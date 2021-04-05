Губернаторы японских префектур хотят расширить тестирование на новые штаммы коронавируса
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 апреля (Jiji Press). Губернаторы префектур Японии обратились к центральному правительству с просьбой усилить скрининговые тесты на мутантные штаммы нового коронавируса.
Национальная ассоциация губернаторов также призвала правительство оказать финансовую поддержку муниципалитетам для оказания финансовой помощи ресторанам и барам, которые удовлетворяют запросы властей о сокращении рабочего времени для предотвращения вирусных инфекций.
Ассоциация обратилась к правительству с предложениями по чрезвычайным ситуациям, которые она разработала на видеоконференции, рассматривая текущую ситуацию с вирусным заражением как четвёртую волну инфекции.
После этой встречи начиная с 5 марта в шести городах префектур Осака, Хёго и Мияги в течение месяца будут внедрены меры против коронавируса, предшествующие чрезвычайным.
В своих предложениях ассоциация заявила, что муниципалитеты, которые будут переведены на пред-чрезвычайное положение, скорее всего, ощутят большое фискальное бремя из-за необходимости выплат финансовой помощи ресторанам, которые сокращают часы работы в соответствии с запросами властей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Токио улучшат систему определения вариантов коронавируса
- В Японии выявлено уже 271 случай заражения новыми вариантами коронавируса
- В Японии 7 марта зафиксировано 1085 случаев заражения за день, за время вакцинирования выявлено три случая анафилаксии
- В Японии зарегистрирован первый случай анафилаксии при вакцинировании
- Партия вакцины против COVID-19, рассчитанная на 1032 прививки, оказалась испорчена из-за неисправности криокамеры
- Правительство Японии одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса
- В Японии началась вакцинация от нового коронавируса
- С середины марта пожилым людям в Японии начнут высылать билеты на вакцинацию
- В Японии начались испытания японской вакцины от COVID-19 компании Takeda