В Японии разработана система дыхательного тестирования на коронавирус

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Сэндай, префектура Мияги, 17 октября (Jiji Press) - Университет Тохоку совместно с производителем точного оборудования Shimadzu Corp. разработали систему тестирования выдыхаемого воздуха для выявления случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно сделанному 17 октября совместному заявлению университета и Shimadzu, точность тестирования системы примерно такая же, как и у широко используемых тестов с полимеразным усилением.

Внедрение системы планируется завершить в течение нескольких лет после проведения клинических исследований, которые продлятся около шести месяцев.

Система собирает воздух, выдыхаемый испытуемыми, в течение пяти-десяти минут, затем исследует содержащийся в нем водяной пар.

Анализ белков и других веществ, содержащихся в воде, позволяет понять, связаны ли они с вирусом. Затем система определяет, инфицированы субъекты или нет, и оценивает риск ухудшения их состояния.

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