Япония удвоит количество тестов на коронавирус для приезжающих и доведёт до 20 000 в день
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Токио, 3 октября (Jiji Press). Правительство Японии решило удвоить количество тестов на коронавирус в аэропортах до уровня примерно в 20 000 человек после недавнего ослабления ограничений на въезд, как заявил министр здравоохранения Тамура Норихиса.
Тамура поделился этими планами с журналистами после того, как лично ознакомился с карантинными действиями в международном аэропорту Нарита в префектуре Тиба и в международном аэропорту Токио в Ханэде.
С 1 октября Япония частично открыла въезд из других стран мира, разрешив въезд иностранцам, которые планируют провести в Японии не менее трёх месяцев.
Тамура сказал, что, по его мнению, карантинные проверки нужны в основном для приезжающих в связи с бизнесом.
Для прибывающих из-за границы в Японии с июля начали проводить тесты на антигены по образцам слюны, в дополнение к тестам ПЦР, для сокращения времени проверки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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