Премьер-министр Японии отвергает возможность прекращения Олимпийских игр из-за всплеска заражений
НовостиПолитика Спорт Токио 2020
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ отверг возможность прекращения Олимпийских игр в Токио из-за того, что ежедневный показатель новых случаев заболевания COVID-19 достигает рекордных уровней.
«Поток людей уменьшается, опасений нет», – сказал Суга журналистам, которые спрашивали о возможности отмены Игр. Столичное правительство Токио сообщило о рекордных 2848 новых случаях заражения COVID-19 27 июля.
Ранее в тот же день Суга, министр здравоохранения Тамура Норихиса и министр экономического возрождения Нисимура Ясутоси встретились, чтобы обсудить меры реагирования на рост числа случаев COVID-19.
Они согласились принять меры для обеспечения медицинской готовности Токио, включая использование комплекса антител для лечения COVID-19, одобренного правительством ранее в июле.
«Правительство обеспечивает новое лечение, которое снижает риск развития серьёзных симптомов на 70 процентов», – сказал Суга, добавив, что препарат будет использоваться интенсивно.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]