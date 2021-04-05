Губернаторы японских префектур хотят расширить тестирование на новые штаммы коронавируса

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Губернаторы префектур Японии обратились к центральному правительству с просьбой усилить скрининговые тесты на мутантные штаммы нового коронавируса.

Национальная ассоциация губернаторов также призвала правительство оказать финансовую поддержку муниципалитетам для оказания финансовой помощи ресторанам и барам, которые удовлетворяют запросы властей о сокращении рабочего времени для предотвращения вирусных инфекций.

Ассоциация обратилась к правительству с предложениями по чрезвычайным ситуациям, которые она разработала на видеоконференции, рассматривая текущую ситуацию с вирусным заражением как четвёртую волну инфекции.

После этой встречи начиная с 5 марта в шести городах префектур Осака, Хёго и Мияги в течение месяца будут внедрены меры против коронавируса, предшествующие чрезвычайным.

В своих предложениях ассоциация заявила, что муниципалитеты, которые будут переведены на пред-чрезвычайное положение, скорее всего, ощутят большое фискальное бремя из-за необходимости выплат финансовой помощи ресторанам, которые сокращают часы работы в соответствии с запросами властей.

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