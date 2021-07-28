Премьер-министр Японии отвергает возможность прекращения Олимпийских игр из-за всплеска заражений

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ отверг возможность прекращения Олимпийских игр в Токио из-за того, что ежедневный показатель новых случаев заболевания COVID-19 достигает рекордных уровней.

«Поток людей уменьшается, опасений нет», – сказал Суга журналистам, которые спрашивали о возможности отмены Игр. Столичное правительство Токио сообщило о рекордных 2848 новых случаях заражения COVID-19 27 июля.

Ранее в тот же день Суга, министр здравоохранения Тамура Норихиса и министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси встретились, чтобы обсудить меры реагирования на рост числа случаев COVID-19.

Они согласились принять меры для обеспечения медицинской готовности Токио, включая использование комплекса антител для лечения COVID-19, одобренного правительством ранее в июле.

«Правительство обеспечивает новое лечение, которое снижает риск развития серьёзных симптомов на 70 процентов», – сказал Суга, добавив, что препарат будет использоваться интенсивно.

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