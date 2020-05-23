Новая «изоляция Японии»: в апреле количество приезжающих в страну иностранцев снизилось на 99,9%

В 2019 году число иностранных посетителей Японии достигло рекордной отметки в 31,88 миллиона, и правительство поставило цель добиться, чтобы в 2020 году сюда приехало не менее 40 миллионов человек. Новый коронавирус в короткие сроки уничтожил устойчивый спрос на туристические поездки в Японию.

Согласно резюме Национального агентства по туризму Японии, в апреле Японию посетило 2900 иностранцев, что на 99,9% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Количество приезжающих оказалось ниже 10 000 человек с момента начала ведения статистики в 1964 году. В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, многие страны запретили или ограничили выезд за границу, и в настоящее время действуют меры реальной изоляции. Спрос на международный туризм исчез не только в Японии, но и во всём мире.

В апреле 2019 года в Японию приезжало 726 132 туристов из Китая, а в нынешнем апреле – всего 200, то есть почти на 100% меньше. Количество туристов из Восточной Азии, которые составляли основную часть приезжающих год назад, также упало – из Южной Кореи и с Тайваня приехало по 300 человек.

В апреле Европе и Америке ситуация с заболеванием была особенно тяжёлой, и если ещё в марте сохранялся какой-то поток туристов оттуда, то в апреле приехало около 300 человек из США и ​​менее 10 из таких стран, как Германия, Италия и Испания.

Фотография к заголовку: Безлюдная платформа синкансэн на станции JR Син-Осака (© Jiji)

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