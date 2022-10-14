Национальные праздники в Японии в 2023 году

Общество

Календарь национальных праздников Японии в 2023 году, от Нового года до Дня благодарности труду.
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В Японии в течение года насчитывается 16 национальных праздников, хотя, к сожалению для тех, кто хочет побольше отдохнуть, три таких дня в 2023 году приходятся на субботу – это День основания государства в феврале, День Сёва в апреле и День осеннего равноденствия в сентябре.

Национальные праздники Даты в 2023 году
Новый год 1 января (вс), перенос на 2 января
День совершеннолетия 9 января (второй понедельник января)
День основания государства 11 февраля (сб)
День рождения императора 23 февраля (чт)
День весеннего равноденствия 21 марта (вт)
День Сёва 29 апреля (сб)
День конституции 3 мая (ср)
День зелени 4 мая (чт)
День детей 5 мая (пт)
День моря 17 июля (третий понедельник июля)
День гор 11 августа (пт)
День почитания старших 18 сентября (третий понедельник сентября)
День осеннего равноденствия 23 сентября (сб)
День спорта 9 октября (второй понедельник октября)
День культуры 3 ноября (пт)
День благодарности труду 23 ноября (чт)

Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров.

Краткий обзор праздничных периодов

Последние три дня недели в году обычно считаются выходными в японских компаниях и школах. 3 января для большинства людей также выходной в рамках санганити, первых трёх дней Нового года, и с 4 января обычно выходят на работу.

Фотография к заголовку: PIXTA

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