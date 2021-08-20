Министерство здравоохранения не выслало местным властям список пассажиров, контактировавших с прибывшим из Перу заражённым

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Министерству здравоохранения Японии не удалось разослать местным органам власти некоторые списки авиапассажиров, прибывающих из-за границы, которые могли быть в тесном контакте с заражёнными COVID-19, включая случай с вариантом лямбда.

Во время полётов пассажиры сидели рядом с инфицированными людьми, чья инфекция обнаружиоась при проверке в аэропорту, в частности с человеком с вариантом лямбда, который прибыл из Перу, и человеком, который прибыл с Филиппин, сообщило министерство 18 августа.

При обнаружении положительных результатов тестов на коронавирус по прибытии в аэропорты министерство рассылает списки пассажиров тех же самолетов, которые могли близко контактировать с заражёнными, местным органам власти в тех районах, где они живут.

Министерство также отправляло такие списки в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, если речь шла о лицах, связанных с Олимпийскими играми.

Однако министерство не отправило список возможных близких контактов четырём местным органам власти и организационному комитету, когда 20 июля у человека, прибывшего из Перу, был обнаружен положительный результат.

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