)
|День почитания старших
|18 сентября (третий понедельник сентября)
|День осеннего равноденствия
|23 сентября (сб)
|День спорта
|9 октября (второй понедельник октября)
|День культуры
|3 ноября (пт)
|День благодарности труду
|23 ноября (чт)
Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров.
Краткий обзор праздничных периодов
Последние три дня недели в году обычно считаются выходными в японских компаниях и школах. 3 января для большинства людей также выходной в рамках санганити, первых трёх дней Нового года, и с 4 января обычно выходят на работу.
Фотография к заголовку: PIXTA
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