Рецепт от одиночества для самых одиноких в мире японских мужчин в эпоху пандемии

Окамото Дзюнко считает японских мужчин среднего возраста «самыми одинокими в мире», и пандемия COVID-19 может привести к усилению этой тенденции, – предупреждает она в интервью Nippon.com.

Специалист по коммуникационным стратегиям. Выпускница факультета политэкономикиУниверситета Васэда и магистратуры по международным отношениям Кембриджа, приглашённый исследователь Массачусетского технологического института. Работала в экономическом отделе газеты «Ёмиури симбун», а также консультантом по связям с общественностью в компании «Дэнцу», впоследствии учредила АО «Глокомм» и стала его президентом. Автор книги «Японские мужчины среднего возраста – самые одинокие в мире» (Сэкайити кодокуна нихон но одзисан, 2018).

Пандемия одиночества

Пандемии COVID-19 предшествовала эпидемия не менее серьёзной современной болезни – одиночества. В западных странах уже заметили, что социальная изоляция оказывает на психику и здоровье человека более серьёзное воздействие, чем курение и ожирение, а также повышает риск смерти, поэтому борьба с этим явлением носит статус неотложной задачи.

«Медицинских исследований, подтверждающих негативное воздействие одиночества, как звёзд на небе. Они свидетельствуют, что одиночество повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 29%, приравнивается к курению 15 сигарет в день и повышает риск болезни Альцгеймера в 2,1 раза. Вивек Мёрфи, главный санитарный врач США в правительстве Обамы, опубликовал статью, основанную на общенациональном исследовании, утверждая, что одиночество является общим фактором для множества социальных проблем, включая жестокое обращение, издевательства, бедность, алкоголизм и зависимость от наркотиков. В Великобритании в 2018 году учредили должность министра по одиночеству, и эта проблема решается на государственном уровне».

Снижение рождаемости, старение общества и урбанизация создают благоприятную среду для распространения одиночества – болезни, поражающей людей вне зависимости от пола и возраста. Такие характерные черты японцев среднего возраста, как гордость и плохие коммуникационные навыки, способствуют социальной изоляции, подчёркивает Окамото в книге «Японские мужчины – самые одинокие в мире» (Сэкайити кодоку на нихон но одзисан). Ожидается, что в условиях «новой нормальности» на фоне пандемии эта группа населения стала ещё более одинокой.

Идеализация одиночества

Почему мишенью одиночества становятся именно японцы средних лет? По мнению Окамото, во многом это объясняется специфической японской культурой и системой ценностей.

«Два года назад, когда вышла книга, я получила множество негативных отзывов от читателей-мужчин. Мы привыкли идеализировать одиночество. «Человек живёт один, что плохого в одиночестве?» – писали читатели. Люди считают, что одиночество – это отсутствие давления коллектива, зависимости от людей и самостоятельность. Японское слово кодоку имеет два значения – «одиночество» (одинокое состояние, вызывающее тоску и беспокойство) и «уединение» (время, проводимое с наслаждением в одиночку), поэтому люди смешивают эти два понятия. Я имею в виду длительное и безнадёжное одиночество, когда человек хочет, но не может общаться, когда он нуждается в поддержке, но помощи ждать неоткуда и он продолжает жить в одиночестве».

Идеализация одиночества обусловлена в том числе появлением нескольких бестселлеров, однако Окамото считает их популярность свидетельством наличия огромного количества одиноких людей. «Люди хотят, чтобы их унылое одиночество не подвергалось осуждению, а воспринималось позитивно».



«Многие мужчины не хотят признаваться в том, что страдают от одиночества», – считает Окамото Дзюнко (@Nippon.com)

Ещё один фактор – высококонтекстуальная культура общения, сформировавшаяся в условиях единого культурного фона. От людей требуется умение «читать воздух» и понимать без слов, поэтому многие японцы не отличаются высокими коммуникативными навыками. Мужчины среднего возраста, проводящие большую часть жизни в корпоративной культуре с многочасовыми сверхурочными, вертикальными отношениями и давлением коллектива, попадают в зависимость от работы и не обладают навыками коммуникации с людьми за пределами их круга, поэтому они подвержены одиночеству.

Зависимость от нелюбимой работы

Исследование американской компании Gallup свидетельствует, что качество общения на работе влияет на производительность компании. «Однако японские компании, особенно крупные предприятия, до сих пор не осознавали в полной мере значимость общения между сотрудниками. В международных исследованиях японские сотрудники демонстрируют минимальный уровень вовлечённости (индекс, рассчитываемый на основе стремления внести вклад в компанию, мотивации и ответственного подхода), а также минимальный среди 7 ведущих стран уровень производительности».

У японцев сильно чувство принадлежности к компании, однако они не вкладываются в работу. «Люди считают, что их распределяют по отделам помимо их воли и заставляют делать ненавистную работу, они не налаживают связей с коллегами и компанией. При этом они зависят от компании как птицы в клетке. Сидя в клетке, они не могут свободно летать, но не знают, как действовать, если клетка исчезнет. В Японии масса таких людей», – рассказывает Окамото.

После выхода на пенсию мужчины начинают проводить время дома, однако жёны относятся к ним как к помехе и награждают нелестными прозвищами – «крупногабаритный мусор» или «мокрый опавший лист». «Они не любили работу, но работа являлась смыслом жизни, давала им признание и чувство собственной значимости. Особенно это касается 60-70-летнего поколения. Компания удовлетворяла их потребность в уважении, поэтому, утратив принадлежность к организации, они ощущают пустоту. Выйдя на пенсию, они планировали хорошо проводить время, однако у них нет хобби и нечем заняться. Продолжительность жизни составляет около 90 лет, и прожить несколько десятков лет после выхода на пенсию в безнадёжном одиночестве – печально».

«В регионах мужчины участвуют в традиционных фестивалях, поэтому они вовлечены в жизнь местного сообщества, однако в крупных городах многие старики превращаются в затворников-хикикомори. Женщины более активны в обществе, они составляют до 95% в объединениях жильцов. На вопрос «Где ваш муж?» они обычно отвечают «Дома», «В библиотеке» или «На небесах».»

Наряду с этим Окамото отмечает, что не только мужчины средних лет рискуют оказаться в социальной изоляции. Среди хикикомори есть люди всех возрастов, и это явление превратилось в одну из серьёзных проблем современного общества. «Всё больше женщин испытывают проблемы с налаживанием человеческих отношений».

Удалённая работа как катализатор одиночества

В качестве тренера по коммуникации Окамото обучила около 1000 человек – президентов компаний и сотрудников руководящего звена. Она считает, что в Японии слишком мало ноу-хау для повышения коммуникативных способностей и мало мест, где можно обучиться коммуникативным навыкам.

«Переход от вертикальной передачи информации к общению, усиливающему сплочённость, повышает мотивацию сотрудников и влияет на производительность. Однако японские руководители привыкли читать текст по бумажке, не меняя выражения лица. Коммуникация, не воздействующая на эмоции, не способна усилить сплочённость, однако люди не владеют навыками успешной коммуникации».

Распространение удалённой работы на фоне пандемии и проведение вебинаров создаёт дополнительные барьеры для коммуникации. «Во время общения мы воспринимаем не только вербальную информацию, но и считываем информацию со всего тела. Для обеспечения передачи информации на удалённой работе следует не просто зачитывать текст по бумажке, а усиленно использовать жесты и мимику. Удалённый формат работы может усилить тенденцию одностороннего общения, однако многие люди среднего возраста не любят общаться по Интернету и приходят в офис несмотря на рекомендации работать из дома»

Ещё один фактор одиночества мужчин среднего возраста – нехватка партнёров по общению. «Если мужчины будут выслушивать друг друга, они избавятся от одиночества, но в нынешних условиях они не могут даже пойти вместе выпить. Некоторые мужчины выслушивают женщин, но не готовы откровенничать друг с другом».

Низкий социальный капитал

В последние годы социальный капитал становится одним из основных индексов, свидетельствующих об уровне благополучия общества. Это новое понятие обозначает наличие доверительных взаимоотношений и связей с людьми за пределами семьи – например, участие в волонтёрской деятельности и работе местного сообщества. Однако в рейтинге социального капитала, рассчитанного британским аналитическим центром Legatum Institute в 2019 году, Япония занимает 132 место из 167 стран и находится на последнем месте среди стран Большой семёрки.

«В Японии имеется понятие самопомощи и помощи государства, однако промежуточное звено, существующее между этими понятиями, не развито. В западных странах «третья социальная группа», то есть прослойка между частным лицом и органами власти, играет огромное значение. Как правило, это некоммерческие объединения, предоставляющие возможность для волонтёрской деятельности и формирующие в обществе сеть безопасности. Кроме того, это популярное место работы, куда стремятся трудоустроиться перспективные кадры. В США существует около полутора миллионов НКО, в которых работает около 10% трудоустроенного населения, однако в Японии их всего около 50 000. Они малоизвестны в обществе, к тому же у нас отсутствует культура участия в таких организациях»

С учётом слабого фундамента взаимопомощи тенденция заботиться исключительно о собственном благополучии вызывает у Окамото сильное беспокойство.

«Мне кажется, что в последнее время всё больше людей считает, что человек должен жить один, поэтому если заботиться о себе, то можно не думать о других. Они говорят, что социальная изоляция и бедность – это проблема в рамках личной ответственности. Общество – это структура на основе взаимопомощи, осуществляемой в рамках таких мероприятий, как пожертвования и волонтёрская деятельность, однако мы утратили способность понимать позицию слабого. После землетрясения и цунами в Восточной Японии в марте 2011 года люди осознали значимость межличностных связей и стремились помогать друг другу, однако у меня складывается ощущение, что пандемия коронавируса усиливает способность к самостоятельному выживанию и повышает устойчивость к одиночеству»

Значимость слабых связей

«Нам необходимо развивать социальный капитал, однако государство вряд ли будет этим заниматься, а бюджет местных органов власти ограничен. Наиболее реальный метод – создание тонкой, как паутина, сети безопасности в рамках городской инфраструктуры. Для этого достаточно иметь несколько мест, куда может зайти каждый житель. Следует уделять внимание слабым связям и микрокоммьюнити. Это избавит нас от необходимости принадлежать к таким формализованным структурам, как компания и семья. Буддийские храмы, кафе, общественные бани сэнто, спортивные залы и парикмахерские предоставляют возможность для лёгкого общения, которое способно избавить нас от одиночества. Мой идеал – это общество, формирующее слабые связи для предупреждения ситуации, когда человеку не с кем перемолвиться словом на протяжении многих месяцев и лет»

Общительные люди могут превратиться в посредников для общения. «До пандемии я рекомендовала снек-бары в качестве оптимального выбора. Алкоголь облегчает общение, хозяйка заведения играет роль посредника и стимулирует коммуникацию между посетителями, чтобы они общались не столько с хозяйкой, сколько друг с другом.

Общение не всегда проходит гладко, но людям необходимо научиться преодолевать взаимные трения и обретать способность к выработке компромисса.

«Нам не нужно общество, в котором каждый сидит в ракушке и во время столкновений повреждает ракушки остальных. В условиях пандемии личные встречи считаются преступлением, и мы как будто бросаем вызов такой базовой потребности человека, как общение с людьми. Нам необходимо обдумать меры для борьбы с этим явлением»

Интервью и текст статьи – Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: сотрудники компаний общаются в пабе в токийском квартале Юракутё после отмены режима чрезвычайного положения, 29 мая 2020 (© Jiji)