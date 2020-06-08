Японская бюджетная авиакомпания представила меры против распространения коронавируса в своих самолётах

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Peach Aviation в международном аэропорту Кансай 5 июня показала представителям СМИ меры против коронавирусной инфекции в самолёте. Персонал в течение примерно 30 минут дезинфицирует поверхности, которых касаются пассажиры, багажные полки и т. п., распыляя дезинфицирующее средство. Компания также представила систему, меняющую воздух в салоне примерно каждые 3 минуты через высокоэффективный фильтр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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