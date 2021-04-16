Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала отказаться от поездок в Токио всех, кроме работников жизненно важных сфер

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала людей не посещать столицу, где распространяются очень заразные варианты коронавируса, если только они не являются медицинскими работниками или работниками других важных сфер.

«Мы хотим, чтобы люди, за исключением важнейших работников, не посещали Токио или ездили в Токио как можно реже», – сказала Коикэ репортёрам после встречи по мониторингу коронавируса.

Она призвала избегать поездок в Токио после того, как на встрече была освещена серьёзность ситуации с коронавирусом в Токио, и один из экспертов предположил, что вирус может распространяться ещё более быстрыми темпами. Столичное правительство уже просило жителей избегать посещения других префектур.

Коикэ также призвала людей и предприятия соблюдать уже существующие меры сдерживания, такие как сокращение количества пассажиров до 30 процентов от уровня до эпидемии за счёт введения удалённой работы и ограничения поездок за покупками до одного раза в три дня.

На встрече Токийский столичный институт общественного здравоохранения дал оценку, согласно которой доля случаев варианта N501Y выросла до 37,8 процента среди всех случаев коронавируса в столице.

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