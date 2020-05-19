[Видео] В Японии авиакомпания ANA начала производство защитной одежды для медиков

Видео Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

18 мая компания ANA Holdings в своём тренировочном учреждении, расположенном в токийском районе Ота, начала производить детали медицинской защитной одежды, чтобы помочь в ситуации нехватки такой одежды в условиях распространения нового коронавируса. К концу июня силами примерно 380 человек, среди которых и пилоты компании, планируется выпустить 50 000 комплектов.

Видео: © Jiji Press

Статьи по теме

Jiji Press коронавирус