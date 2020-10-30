Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
НовостиОбщество Здоровье Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 29 октября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии заявило, что оно заключило соглашение с Moderna Inc. на поставку вакцины против нового коронавируса от этой американской биофармацевтической фирмы, если ей удастся разработать вакцину.
Moderna – третья компания, подписавшая контракт на поставку вакцины против коронавируса с правительством Японии.
По соглашению Япония получит в 2021 году от Moderna 50 миллионов доз вакцины, достаточных для 25 миллионов человек – 40 миллионов доз в январе-июне, а остальные – в июле-сентябре. Сумма сделки не разглашается.
Министерство также заключило контракт с японской компанией Takeda Pharmaceutical Co. на распространение и продажу вакцины в Японии.
Правительство ведёт переговоры с производителями лекарств в разных странах, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан Японии к концу июня 2021 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- В Японии разработана система дыхательного тестирования на коронавирус
- Исследования показывают, что риск заразиться на борту самолёта очень низок
- В Японии упростили тестирование на коронавирус, начав проводить его по образцам, взятым во внешней части носа
- Япония удвоит количество тестов на коронавирус для приезжающих и доведёт до 20 000 в день
- Компании Fujitsu и Tokyo Shinagawa Hospital разрабатывают технологию диагностики COVID-19 при помощи искусственного интеллекта
- В Токио рассматривают возможность массового бесплатного тестирования на коронавирус всех клиентов и персонала домов престарелых
- В Японии общее количество инфицированных превысило 80 000 человек, в Хиросиме выявлен кластер в общественной купальне
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта