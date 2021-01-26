Еженедельное количество случаев заражения в Японии падает вторую неделю подряд
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Токио, 25 января (Jiji Press). Еженедельное количество новых выявленных случаев нового коронавируса в Японии снижается вторую неделю подряд.
По состоянию на 10:00 25 января общее количество случаев заражения в Японии, включая пассажиров круизных лайнеров и членов экипажей, составило 366 450, что на 35 196 больше, чем неделей ранее, и еженедельный рост сократился по сравнению с 41 778 случаями заражения неделей ранее.
Общее число умерших от причин, связанных с COVID-19, выросло на 595 до 5133 человек, 10-ю неделю подряд темпы роста количества смертей растут.
Наибольшее общее количество случаев заражения за всё время среди 47 префектур страны в Токио – 93 890, за неделю оно выросло на 8420.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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