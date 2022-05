Движение по скоростным автомагистралям в Японии в период праздников Золотой недели восстановилось до 77% от уровня до пандемии

Новости

Токио, 9 мая (Jiji Press). Объём движения по скоростным автомагистралям в Японии в период праздников Золотой недели в этом году восстановился до 77% от уровня времени, предшествовавшего эпидемии COVID-19, как показали данные, опубликованные 9 мая.

Согласно данным East Nippon Expressway Co., Central Nippon Expressway Co., West Nippon Expressway Co. и Honshu-Shikoku Bridge Expressway Co., среднесуточное количество транспортных средств, замеченных на 40 обследованных участках, в период с 28 апреля по 8 мая составило в среднем 39 200.

Среднее значение выросло на 36% по сравнению с прошлым годом и достигло 77% от уровня, о котором сообщалось во время Золотой недели в 2019 году, до пандемии.

Количество пробок увеличилось по сравнению с уровнем 2021 года не только в столичном районе Токио на востоке Японии, но и в западном районе Кинки и в центральном районе Тюкё.

В этом году праздничные скидки на оплату проезда по скоростным автомагистралям во время Золотой недели не применялись. Но трафик автомобилей стандартного размера, в том числе малолитражных, значительно вырос в этом году, когда впервые за три года в период Золотой недели не вводились ограничения на поездки из-за COVID-19.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме