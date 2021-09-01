Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Беременные женщины в Японии всё больше беспокоятся о том, смогут ли они получить медицинскую помощь в случае заражения новым коронавирусом.

Женщины на третьем триместре беременности могут страдать от серьёзных симптомов коронавируса, и в таких случаях часто делают кесарево сечение.

Поскольку пациенты с COVID-19 по всей стране сталкиваются с трудностями при поиске принимающих больниц, местные органы власти стремятся как можно скорее создать систему, в которой можно лечить инфицированных беременных женщин.

Ранее в августе беременная женщина с COVID-19 рожала дома в г. Касива, преф. Тиба, из-за того, что несколько больниц отказались её принять. Позднее выяснилось, что ребёнок умер, и это побудило национальные и местные органы власти начать работу по планированию системы, позволяющей быстро госпитализировать беременных женщин. 31-летняя женщина из токийского района Синагава на 30-й неделе беременности говорит: «Я начала беспокоиться, увидев новости».

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