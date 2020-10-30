Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса

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Токио, 29 октября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии заявило, что оно заключило соглашение с Moderna Inc. на поставку вакцины против нового коронавируса от этой американской биофармацевтической фирмы, если ей удастся разработать вакцину.

Moderna – третья компания, подписавшая контракт на поставку вакцины против коронавируса с правительством Японии.

По соглашению Япония получит в 2021 году от Moderna 50 миллионов доз вакцины, достаточных для 25 миллионов человек – 40 миллионов доз в январе-июне, а остальные – в июле-сентябре. Сумма сделки не разглашается.

Министерство также заключило контракт с японской компанией Takeda Pharmaceutical Co. на распространение и продажу вакцины в Японии.

Правительство ведёт переговоры с производителями лекарств в разных странах, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан Японии к концу июня 2021 года.

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