Количество приезжающих в Японию иностранцев в июне снизилось на 99,9%

В 2019 году число иностранных посетителей Японии достигло рекордной отметки в 31,88 миллиона, и правительство поставило цель добиться, чтобы в 2020 году, когда должны были состояться Олимпийские и Паралимпийские игры, сюда приехало не менее 40 миллионов человек. Однако новый коронавирус уничтожил созданный государственным и частным секторами спрос на туристические поездки в Японию.

Согласно резюме Национального агентства по туризму Японии, в июне Японию посетило 2600 иностранцев, что на 99,9% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. В мае был достигнут рекордный минимум приезжающих с момента начала ведения статистики в 1964 году, около 1700 человек, и количество иностранных гостей по-прежнему почти нулевое. Правительство намерено возобновить допуск в страну приезжающих из стран с низкой заболеваемостью, однако возможности проведения ПЦР-тестов на вирус ограничены, и скорого возобновления потока туристов не ожидается.

В Японию за июнь въехало 300 человек из Китая, по 100 из Южной Кореи, США и Вьетнама.

За первое полугодие 2020 года (январь-июнь) количество приезжающих в Японию иностранных туристов сократилось на 76,3% до 3 947 000 человек. Оно упало ниже 4 миллионов впервые после 2011 года, когда 11 марта произошло Великое восточно-японское землетрясение.

Фотография к заголовку: © Jiji

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