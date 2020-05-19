[Видео] В Японии авиакомпания ANA начала производство защитной одежды для медиков
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18 мая компания ANA Holdings в своём тренировочном учреждении, расположенном в токийском районе Ота, начала производить детали медицинской защитной одежды, чтобы помочь в ситуации нехватки такой одежды в условиях распространения нового коронавируса. К концу июня силами примерно 380 человек, среди которых и пилоты компании, планируется выпустить 50 000 комплектов.
Видео: © Jiji Press
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