Половина жителей Японии получила третью прививку от COVID-19
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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Правительство Японии заявило в понедельник, что 50,8% жителей страны получили третью прививку от нового коронавируса.
По данным канцелярии премьер-министра, ревакцинацию сделали около 64 миллионов человек, из которых около 31 миллиона были старше 64 лет.
Удельный показатель ревакцинации составил 86,9% для людей в возрасте 65 лет и старше, 74,1% для людей в возрасте от 60 до 64 лет и 61,4% для тех, кому за 50. При этом он составляет 42,7% для людей в возрасте 40-50 лет, 33,2% для 30-40-летних и 30,1% для 20-30-летних.
Правительство особо призывает молодых людей сделать третью прививку до того, как 29 апреля начнётся ряд праздников под общим названием Золотая неделя.
Среди 47 префектур страны по показателям ревакцинации лидирует Ямагути – 58,4 процента, за ней следуют Ямагата с 57,2 процента и Ниигата с 57,1 процента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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