Движение по скоростным автомагистралям в Японии в период праздников Золотой недели восстановилось до 77% от уровня до пандемии
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Токио, 9 мая (Jiji Press). Объём движения по скоростным автомагистралям в Японии в период праздников Золотой недели в этом году восстановился до 77% от уровня времени, предшествовавшего эпидемии COVID-19, как показали данные, опубликованные 9 мая.
Согласно данным East Nippon Expressway Co., Central Nippon Expressway Co., West Nippon Expressway Co. и Honshu-Shikoku Bridge Expressway Co., среднесуточное количество транспортных средств, замеченных на 40 обследованных участках, в период с 28 апреля по 8 мая составило в среднем 39 200.
Среднее значение выросло на 36% по сравнению с прошлым годом и достигло 77% от уровня, о котором сообщалось во время Золотой недели в 2019 году, до пандемии.
Количество пробок увеличилось по сравнению с уровнем 2021 года не только в столичном районе Токио на востоке Японии, но и в западном районе Кинки и в центральном районе Тюкё.
В этом году праздничные скидки на оплату проезда по скоростным автомагистралям во время Золотой недели не применялись. Но трафик автомобилей стандартного размера, в том числе малолитражных, значительно вырос в этом году, когда впервые за три года в период Золотой недели не вводились ограничения на поездки из-за COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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