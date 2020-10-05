Япония удвоит количество тестов на коронавирус для приезжающих и доведёт до 20 000 в день

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Токио, 3 октября (Jiji Press). Правительство Японии решило удвоить количество тестов на коронавирус в аэропортах до уровня примерно в 20 000 человек после недавнего ослабления ограничений на въезд, как заявил министр здравоохранения Тамура Норихиса.

Тамура поделился этими планами с журналистами после того, как лично ознакомился с карантинными действиями в международном аэропорту Нарита в префектуре Тиба и в международном аэропорту Токио в Ханэде.

С 1 октября Япония частично открыла въезд из других стран мира, разрешив въезд иностранцам, которые планируют провести в Японии не менее трёх месяцев.

Тамура сказал, что, по его мнению, карантинные проверки нужны в основном для приезжающих в связи с бизнесом.

Для прибывающих из-за границы в Японии с июля начали проводить тесты на антигены по образцам слюны, в дополнение к тестам ПЦР, для сокращения времени проверки.

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