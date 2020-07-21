Количество приезжающих в Японию иностранцев в июне снизилось на 99,9%Общество
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Согласно резюме Национального агентства по туризму Японии, в июне Японию посетило 2600 иностранцев, что на 99,9% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. В мае был достигнут рекордный минимум приезжающих с момента начала ведения статистики в 1964 году, около 1700 человек, и количество иностранных гостей по-прежнему почти нулевое. Правительство намерено возобновить допуск в страну приезжающих из стран с низкой заболеваемостью, однако возможности проведения ПЦР-тестов на вирус ограничены, и скорого возобновления потока туристов не ожидается.
В Японию за июнь въехало 300 человек из Китая, по 100 из Южной Кореи, США и Вьетнама.
За первое полугодие 2020 года (январь-июнь) количество приезжающих в Японию иностранных туристов сократилось на 76,3% до 3 947 000 человек. Оно упало ниже 4 миллионов впервые после 2011 года, когда 11 марта произошло Великое восточно-японское землетрясение.
Фотография к заголовку: © Jiji
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