В Японии началась вакцинация от нового коронавируса
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Токио, 17 февраля (Jiji Press). В Японии началась вакцинация против нового коронавируса, вначале вакцинируют примерно 40 000 медицинских работников.
Медицинские работники в 100 населенных пунктах по всей стране, в том числе из национальных больниц, первыми получат вакцину от COVID-19, разработанную крупным американским производителем лекарственных средств Pfizer Inc. На следующей неделе вакцинация начнётся во всех 100 населенных пунктах. Согласно плану, около 20 000 медицинских работников будут сотрудничать в исследованиях побочных эффектов.
17 февраля вакцинацию сделали 125 человек в восьми медицинских учреждениях, в том числе в Токио. Министерство здравоохранения заявило, что не получало сообщений о серьёзных побочных эффектах или проблемах.
Вакцинация должна помочь населению приобрести коллективный иммунитет, необходимый для сдерживания эпидемии.
При этом министерство здравоохранения в тот же день сообщило о возможной задержке отправки билетов на вакцинацию пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, которые имеют приоритет на вакцинацию. Первоначально отправка была запланирована на середину марта. Об этом сообщили в ведомстве на брифинге для местных властей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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