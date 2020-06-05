В Токио возникают групповые заражения в ночных развлекательных заведениях: что такое «радушный приём» (сэттай) согласно нормам закона?Общество Политика
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Работу «предприятий общественного питания с сопутствующими развлечениями (сэттай, «радушный приём» – прим. перев.)» регулирует Закон о предприятиях, связанных с общественной моралью (Фудзоку эйгё хо). Он определяется их как «предприятия, где устроены кабаре, зал встреч, ресторан, кафе и другие помещения для приёма гостей, чтобы развлечь их или предоставить еду и напитки».
В циркуляре «О стандартах толкования и применения законов, касающихся регулировки и исправления деятельности предприятий, связанных с общественной моралью», выпущенном главой департамента безопасности жизни Национального полицейского управления 30 января 2018 года, о «развлечениях» говорится конкретно. Поскольку документ написан не слишком простым языком, редакционный отдел пересказывает содержание циркуляра (с самим документом можно ознакомиться здесь).
Определение «развлечений»
«Приём гостей с использованием методов, позволяющих создать весёлую атмосферу».
Разговоры, услуги и т. п., выходящие за рамки деятельности обычных предприятий общественного питания, предоставляемые клиентам, которые приходят в заведение в надежде на комфорт и удовольствие.
Субъект развлечений
Обычно это владелец заведения или его работник, человек, который там нанят, однако сюда входят и случаи, когда в ресторан вызывают гейшу, или когда гостей в рёкане или отеле развлекают хостесс из банкетного клуба. Обычно развлекает человек противоположного пола, но не всегда.
Что считается «развлечением»?
|Считается
|Не считается
|Беседа и выпивка
|Работник обслуживает стол конкретного клиента, общается с ним, предлагает еду и напитки, например алкогольные.
|Работник ожидает заказ клиента за спиной, или обслуживает заказ клиента у стойки, например смешивая коктейли. Обычные приветствия и недолгий разговор развлечениями не считаются.
|Шоу и представления
|Показ шоу или пение в отдельной комнате или в отдельной зоне для небольшого количества определённых гостей.
|Представление в обеденном зале гостиницы, и т. п., когда большое количество разных клиентов может наслаждаться представлением одновременно.
|Пение
|Побуждать определённых гостей петь под отбиваемый ладонями ритм, с аплодисментами и ободрительными восклицаниями, петь дуэтом.
|Побуждать петь любого гостя, аплодировать или хвалить. Ввод в караоке-машину номера песни, аккомпанемент на музыкальном инструменте тоже не считается развлечением, если это делается не для определённого клиента.
|Танцы и т. п.
|Танцевать с определённым клиентом с прикосновениями, постоянно танцевать с одним и тем же определённым клиентом даже без прикосновений.
|Человек с достаточным для преподавания уровнем навыков и знаний учит танцевать гостей.
|Игры и т. п.
|Общаясь с небольшим количеством определённых клиентов участвовать по их просьбе в играх, соревнованиях и состязаниях с одним или несколькими такими клиентами.
|Поощрять игры, в которые играет один клиент или несколько клиентов друг с другом.
|Другое
|Физический контакт с клиентом – прижимаясь к нему, держась за руки, поднося напиток ко рту клиента и т. п.
|Рукопожатие как приветствие, прикосновения при подаче заказа в степени, необходимой для ухода за пьяным гостем, приём на хранение вещей и верхней одежды.
Общественный резонанс вызвали слова о конкретной форме деятельности «кабаре и других предприятий общественного питания с сопутствующими развлечениями», которые сказал во время пресс-конференции 3 июня главный секретарь Кабинета министров Суга Ёсихидэ. Он говорил, что «высококлассные предприятия общественного питания для приёма», куда компании приглашают своих партнёров для общения за едой, путают с «предприятиями общественного питания с сопутствующими развлечениями», и даже после отмены чрезвычайного положения те жалуются на то, что клиенты по-прежнему обходят их стороной.
При этом «развлечения» с деловыми партнёрами могут быть направлены на то, чтобы добиться расположения партнёров и заключить контракт или улучшить условия сделки, и подчас это происходит в «предприятиях общественного питания с сопутствующими развлечениями», так что здесь всё не так просто.
К слову, «бары», упомянутые на пресс-конференции губернатора Коикэ 30 марта, вовсе не обязательно являются предприятием «с сопутствующими развлечениями». То, что бармен за стойкой подаёт напитки и между делом общается с клиентами, не подпадает под определение развлечений.
Фотография к заголовку: PIXTA
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