Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта
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Лондон, 1 июля (Jiji Press). Японский эксперт призвал к сохранению бдительности в отношении возможной второй волны инфекции нового коронавируса, в ходе которой вирус может стать более вирулентным.
Кида Хироси, выдающийся профессор-приглашенный в Исследовательском центре по борьбе с зоонозом при Университете Хоккайдо, в ходе онлайн-семинара, проведенного лондонским бюро Jiji Press, сказал: «Непрерывная передача вируса от человека человеку способствует выживанию вирусов, которые легко размножаются в теле человека. Существует вероятность того, что вирус станет высокопатогенным».
Кида известен как ведущий специалист по исследованиям гриппа.
«Это практически общеизвестное в науке знание, что вирусы гриппа, вызывающие пандемии, такие как т. н. “испанский грипп”, становятся более вирулентными во время второй и третьей волн инфекций, или же после того, как они приобретают сезонный характер», – сказал Кида.
Отметив, рост заболевания COVID-19 в Южной Америке и Индии, Кида сказал: «Для инфекционных заболеваний нет никаких национальных границ».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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