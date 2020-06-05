В Японии за 4 июня выявлено 47 новых случая инфекции коронавируса
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Токио, 4 июня (Jiji Press). В Японии было зарегистрировано сорок семь новых случаев заражения новым коронавирусом и шесть человек умерло, всего в стране до сих пор в связи с эпидемией коронавируса умерло 926 человек.
В Токио выявлено 28 новых случаев заражения, четвёртый день подряд вывляют более 10 случаев в день. Общее количество выявленных в Токио случаев заражения выросло до 5323.
Пути заражения неизвестны у 14 из 28 человек. Пять случаев связаны с ночным клубом, где посетительниц развлекают мужчины, как сообщает столичная администрация. Двадцать три инфицированных (около 80%) относятся к возрастной группе 10-39 лет. По словам правительства Токио, от инфекции умерла женщина, которой было более 100 лет.
В четверг в г. Китакюсю преф. Фукуока на юго-западе Японии было выявлено шесть случаев заражения.
Новые случаи заражения там наблюдались в течение 13 дней подряд, и ежедневное количество уже три дня находится на уровне менее 10. Всего в городе за 13-дневный период выявлено 130 инфицированных.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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