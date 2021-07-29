3177 заражений за день: рекордное количество заражений в Токио второй день подряд
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Токио, 28 июля (Jiji Press). Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Токио впервые превысило 3000 28 июля, как сообщила столичная администрация. В японской столице отмечен рекордный уровень в 3177 новых случаев, что на 1345 больше, чем неделей ранее. Предыдущее рекордное количество в 2848 случаев было отмечено 27 июля.
По всей Японии 28 июля было зарегистрировано 9576 новых случаев, этот показатель впервые превысил 9000 и он больше предыдущего рекордного числа в рекорд 7958 случаев, отмеченного 8 января.
В стране зарегистрировано восемь новых смертельных случаев, а число тяжело больных COVID-19 увеличилось с 27 июля на восемь до 522.
В Токио среднее за неделю ежедневное число новых случаев заболевания выросло на 53% по сравнению с неделей ранее до 1954,7.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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