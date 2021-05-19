Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
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Токио, 18 мая (Jiji Press). Правительство Японии объявило, что усилит пограничный контроль в отношении нового варианта коронавируса, выявленного в Индии, дополнительно определив 10 стран как районы распространения этого варианта.
21 мая будут введены более жёсткие ограничения для путешественников из 10 стран, помимо Индии, Пакистана и Непала, которые уже были в списке регионов распространения этого варианта вируса.
Приезжающим из этих стран предлагают остановиться в жилых помещениях, определённых карантинными станциями, чтобы подтвердить отрицательный результат теста на вирус.
Приезжающим из Бангладеш, Мальдивских островов и Шри-Ланки, которые вошли в эти 10 стран, будет предложено оставаться в этих помещениях в течение шести дней после прибытия.
Жителям Бангладеш и Мальдив будет отказано во въезде в Японию с 20 мая, даже если они имеют статус резидента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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