В Токио улучшат систему определения вариантов коронавируса

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Администрация Токио планирует усовершенствовать систему выявления случаев заражения мутантными штаммами нового коронавируса.

На дневном совещании столичной администрации по мониторингу COVID-19 эксперты предупредили о возможности появления вариантов коронавируса, которые предположительно более заразны, чем исходный вирус, и могут вызвать новое быстрое распространение инфекций в японской столице. Один из них сказал, что «количество новых случаев (в Токио), похоже, перестало уменьшаться».

В настоящее время система столичной администрации способна проверять около 10% всех случаев заражения коронавирусом для определения наличия вариантов вируса. С декабря прошлого года в рамках этой системы было рассмотрено более 2700 случаев.

На встрече был представлен план усовершенствования системы с целью увеличения к апрелю общего количества таких проверок до 4000 в сотрудничестве с учреждениями частного сектора.

Среднее число новых выявленных случаев инфекции в Токио за семь дней с начала марта оставалось на уровне от 250 до 280, к 12 марта среднее количество за неделю составило 273,6. Всего зарегистрировано 24 случая заражения вариантами коронавируса.

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