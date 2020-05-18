17 мая в Токио выявлено 5 новых случаев заражения новым коронавирусом

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Токио, 17 мая (Jiji Press). В Токио выявлено пять новых случаев коронавируса, заявила администрация столицы.

В последний раз уровень в пять и менее случаев инфекции зарегистрирован 22 марта, когда было выявлено 3 случая заражения вирусом. Общее количество случаев инфекции в Токио выросло до 5055.

В префектуре Осака на западе Японии число новых случаев впервые с 9 марта упало до нуля, и четвёртый день подряд держится на уровне менее 5.

В префектуре Тиба, где сохраняется чрезвычайное положение, т в преф. Киото число новых случаев также упало до нуля. К 21:00 17 мая по всей стране выявлено 27 новых случая заражения. Впервые после 16 марта количество новых случаев составляет менее 30.

Умерло 7 человек в Токио и один на Хоккайдо, общее количество умерших в связи с заболеванием составило 769 человек.

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