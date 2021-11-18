В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Правительство Японии разрешит комбинированный подход к новым вакцинам против коронавируса для третьей прививки, заявила Хориути Норико, министр, отвечающий за внедрение вакцины.
По её словам, Япония разрешит одновременное использование вакцин против COVID-19, разработанных американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. и американским биотехнологическим стартапом Moderna Inc., в одном месте вакцинации, вместо прежней политики ограничения вакцин против коронавируса одним брендом в одном месте в принципе.
Правительство также одобрит возможность третьей вакцинации вакциной, отличной от той, которая использовалась в первых двух дозах.
После того, как вакцина Moderna станет доступной для бустерных прививок в Японии начиная с февраля, там, где используются оба типа вакцин, люди смогут выбрать, какую из них они хотят получить для третьей прививки.
Первые две дозы вакцины Pfizer предлагаются в пунктах массовой вакцинации, находящихся в ведении муниципалитетов и отдельных больниц, в то время как вакцина Moderna используется для вакцинации на рабочих местах, крупных объектах, находящихся в ведении Сил самообороны, и в пунктах массовой вакцинации, находящихся в ведении префектур.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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