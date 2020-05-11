В Японии готовы представить приложение для смартфона, отмечающее контакты с инфицированными коронавирусом

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Японское правительство выбрало технологию для введения приложения для смартфонов, информирующего пользователей в случае приближения к людям, инфицированным новым коронавирусом.

Приложение будет основано на совместной технологии Apple Inc. и Google. Оно будет использовать сигналы Bluetooth для регистрации смартфонов, которые приближаются к смартфону пользователя. Если у пользователя обнаружился положительный результат теста на вирус, приложение отправляет уведомления людям, которые были близки к заражённому человеку.

Такое приложение уже было внедрено в Сингапуре и других странах. В Японии, однако, существуют опасения, что его использование может привести к нарушениям конфиденциальности.

С учётом этих проблем, выбранное приложение не будет собирать данные, которые могут быть использованы для идентификации личности, такие как местоположение и номер телефона. Правительство также планирует выслушать экспертов по вопросам защиты конфиденциальности и другим вопросам.

В среду во время интернет-программы премьер-министр Абэ Синдзо сказал, что внедрение приложения «улучшит меры против группового заражения коронавирусом и поможет защитить жизни пользователей». Кроме того, он подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.

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