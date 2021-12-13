В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов

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Токио, 11 декабря (Jiji Press). В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон, который преодолел карантинную инспекцию, проведенную по прибытии заражённого из-за границы, сообщило министерство здравоохранения.

По данным министерства и администрации префектуры Гифу, у иностранца в возрасте 40 лет, проживающего в префектуре Гифу в центральной Япония, выявлен положительный результат теста на этот штамм, что стало 13-м выявленным случаем заражения штаммом омикрон.

«Мы не думаем, что он заразился от окружающих по месту жительства», – сказал представитель министерства.

Мужчина прибыл в международный аэропорт Нарита возле Токио из Шри-Ланки 4 декабря. Результаты карантинной проверки в аэропорту дали отрицательный результат.

Он считался близко контактировавшим с четвёртым случаем омикрон в Японии, прибывшим из Нигерии, поскольку они летели одним рейсом.

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