В Японии ожидается продление чрезвычайного положения в связи с COVID-19, сообщают источники

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ФОТОГРАФИЯ: Охранник в защитной маске во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) на смотровой площадке в Токио, Япония, 22 января 2021 года. REUTERS / Issei Kato

ТОКИО (Рейтер). Япония, вероятно, 2 февраля продлит чрезвычайное положение для борьбы с распространением COVID-19 в Токио и других регионах, сообщили 1 февраля три источника, знакомые с юридическими процедурами.

В январе правительство объявило чрезвычайное положение на месяц, которое должно закончиться в воскресенье, 7 февраля, в 11 префектурах (https://graphics.reuters.com/HEALTH-CORONAVIRUS/JAPAN/jznvnmgkxpl/index.html), включая Токио и соседние с ним префектуры в рамках мер по сдерживанию пандемии.

По словам источников, правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения после заседания правительственной группы экспертов 2 февраля. Ожидается, что период чрезвычайного положения в префектурах, включая район Токио, продлится ещё месяц.

Ожидается, что премьер-министр Суга Ёсихидэ 2 февраля проведёт пресс-конференцию, сообщил Reuters один из источников.

Позднее общественная телекомпания NHK сообщила, что правительство решило продлить чрезвычайное положение в 10 префектурах, включая Токио, до 7 марта, но отменило его в одном менее густонаселенном районе, префектуре Тотиги, где число заболевших сократилось.

Суга предпринял ряд мер по сдерживанию третьей волны инфекции, поскольку его правительство по-прежнему твёрдо намерено открыть Олимпиаду согласно плану, 23 июля, однако общественная поддержка его администрации ослабла из-за недовольства борьбой с пандемией коронавируса, которую критики считают слишком медленной и непоследовательной.

Опрос, проведенный газетой Nikkei, показал, что 90% респондентов выступают за продление периода чрезвычайного положения в тех областях, где оно объявлено.

По данным NHK, в Японии было зарегистрировано 390 687 случаев заражения коронавирусом и 5766 связанных с ним смертей. В Токио в 31 января было зарегистрировано 633 новых случая, третий день подряд этот показатель не достигает 1000.

Кроме того, нижняя палата 1 февраля приняла поправку к закону о специальных мерах по коронавирусу, которую верхняя палата должна утвердить 3 февраля, сообщили местные СМИ. Пересмотр ужесточит правила и позволит властям налагать штрафы на тех, кто нарушает закон.

(Репортаж Такэмото Ёсифуми и Ямамицу Эйми; дополнительный репортаж Джу-мин Парк; Редактирование Криса Галлахера, Джерри Дойла и Гарет Джонс, перевод Nippon.com)

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